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Юрий Трутнев посетил новый терминал международного аэропорта Хабаровск
В ходе рабочей поездки в Хабаровск заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО посетил новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск им. Г.И. Невельского, построенного при участии Фонда развития Дальнего Востока, и проинспектировал подготовку к переводу обслуживания пассажиров в новый аэровокзал.
Новый терминал внутренних авиалиний оснащен 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами. Технологическое оснащение терминала соответствует современным международным и отечественным стандартам, соблюдены требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров. Площадь терминала составила более 27 тыс. кв. м.
Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года. 30 августа 2019 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала ВВЛ аэропорта Хабаровск от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация). 4 сентября 2019 года новый терминал внутренних авиалиний торжественного открыл Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях пятого юбилейного Восточного экономического форума.
Проект был реализован в рамках ТОР «Хабаровск», при участии японских инвесторов – SojitzCorp., JATCO, JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей – заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей – собственные средства инвесторов. Терминал был спроектирован компанией Assmannberaten+planen (Германия) совместно с архитектурным бюро WP | ARC (Германия). Генеральным подрядчиком строительства стал турецкий консорциум ЛимакМаращСтрой, техническим заказчиком – DBC Consultants.
В ходе осмотра нового терминала председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк доложил о технических особенностях построенного аэровокзального комплекса. «Новый терминал технически готов к обслуживанию пассажиров, завершается тестирование, основная часть арендаторов коммерческих площадей также заканчивают обустройство магазинов, кафе и ресторанов. Перевод обслуживания пассажиров в новый терминал завершим в октябре. При реализации проекта впервые были применены инновационные подходы к государственному регулированию и финансированию, в том числе были установлены тарифы для еще не построенного объекта инфраструктуры. Эти крайне важные при долгосрочных инвестициях подходы уже применяются при реализации других крупных инфраструктурных проектах в России. Дальше мы приступаем ко второму этапу – строительству международного терминала. Его проектирование уже практически завершено», - рассказал он.
При обсуждении планов по строительству нового международного терминала аэропорта Хабаровск руководством аэропорта была отмечена необходимость одобрения этого инвестпроекта на правительственной комиссии по транспорту и установление долгосрочных инвестиционных тарифов. Были обсуждены меры по снижению тарифов и минимизации влияния тарифной нагрузки на цены авиабилетов, в том числе разработка новых механизмов по субсидированию процентных ставок и увеличению сроков кредитования инфраструктурных инвестпроектов со стороны ведущих российских государственных институтов развития. Был поднят вопрос либерализации воздушного пространства и снятия существующих ограничений на полеты российских и иностранных авиакомпаний между аэропортом Хабаровск и городами Кореи, Китая и Японии.
Юрию Трутневу доложили о реконструкции аэродромного комплекса международного аэропорта Хабаровск. Ее первый этап в настоящее время реализуется в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» за счет средств федерального бюджета. Проектом предусмотрена модернизация взлетно-посадочной полосы №1, части перрона и рулежных дорожек, строительство объектов обеспечения аэродромной инфраструктуры. Генподрядчиком, ООО «Трансстроймеханизация», выполнено 85% от общего объема работ, которые должны завершиться в 2020 году.
Константин Басюк отметил необходимость реализации второй очереди реконструкции аэродрома, включение ее в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, с целью обеспечения полноценного развития международного аэропорта Хабаровск на долгосрочную перспективу.
«Строительство еще одного масштабного инфраструктурного объекта — пример комплексного подхода к решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, по ускоренному развитию Дальнего Востока. Все, что касается взлетно-посадочной полосы и перронов, делается за счет средств федеральной целевой программы. Кроме того, проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний был реализован на территории опережающего развития и получил весь пакет льгот. И самое важное – это предоставление финансирования от Фонда развития Дальнего Востока и Внешэкономбанка. И сейчас мы видим новый современный, технологичный, комфортный и безопасный аэровокзал международного класса», - подвел итоги осмотра Юрий Трутнев.
Фото: Роман Руденко
Журнал "Дальневосточный капитал".
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