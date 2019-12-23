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Присылайте эскиз: Итуруп готов расширить свою галерею современного искусства

Арт-объекты участников Второго Международного конкурса геодизайна "Итуруп Стиль" украсят значимые и живописные места самого большого острова Курильской гряды

15 художников,  скульпторов, мастеров ландшафтного дизайна уже прислали свои заявки и эскизы для участия в Международном конкурсе геодизайна «Итуруп Стиль»,  учредителем и организатором которого стала компания «Гидрострой». 

Второй конкурс посвящен кинетической энергии и искусству взаимодействия со светом, ветром, водой и пространством.  После окончания приема заявок (до 20 мая) будет проведен отбор эскизов.

Согласно положению, опубликованному на сайте «Гидростроя», в начале июня оргкомитет назовет участников конкурса – до семи команд в составе двух человек, которых пригласят на Итуруп, чтобы они смогли воплотить свои проекты в новые арт-объекты из дерева, бетона, стекла, пластмассы, металла и любых природных материалов, а также композиции ландшафтного дизайна. Организаторы приветствуют полную свободу творчества, любые материалы и техники, соответствующие тематике.

К началу большого творческого соревнования на острове Итуруп подготовят площадки, где будут установлены или созданы на месте новые скульптурные композиции, которые продолжат уникальную галерею современного искусства под отрытым небом. 

Организационный комитет конкурса, учитывая пожелания жителей Итурупа,  уже выбрал шесть лучших площадок на острове для новых арт-объектов.

Две композиции займут свое место на благоустроенной пешеходной набережной между городом Курильском и поселком Китовым, построенной в 2019 году.

 


 

 

 

Есть где развернуться художникам и на самой большой смотровой площадке в Рейдово с видом на бухту Оля.

 


 

 



Площадка перед аэровокзалом «Ясный» - особое место, ведь здесь происходит самая первая встреча с Итурупом гостей острова, только сошедших с трапа самолета.

 


 



Входная зона оздоровительного комплекса «Речка Кипящая у вулкана Баранский» после проведенной реконструкции – еще одна площадка, предлагаемая участникам конкурса.

 


 

 

Территория водно-оздоровительного термального комплекса «Жаркие воды», излюбленного места отдыха местных жителей и туристов,  прекрасна в любое время года.


 


 

 

 

Центральный сквер в Курильске – единственном городе на Итурупе – также выбран конкурсной площадкой.  

 


 

 



Арт-объекты должны быть созданы и установлены на острове с 1 по 30 июля.

Победители Второго Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль», выбранные жюри, будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени и денежными призами:

1 место – 100 000 рублей;

2 место – 75 000 рублей;

3 место – 50 000 рублей.

Остальные команды получат поощрительные призы по 30 000 рублей и памятные дипломы.

Новые арт-объекты на острове Итуруп пополнят галерею современного искусства с видом на вулкан, в которой уже представлены 13 скульптур, созданных участниками Первого Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль», состоявшегося в июле 2017 года.

 


 

Ольга ХАН, занявшая третье место в Первом Международном конкурсе геодизайна «Итуруп Стиль» (автор двух арт-объектов, скульптор, график, член Московского Союза художников, г. Москва),  рассказала о своем опыте участия в конкурсе: 

«Итуруп для меня — это островное мышление, непредсказуемость погоды, туманы и солнце, контрасты и нюансы цвета, температуры, характеров, мозаичность культуры, драгоценные камни судеб, национальностей, эпох. На Западе - море, на Востоке - океан. Я принимала участие во многих скульптурных симпозиумах, но опыт этого проекта был для меня новым и важным. Здесь я получила много полезных знаний и профессиональных навыков. На Итурупе сложились уникальные и атмосфера, и коллектив авторов. Особо хочется отметить вклад специалистов «Гидростроя», которые помогали технически реализовать наши художественные проекты. Они стали настоящими со-трудниками и полноценными участниками творческого процесса. Спасибо за то, что здесь решили украсить место, и без того прекрасное».

 

Досье "Дальневосточного капитала": Главные задачи Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль»: обновление имиджа острова Итуруп как места с уникальными ландшафтной и художественной составляющими;  создание скульптурных композиций, которые подчеркнут природные и исторические достоинства территории; применение на Курилах лучшего российского и зарубежного опыта благоустройства и ландшафтного дизайна; украшение общественных пространств г. Курильска, сел Рейдово и Китового новыми художественными объектами. Международный конкурс геодизайна «Итуруп Стиль» получил признание среди профессионального сообщества художников, архитекторов и мастеров ландшафтного дизайна и заслужил уважение жителей острова Итуруп. Организация и финансирование конкурса проводятся за счет средств учредителя конкурса – АО «Гидрострой». Участникам оплачиваются проезд, проживание и питание, а также экскурсионные поездки на объекты компании и по территории острова Итуруп.

Отбор групп-участников проходит  с 10 января по 20 мая 2020 года. Кандидаты должны направить на электронную почту [email protected]   с пометкой «На конкурс геодизайна» заявку, в состав которой необходимо включить эскизы для участия в конкурсе, резюме и презентации ранее выполненных работ. Результаты отбора будут сообщены всем соискателям после 1 июня 2020 г.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: Гидрострой  художники  конкурс  геодизайн  скульптура  Итуруп Стиль 


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