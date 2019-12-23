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30 Января 2020, 15:14 | Регион сегодня

Парламентская ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" поддержала предложения Госсобрания (Ил Тумэн)

30 января на Общем собрании Парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев выступил с предложениями о внесении поправок к проекту федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" по вопросам содержания лицензии на пользование недрами и внесения в нее изменений".
 
 
 
 

 

Предложения спикера Ил Тумэн о необходимости внесения поправок об обязательном участия недропользователей в социально-экономическом развитии территорий были полностью поддержаны Ассоциацией.

Предложения Госсобрания (Ил Тумэн) касаются необходимости включения в обязательные условия лицензий на пользование недрами требования по охране окружающей среды и участию недропользователя в социально-экономическом развитии территорий. По словам спикера якутского парламента Петра Гоголева, эти поправки имеют ключевое значение.

«Для всех нас вопрос защиты окружающей среды является жизненно важным, от этого зависят жизнь и здоровье многих тысяч людей, и необходимо всемерно укреплять, а там, где это, возможно, внедрять правовые нормы, регулирующие вопросы экологии и окружающей среды. Закон «О недрах» является одним из таких законов, которым руководствуется значительная часть всей экономики нашей страны. Разумеется, мы видим необходимость и в нем изложить определяющие нормы в области экологии и защиты окружающей среды относительно деятельности недропользователей», - подчеркнул в своем выступлении Петр Гоголев.

По мнению якутских парламентариев, в лицензионных требованиях должно быть прописано обязательное участие недропользователя в социально-экономическом развитии территории, на которой он осуществляет свою деятельность.

«В федеральном законодательстве остается неурегулированным вопрос обеспечения социальных, экономических и других интересов населения, проживающего на территории, задействованной в недропользовании. Якутия, как и все дальневосточные регионы, относится к минерально-сырьевым и горнодобывающим регионам России и занимает ведущее место в Российской Федерации по добыче для внутренних и экспортных целей алмазов, золота, нефти, природного газа, угля и других полезных ископаемых», - отметил спикер.

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) действующие лицензии на пользование недрами (геологическое изучение, поиски и оценку, разведку и добычу алмазов, россыпного золота, рудного золота, углеводородного сырья, редкоземельных металлов, серебра и др.) имеют около 180 предприятий на примерно 400 участках в 20 муниципальных районах республики. Однако зачастую муниципалитеты не владеют полной информацией, какие предприятия ведут добычу на их территории.

«Негативным моментом для взаимодействия муниципальных образований с крупными компаниями является ряд факторов, такие как, регистрация крупных компаний за пределами субъекта федерации, учредители многих действующих предприятий также находятся за пределами, а исполнительные органы этих предприятий не имеют полномочий по взаимодействию с органами муниципальной и государственной власти и т.д.», - заметил Петр Гоголев.

Статья 11 Закона Российской Федерации «О недрах» устанавливает, что между уполномоченными  органами государственной власти и пользователем недр может быть заключен договор, устанавливающий условия пользования участком, а также обязательства сторон по выполнению указанного договора. Однако поскольку заключение договора осуществляется на добровольной основе, а лицензия на пользование недрами не содержит условий участия недропользователя в социально-экономическом развитии территории, на которой ведется разработка полезных ископаемых, лицензиаты отказываются от возложения на себя подобных обязательств. При этом в процессе разработки месторождений недропользователь активно использует социальную и инженерную инфраструктуру муниципального образования, а также существенно меняет состояние окружающей среды.

«Имеют место определенные несоответствия, когда ущерб окружающей среде наносится в местах компактного проживания коренных малочисленных народов, а платежи за природопользование производятся главным образом в бюджеты федерального и республиканского уровней. Коренные жители справедливо требуют возмещения причиненного ущерба, но в ситуации отсутствия правовых оснований подобные требования фактически не удовлетворяются.

Поэтому, в целях разрешения сложившейся правовой ситуации, минимизации последствий деятельности недропользователей и возмещения муниципальному району понесенных им убытков, снижения социальной напряженности в административных районах Российской Федерации предлагается включить условия участия в социально-экономическом развитии субъекта Российской Федерации и муниципального образования, на территории которого осуществляется недропользование, в содержание лицензии на пользование недрами», - резюмировал председатель Ил Тумэна.

В разработанном Правительством Российской Федерации проекте федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" по вопросам содержания лицензии на пользование недрами и внесения в нее изменений» и принятом Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении 28 мая 2019 года предлагаемые Ил Тумэн нормы отсутствуют.

Предложения якутского парламента были полностью поддержаны Общим собранием Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Решение Ассоциации будет направлено в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с рекомендацией о рассмотрении данных поправок в проект федерального закона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.

Фотографии представлены Пресс-службой Законодательного Собрания Приморского края

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: недра  лицензия  Ил Тумэн 


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