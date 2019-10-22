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Вторник| 12 Ноября, 03:44 |
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Концертные залы, школу искусств, кинотеатр и творческие студии разместят под одной крышей на Сахалине
Подробности концепции объекта обсуждались во время традиционной субботней рабочей поездки по областному центру губернатора Валерия Лимаренко и мэра Сергея Надсадина.
Уже точно известно, что культурный центр получит три зала. Однако количество мест в некоторых из них еще обсуждается специалистами. Так, универсальный зал – для спектаклей и артистов эстрады – будет как минимум на 1250 человек. Зал-трансформер, необходимый для проведения мастер-классов, конференций, современных постановок и конкурсов, смогут посещать до 300 человек. На 250 мест, вероятно, будет рассчитан камерный зал. Также в культурном центре предусмотрят помещения под хранилище и выставки – с необходимым для этого оборудованием.
– Областному министерству культуры и архивного дела нужно составить дорожную карту и обсудить детали. Южно-Сахалинску просто необходим объект культуры такого уровня, – отметил Валерий Лимаренко. – Очень правильно, что в рамках многофункционального центра мы предусмотрели школу искусств на 2 тысячи учеников – будем растить собственные кадры для культурной сферы.
Логичным продолжением культурного центра предлагают сделать сквер Андрея Первозванного. Объект будет соответствующим образом реконструирован, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Также в ближайшие годы могут появится сразу два общественных пространства с южной стороны нового аэровокзала. Губернатор обсудил со специалистами городской администрации концепцию благоустройства улицы Ивана Куропатко. Первый объект – ландшафтный парк – планируют обустроить к юго-востоку от нового транспортного кольца. Здесь предлагают разместить музей авиации под открытым небом, велодорожки, поле для гольфа, пруд, скейт-парк и детские игровые зоны.
– Этот парк должен быть ориентирован на людей, которые проживают поблизости с воздушной гаванью. Чтобы они могли отдыхать здесь и заниматься спортом, – подчеркнул губернатор.
А на участке возле памятника самолету "АН-24" предлагают создать сквер "Авиаторов" с аллеей и местами отдыха.
Кроме того, в 2024 году островная столица обзаведется "образовательным кварталом". Он появится на юго-восточном пересечении улиц Больничной и Комсомольской. Проект предусматривает строительство школы на 1260 мест, школы искусств, детского сада, благоустройство набережной реки Еланьки и создание спортивного ядра. Две недели назад проект получил призовое место на международной выставке Build School.
– В ходе сегодняшней инспекционной поездки были осмотрены объекты, находящиеся как в стадии проектирования, так и на стадии строительства. Акцент был сделан на общественных пространствах: работы по благоустройству и озеленению должны быть гармонично увязаны между собой в каждом объекте. Делается это, прежде всего, для удобства горожан. Во время обсуждения получили советы и рекомендации от губернатора Валерия Лимаренко, которые будут учтены при финансировании и последующей реализации проектов, – рассказал мэр областного центра Сергей Надсадин.
Еще один важный объект, который посетил губернатор – Консультативно-диагностический центр. Для него к 2022 году построят современное здание с подземной парковкой. В новом корпусе разместят поликлинику, центр лучевой диагностики, дневной стационар на 80 человек.
Напомним, совместные субботние объезды Южно-Сахалинска руководителей области и города стали регулярными. В ходе них принимаются важные решения, касающиеся вопросов благоустройства общественных пространств, строительства дорог и ремонта дворов. Например, ранее по инициативе главы области Валерия Лимаренко было увеличено финансирование дорожных работ, а также возобновилось возведение объектов незавершённого строительства и ускорилось возведение спортивных объектов.
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