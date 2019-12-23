|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 06 Февраля, 01:22 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Присылайте эскиз: Итуруп готов расширить свою галерею современного искусства
15 художников, скульпторов, мастеров ландшафтного дизайна уже прислали свои заявки и эскизы для участия в Международном конкурсе геодизайна «Итуруп Стиль», учредителем и организатором которого стала компания «Гидрострой».
Второй конкурс посвящен кинетической энергии и искусству взаимодействия со светом, ветром, водой и пространством. После окончания приема заявок (до 20 мая) будет проведен отбор эскизов.
Согласно положению, опубликованному на сайте «Гидростроя», в начале июня оргкомитет назовет участников конкурса – до семи команд в составе двух человек, которых пригласят на Итуруп, чтобы они смогли воплотить свои проекты в новые арт-объекты из дерева, бетона, стекла, пластмассы, металла и любых природных материалов, а также композиции ландшафтного дизайна. Организаторы приветствуют полную свободу творчества, любые материалы и техники, соответствующие тематике.
К началу большого творческого соревнования на острове Итуруп подготовят площадки, где будут установлены или созданы на месте новые скульптурные композиции, которые продолжат уникальную галерею современного искусства под отрытым небом.
Организационный комитет конкурса, учитывая пожелания жителей Итурупа, уже выбрал шесть лучших площадок на острове для новых арт-объектов.
Две композиции займут свое место на благоустроенной пешеходной набережной между городом Курильском и поселком Китовым, построенной в 2019 году.
Есть где развернуться художникам и на самой большой смотровой площадке в Рейдово с видом на бухту Оля.
Площадка перед аэровокзалом «Ясный» - особое место, ведь здесь происходит самая первая встреча с Итурупом гостей острова, только сошедших с трапа самолета.
Входная зона оздоровительного комплекса «Речка Кипящая у вулкана Баранский» после проведенной реконструкции – еще одна площадка, предлагаемая участникам конкурса.
Территория водно-оздоровительного термального комплекса «Жаркие воды», излюбленного места отдыха местных жителей и туристов, прекрасна в любое время года.
Центральный сквер в Курильске – единственном городе на Итурупе – также выбран конкурсной площадкой.
Арт-объекты должны быть созданы и установлены на острове с 1 по 30 июля.
Победители Второго Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль», выбранные жюри, будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени и денежными призами:
1 место – 100 000 рублей;
2 место – 75 000 рублей;
3 место – 50 000 рублей.
Остальные команды получат поощрительные призы по 30 000 рублей и памятные дипломы.
Новые арт-объекты на острове Итуруп пополнят галерею современного искусства с видом на вулкан, в которой уже представлены 13 скульптур, созданных участниками Первого Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль», состоявшегося в июле 2017 года.
Ольга ХАН, занявшая третье место в Первом Международном конкурсе геодизайна «Итуруп Стиль» (автор двух арт-объектов, скульптор, график, член Московского Союза художников, г. Москва), рассказала о своем опыте участия в конкурсе:
«Итуруп для меня — это островное мышление, непредсказуемость погоды, туманы и солнце, контрасты и нюансы цвета, температуры, характеров, мозаичность культуры, драгоценные камни судеб, национальностей, эпох. На Западе - море, на Востоке - океан. Я принимала участие во многих скульптурных симпозиумах, но опыт этого проекта был для меня новым и важным. Здесь я получила много полезных знаний и профессиональных навыков. На Итурупе сложились уникальные и атмосфера, и коллектив авторов. Особо хочется отметить вклад специалистов «Гидростроя», которые помогали технически реализовать наши художественные проекты. Они стали настоящими со-трудниками и полноценными участниками творческого процесса. Спасибо за то, что здесь решили украсить место, и без того прекрасное».
Досье "Дальневосточного капитала": Главные задачи Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль»: обновление имиджа острова Итуруп как места с уникальными ландшафтной и художественной составляющими; создание скульптурных композиций, которые подчеркнут природные и исторические достоинства территории; применение на Курилах лучшего российского и зарубежного опыта благоустройства и ландшафтного дизайна; украшение общественных пространств г. Курильска, сел Рейдово и Китового новыми художественными объектами. Международный конкурс геодизайна «Итуруп Стиль» получил признание среди профессионального сообщества художников, архитекторов и мастеров ландшафтного дизайна и заслужил уважение жителей острова Итуруп. Организация и финансирование конкурса проводятся за счет средств учредителя конкурса – АО «Гидрострой». Участникам оплачиваются проезд, проживание и питание, а также экскурсионные поездки на объекты компании и по территории острова Итуруп.
Отбор групп-участников проходит с 10 января по 20 мая 2020 года. Кандидаты должны направить на электронную почту [email protected] с пометкой «На конкурс геодизайна» заявку, в состав которой необходимо включить эскизы для участия в конкурсе, резюме и презентации ранее выполненных работ. Результаты отбора будут сообщены всем соискателям после 1 июня 2020 г.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Присылайте эскиз: Итуруп готов расширить свою галерею современного искусства
- Сфера туризма за прошлый год принесла в бюджет Сахалина 650 миллионов рублей
- Власти Сахалина выступили против строительства "Горной Ривьеры"
- На Сахалине Холмск переведут на голубое топливо до конца 2023 года
- Возобновлено вертолетное сообщение с северными Курилами
- Сахалин может стать точкой разворота Северного морского пути
- Японской компании предложили участвовать в переводе авто на газомоторное топливо на Сахалине
- На Сахалине появятся первые заправки для электромобилей
- Сахалин подхватил инициативы Путина
- На каникулах "Горный воздух" встретил в полтора раза больше посетителей, чем в прошлом году
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.