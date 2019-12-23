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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Февраля, 15:14 |
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Власти Сахалина ведут поиски инвесторов для развития энергетики и ЖКХ
В числе потенциальных инвесторов – «Росводоканал», «Группа Полипластик» и «Росатом». Представителей этих и ряда других компаний приглашают в марте в Южно-Сахалинск, где состоится конференция по данной теме, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Правительство Сахалинской области разрабатывает программу модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры региона. Она направлена на повышение надежности, эффективности и улучшение экологических показателей работы всего комплекса ресурсоснабжения с применением современных цифровых технологий, – отметил зампред регионального правительства Владимир Сидоренко.
В частности, предусматривается модернизация систем теплоснабжения городских округов Сахалина с переводом котельных с жидкого и твердого топлива на газ. Также планируется модернизировать систему энергоснабжения Курильских островов с использованием возобновляемых источников энергии и таких «зеленых» технологий, как плавучие электростанции, ветряная и геотермальная генерация.
Учитывая масштабность и срочность поставленных задач, руководство области рассчитывает на привлечение в регион инвестиционных ресурсов крупных российских компаний, которые обладают необходимыми технологическими компетенциями и производственной базой, на условиях государственно-частного партнерства и концессионных соглашений.
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