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06 Ноября 2019, 09:15 | Регион сегодня |

Сахалину показали "Стратегию развития до 2035 года"

Сахалинская область намерена совершить экономический подъем и попасть в российский ТОП-20 по качеству жизни

Пути достижения этих целей обсудили на заседании инвестсовета под председательством губернатора Валерия Лимаренко. Среди приоритетных направлений работы – освоение ресурсов шельфа и океана, создание центра притяжения инвестиций, модернизация инфраструктуры, развитие туризма, марикультуры, лесопереработки и платформы «Умный город».

Обсуждение «Стратегии развития» начали с реальных успехов, которых к сегодняшнему дню достигла Сахалинская область. Так, объем инвестиций в регион равен суммарному показателю Приморского и Хабаровского краёв. Ежегодно в экономику региона вкладывают более 200 миллиардов рублей. Здесь работают 14 крупных компаний с выручкой свыше 10 миллиардов рублей. 

– Сегодня Сахалинская область плотно интегрирована в мировую экономику. Более 86% добываемой у нас нефти идет на экспорт. Также за рубеж мы направляем практически весь островной уголь и СПГ. Основные торговые партнеры региона – Корея, Япония и Китай, – отметил Валерий Лимаренко. – Именно месторасположение Сахалинской области является одним из главных драйверов её экономического роста. Она находится в самом центре Азиатско-Тихоокеанского региона.  Это нужно и дальше использовать на благо островитян.

В будущем Сахалинская область может стать базой освоения океана. Помимо запасов нефти и газа вблизи региона расположены залежи таких ценных ресурсов как газогидраты и фосфориты. Сегодня изучаются возможности их разведки. Кроме того, из-за развития технологий добыча на шельфе становится дешевле, а удобное месторасположение островов делает это направление прибыльным.

К 2050 году более 45% мировых ресурсов будет добываться именно в океане – на 10% больше, чем сейчас. Эту тенденцию необходимо учесть и создать в островном регионе научно-технологическую инфраструктуру по освоению шельфа и ресурсов океана. На островах предлагается создать научно-образовательный центр, который к 2030 году привлечет 1600 специалистов, занятых исследованиями и разработками, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Однако концентрация только на добыче полезных ископаемых – неприемлема, считает директор Центра стратегических разработок «Северо-Запад» Марина Липецкая. В рамках презентации она предложила несколько путей развития региона. Один из эффективных сценариев – «Диверсификация».

– Она предполагает глубокую переработку сырья, развитие нефтегазохимии, создание экономических и индустриальных зон. Следуя этому направлению, уже к 2030 году объем внутреннего регионального продукта увеличится в два раза, – рассказала Марина Липецкая.

После 2030 года, когда будут заложены основы устойчивости, регион сможет реализовать сценарий «Инновационного роста». Он включает в себя создание новых кластеров, развитие компетенций в альтернативных отраслях и перспективных рынках.

В числе наиболее перспективных проектов – инициативы по созданию нефтегазового индустриального парка, глубокой переработке древесины, развитию марикультуры и индустрии стройматериалов.

«Стратегия развития» предусматривает переход к новой специализации районов. Так, Оха рассматривается как базовый город для долгосрочных проектов освоения ресурсов севера Сахалина с филиалом технопарка. В центральной части острова будут развивать сельское хозяйство и расположат перспективную зону интенсивного развития лесного комплекса и строительный кластер. Курилы станут территорией под инновационные и экспериментальные проекты. Также там будут заниматься рыбопереработкой и марикультурой.

Особую роль в стратегии развития островного региона уделяют туристической сфере. Так, центр Южно-Сахалинска предлагается преобразить – создать квартал с новой культурно-досуговой инфраструктурой. А в рамках ТОРа «Горный воздух» необходимо расположить рекреационные зоны, международный спортивный и медицинский центры.

Кроме того, в островном регионе планируют усиленно развивать образование. СахГУ обзаведется новым кампусом с учебными центрами, лабораториями, IT-парком и технопарком. Следующая задача – удержать молодых специалистов в регионе и привлекать кадры из других субъектов России. Для этого нужно сделать жилье на Сахалине доступней. Предлагается увеличить объемы строительства арендных домов.

Согласно «Стратегии развития», островной регион должен добиться среднегодового прироста ВРП в 7%. Обновление инфраструктуры – обязательное для этого условие. Речь идет в том числе о модернизации морских портов, авиагаваней и дорог. Валерий Лимаренко отметил, что «Стратегия развития» разрабатывалась с учетом строительства мостового перехода между островом и материком, и это решение было правильным. Он отметил, что работы над масштабным проектом фактически начались.

– Технико-экономическое обоснование строительство моста на Сахалин будет готово к концу ноября 2019 года. Об этом недавно рассказал гендиректор РЖД. Называется с очень высокой точностью цена – 252,8 миллиарда рублей. Проект может быть включен в стратегию РЖД до 2035 года, – отметил Валерий Лимаренко. – Нам нужно удвоить усилия. Чем быстрее наши порты превратятся в промышленные и активные, тем быстрее железная дорога реализует свои планы. Эти вещи связаны между собой.

Сегодня остров имеет прямое сообщение с мировыми городами: Москва, Сеул, Токио. Этим нужно пользоваться уже сейчас для обмена технологиями, а в будущем следует создать на Сахалине глобальный пассажирский и грузовой авиахаб с новыми прямыми авиарейсами – в Пекин, Шанхай, Франкфурт, Санкт-Петербург, Иркутск, Магадан, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: стратегия развития до 2035 года  Сахалин 


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