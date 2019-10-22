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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 05 Ноября, 17:57 |
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На Сахалине оптимизируют работу всех министерств
Его цель – сделать работу правительства максимально удобной для жителей островов.
Президент России поставил перед главами субъектов задачу - повышать производительность труда во всех сферах, в том числе несырьевых. Правительство Сахалинской области видит её выполнение за счет системной и хорошо отлаженной работы. Главная установка – переход от бюрократии к реальным делам. Островные города должны ускорить развитие по всем направлениям – строительство жилья, медучреждений, школ, дорог, работа органов социальной защиты.
Настроить этот механизм помогает программа «Эффективный регион». Сегодня в неё входит около 200 проектов, направленных на внедрение «бережливых технологий». Наиболее активно развивается направление «Бережливая поликлиника». К примеру, в областной стоматологии время ожидания неотложной хирургической помощи в этом году сократилось с 9 до 2 часов, а очередь пациентов - с 22 до 7 человек. Во второй поликлинике областного центра на 45% увеличено время работы врача с пациентом, а ожидание в очереди уменьшилось с 45 до 30 минут. Еще один пример использования «бережливых технологий» – запуск онлайн-консультаций с врачами из Москвы и областного центра. Они будут бесплатны для всех жителей региона.
В свою очередь в сфере ЖКХ эта технология помогла в Южно-Сахалинске сократить время устранения аварийных ситуаций с 6 до 1 – 3 часов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Ускорить внедрение «эффективных технологий» поможет новое министерство. Важная особенность – при его создании в правительстве не произойдет увеличения численности сотрудников. Ведомство организует постоянный процесс поиска и устранения проблем внутри министерств и бюджетных организаций. Результатом этого станет сокращение времени предоставления и повышение качества государственных и муниципальных услуг.
В поиске проблем министерству по эффективному управлению регионом будут помогать в том числе жители области. Главные инструменты обратной связи – «Окна доверия», которые до конца года появятся в 36 медучреждениях Сахалинской области, социальные сети, горячая линия «1-300», интернет-сервисы «Сахалин.онлайн» и «Бизнес.Сахалин.онлайн».
Еще одно направление деятельности нового министерства – оценка работы региональных и муниципальных чиновников, так называемый KPI. Их зарплата будет зависеть от выполнения конкретных задач. Такой подход поможет изменить отношение госслужащих к своей работе, что должно благоприятно сказаться на жизни сахалинцев и курильчан.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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