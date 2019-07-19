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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 05 Августа, 14:26 |
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Назван победитель конкурса IT-решений для спорта и туризма Сахалинской области
Лучшей признана работа Артема Приходы, основателя туристического сервиса для самостоятельных путешественников и резидента сахалинского бизнес-инкубатора, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Председатель жюри конкурса, зампред регионального правительства Вячеслав Аленьков отметил, что конкурс такого формата на Сахалине проводится впервые.
– Мы надеемся, что такие мероприятия будут не только привлекательны среди заинтересованных сахалинцев, но и полезны жителям и гостям области. Внедрение современных технологий делает нашу жизнь комфортнее, а посещение туристических мест становится еще доступнее и проще, – отметил Вячеслав Аленьков.
Проект Артема Приходы собрал в себе лучший функционал полноценного туристического сервиса. Здесь можно найти информацию по интересам, спланировать маршрут, поделиться им с единомышленниками и даже обрести компаньона. Также сервис включает детальную офлайн карту, на которой можно выстраивать маршрут не только по дорогам, но и по труднодоступной местности. В будущем планируется, что здесь можно будет бронировать жилье и билеты.
Среди проектов, предложенных конкурсантами, сервисы, которые позволят подсчитать свободные места на парковках, информировать о состоянии горнолыжных трасс. Есть дизайнерская и концептуальная разработки приложения СТК «Горный воздух». Первая включает в себя сценарии отдыха для разных групп посетителей, карту приложения и прототипы страниц (главная, парковка, бронирование столика в ресторане, прокат инвентаря, карта трасс, пополнение ски-пасса и т.д.). Вторая – функции рассылки остатка на ски-пассе, поиска свободной парковки, бронирования столика в кафе, отслеживания загруженности трасс, работы подъемников и проката инвентаря.
По мнению Артема Приходы, данный конкурс должен проводиться в области ежегодно.
– Организаторам надо привлекать молодежь из технических вузов. Такие мероприятия обязательно нужно подкреплять регулярными встречами «сообщества», где проект может получить поддержку и реализацию от экспертов в сфере IT, - поделился мнением победитель конкурса.
Сейчас Артем совершенствует приложение, а уже в следующем году планируется запустить продукт.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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