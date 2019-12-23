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На Сахалине Холмск переведут на голубое топливо до конца 2023 года
Этот вопрос обсуждался на недавней встрече губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с Председателем Правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге. Стороны пришли к соглашению перевести Холмск на голубое топливо до конца 2023 года.
Крупный населенный пункт на юге острова давно нуждается в газификации – его жители страдают от ухудшения качества воздуха из-за использования угольных котельных и печного отопления в частном секторе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– От угля нужно уходить, причем полностью. Можно сказать, в этом вопросе для нас назад пути нет. В городе довольно много котельных, которые в ближайшие годы будут заменены. Также необходимо ликвидировать старую ТЭЦ, – отметил губернатор Валерий Лимаренко. – Это вопрос экологии, а значит – здоровья островитян.
В частности, сегодня ведется проектирование котельной, которая появится на улице Лесозаводской. Она сможет вырабатывать до 36 гигакалорий в час тепловой энергии. Это позволит обеспечить теплой и горячей водой северную часть города – предприятия и жилые дома.
Еще один коммунальный объект, работа над которым уже началась, построят на улице Мичурина. Его мощностей хватит, чтобы снабжать теплом расширяющийся больничный городок. Обе котельные начнут работать до конца 2024 года.
– С приходом газа в наш район, надеюсь, целее будут дороги. Их перестанут бить грузовики с углем. Да и черная пыль от них разноситься не будет, – заметила жительница Холмска Елизавета Митина.
– Я живу на Портовой и часто ощущаю гарь в воздухе от дыма котельных. Конечно, нас во многом спасает близость к морю. Надеюсь, когда город газифицируют, мы забудем об этой проблеме, – поделился Иван Губанов.
– Сейчас у меня ребенок зимой с прогулки приходит весь чумазый. Хотя, казалось бы, снег кругом. Возлагаем большие надежды на газ, – добавил к этому мнению еще один холмчанин Олег Вишневский.
Самую крупную газовую котельную в Холмске планируют построить взамен действующей ТЭЦ. Она будет вырабатывать до 70 гигакалорий в час тепловой энергии. Это позволит закрыть три устаревшие котельные: две на жидком топливе и одну на угле, которые расположены по улицам Канатной, Капитанской и Победы. Одновременно из работы выведут угольные котельные по улицам Макарова и Железнодорожной. В Холмске проведут реконструкцию существующих четырех центральных тепловых пунктов и замену ветхих сетей теплоснабжения.
Напомним, сахалинское правительство и глобальная энергетическая компания «Газпром» совместно осуществляют газификацию островного региона. Стоит задача – к 2025 году полностью обеспечить жителей области «голубым топливом»: на 80 процентов – с помощью трубопроводного газа, на 20 – за счет сжиженного и компримированного. Также идет работа по расширению использования газомоторного топлива. В этом году в Южно-Сахалинске откроется вторая заправочная станции «Газпрома», где смогут ежедневно заправлять экологичным топливом до 400 автомобилей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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