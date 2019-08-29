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Пятница| 20 Сентября, 11:52 |
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В Якутии создается научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики "Север"
Глава Якутии отметил, что нацпроекты в регионе реализуются успешно. Однако, сообщил он, по части из них необходимо ускорение. В частности, особое внимание Николаев заострил на создании научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики «Север» – соответствующий указ он подписал накануне.
Ожидается, что Центр развития Арктики и Субарктики «Север» будет создан на основе интеграции Северо-Восточного федерального университета и других научных институтов и организаций высшего образования, научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики. Новый центр обеспечит конкурентоспособность исследований и разработок якутских ученых и подготовку квалифицированных кадров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Как отметили власти Якутии, целью создания научно-образовательного центра является генерация новых научных знаний, имеющих глобальное и макрорегиональное значение, основанных на коэволюции социальных, природных и технических систем, их трансформация в практику образования, человеческого капитала и научно-инновационной деятельности. Экология и климат, промышленное освоение, включая геологию материковой Арктики, инженерные сооружения, транспорт и энергетика – таковы основные направления прикладных исследований нового центра.
Напомним, что согласно целям нацпроекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В рамках нацпроекта в арктическом регионе страны должен быть создан научно-образовательный центр мирового уровня – такое поручение дал Президент страны Владимир Путин. В 2020 году Якутия поборется за это право с проектом научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики «Север».
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