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Вторник| 10 Сентября, 11:28 |
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Валерий Лимаренко одержал победу на выборах губернатора Сахалинской области
Средняя явка избирателей по региону составила 37,37 процента. Такую информацию озвучили сегодня на итоговом брифинге избирательной комиссии Сахалинской области, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Хочу поблагодарить всех жителей Сахалинской области, которые пришли на избирательные участки и реализовали свое право на свободное волеизъявление. И тех, кто за меня проголосовал, и тех, кто выбрал другого кандидата. Я уважаю выбор каждого! – обратился к сахалинцам и курильчанам Валерий Лимаренко.
По словам руководителя области, впереди – ответственная и серьезная работа в команде. При формировании программы действий будут учтены идеи и усилия всех партий, направленные на созидание и развитие островов.
– За последние месяцы я посетил все районы Сахалинской области. Услышал людей. Для меня было важно понять проблемы, с которыми регулярно сталкиваются жители, найти пути решения. Считаю справедливым, что люди которые здесь работают, создают семьи, рожают детей должны жить комфортно: в хороших домах с благоустроенными улицами и дорогами, с возможностью легко и доступно добираться к месту отдыха, с созданными условиями для качественного медицинского обслуживания и образования. Жизнь на островах должна быть такой, чтобы у сахалинцев и курильчан не возникало желания уехать. Над этим будем работать.
В избирательной комиссии Сахалинской области отметили, что выборы на островах прошли честно и прозрачно. Впервые в Южно-Сахалинске в единый день голосования открылся центр общественного наблюдения, который разместили в историческом парке «Россия – моя история». К работе центра были приглашены общественные наблюдатели и представители СМИ. Они могли фиксировать звонки, сообщения в Интернете о ходе голосования, а после направлять информацию в избирательную комиссию Сахалинской области и правоохранительные органы.
Также на участках работали 219 общественных наблюдателей, помимо этого на каждом участке были наблюдатели от политических партий и кандидатов. Во всех муниципальных образованиях было организовано видеонаблюдение. Серьезных жалоб на проведение выборов не зафиксировано.
Помимо губернатора сахалинцы и курильчане в единый день голосования выбирали депутатов Собраний городских округов – Ногликского, Невельского, Холмского, Александровск-Сахалинского, а также Городской Думы Южно-Сахалинска.
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