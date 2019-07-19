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09 Августа 2019, 10:30 | Регион сегодня |

"Аэрофлот" вернулся на Сахалин

Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 октября 2019 года запускает собственный ежедневый рейс между Москвой и Южно-Сахалинском

Продажа билетов будет открыта в августе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Открытие рейса «Аэрофлота» в Южно-Сахалинск призвано решить стратегически важную задачу – обеспечить круглогодичное и стабильное воздушное сообщение между динамично развивающейся Сахалинской областью и европейской частью России. Билеты будут продаваться по коммерческим тарифам, программа «плоских тарифов» на этот рейс не распространяется. В свою очередь, правительство Сахалинской области разработает собственный механизм субсидирования перевозки для жителей региона.

– Для такой огромной страны, как наша, воздушный транспорт – социальная необходимость. Мы в «Аэрофлоте» понимаем всю важность доступности транспортных услуг для граждан, независимо от региона проживания, – подчеркнул генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. – Наш стратегический приоритет – повышение мобильности россиян. Открытие нового рейса между Москвой и Южно-Сахалинском создаст дополнительные условия для развития деловой активности, новые возможности для отдыха и путешествий, улучшит транспортную связанность Сахалина с центром страны.

– Повышение транспортной доступности Сахалинской области – стратегическая задача для единственного в стране островного региона. Открытие дополнительного ежедневного рейса «Аэрофлота» будет способствовать экономическому развитию региона, а также новому подъему в сферах образования, здравоохранения и спорта. Практически мы удваиваем количество рейсов на осенне-зимний период, а в лето будущего года планируем обеспечить три регулярных рейса в день, – отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Сейчас в летнем расписании линию Москва – Южно-Сахалинск – Москва эксплуатирует авиакомпания «Россия» группы «Аэрофлот». Ее рейсы выполняются дважды в день из аэропорта Шереметьево под коммерческим управлением «Аэрофлота». На линии заявлены вместительные воздушные суда. Boeing 777-300 и Boeing 777-300ER, способные принять на борт 373 и 457 пассажиров, соответственно.

Вопрос транспортной доступности находится на особом контроле региональных властей. В этом году впервые было запущено вертолетное сообщение на Курилах, которое соединило Итуруп, Кунашир и Шикотан. С 1 апреля возобновились полеты из Южно-Сахалинска в Ноглики и Шахтерск. На всех рейсах действует единый тариф – вне зависимости от места регистрации пассажира.

С 1 июня из аэропорта Южно-Сахалинска стали летать регулярные рейсы в Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре. Таким образом, за первое полугодие 2019 года количество авиарейсов на Сахалине увеличилось в полтора раза – с 13 до 19 направлений (4 международных, 9 межрегиональных, 6 внутриобластных).

В Южно-Сахалинске в настоящее время ведется строительство современного аэровокзала с новой системой обработки багажа и пропускной способностью 1,6 миллиона пассажиров. Он должен заработать в конце 2020 года.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Лимаренко  Аэрофлот  Сахалин  транспорт 


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