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В Якутии стартовал форум Волонтеров культуры
Мероприятие проводится с целью формирования сообщества активных и неравнодушных граждан, лидеров общественного мнения, участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры, реализующих социально значимые проекты и инициативы, в том числе направленные на сохранение культурного наследия народов Якутии, восстановление памятников истории и культуры, организацию туристических маршрутов и культурных пространств в населенных пунктах, сообщили в пресс-службе Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
«Сегодня вся наша республика пронизана движением волонтерства: от юга до севера, от запада до востока», – отметила заместитель Председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина, открывая форум. Вице-премьер поздравила участников мероприятия со знаменательным событием от имени Главы Якутии Айсена Николаева и председателя Правительства республики Владимира Солодова.
Ольга Балабкина напомнила, что впервые волонтерство официально в Якутии появилось тогда, когда все были объединены одной идеей международного проекта «Дети Азии», что дало толчок к развитию этого движения. Позже волонтеры стали появляться во всех сферах.
По мнению зампреда, волонтерство в сфере культуры уходит корнями в традиции народов. «И везде в учреждениях культуры, особенно в музеях, виден добровольный вклад жителей республики в сохранение и продвижение культурного наследия. Первый форум -- это только начало пути», -- подчеркнула вице-премьер и пожелала собравшимся плодотворной работы на площадках форума.
Руководитель Дирекции общественного движения «Волонтеры культуры» Дарья Жукова, приветствуя участников форума, отметила, что за этот год в республике сделана большая работа по продвижению волонтерства в сфере культуры: «Органы власти беспрецедентно помогают в этом, и работа выстроена максимально комфортно». Почетный гость форума пожелала успехов в реализации проектов по сохранению культурного наследия с участием неравнодушных людей - волонтеров.
В своем выступлении министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов обратил внимание на то, что республика первым на Дальнем Востоке проводит такой форум и привел пример создания фильма «Тыгын Дархан», который стал народным проектом с участием многих жителей республики. Министр выразил благодарность волонтерам Централизованной библиотечной сети республики за реализацию проекта «Читаем вместе». Якутия вошла в тройку самых читающих регионов страны.
Юрий Куприянов также напомнил о проекте «Помним... Сохраним нашу память», в котором самое активное участие принял Глава Якутии Айсен Николаев, и высказал пожелание, чтобы проект получил дальнейшее продвижение.
В течение двух дней на площадках форума более 200 представителей общественных формирований, организаций и учреждений из 12 улусов и городов республики обсудят проекты и инициативы, планы совместной работы по приумножению культурного и духовного наследия.
В России концепция общественного движения Волонтеров культуры была презентована в августе 2018 г. на Всероссийском образовательном форуме «Таврида». В 2019 г. Министерство культуры РФ включило в Национальный проект «Культура» федеральную программу «Волонтеры культуры». 12 марта 2019 г. на базе Ассоциации волонтерских центров создана Дирекция общественного движения «Волонтеры культуры».
В республике появится сеть волонтерских центров на базе образовательных, государственных, общественных организаций, учреждений в сфере культуры.
Организаторами певрого на Дальнем Востоке форума Волонтеров являются Министерство культуры и духовного развития РС (Я), Департамент РС (Я) по охране объектов культурного наследия, Центр по работе с волонтерами РС (Я), Ассоциация волонтерских центров.
Фото Марии Васильевой
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