|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 15 Января, 01:56 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Сахалине возобновляет работу ведомство по привлечению инвестиций
Это развитие, прежде всего, несырьевых отраслей, наращивание экспорта сахалинской продукции, привлечение на острова российского и зарубежного крупного бизнеса.
Ведомство будет работать по принципу «одного окна». В министерстве, не обращаясь в другие структуры, инвесторы смогут получить весь спектр услуг и полное сопровождение специалистов. Сегодня по такому принципу действует центр «Мой бизнес» в Южно-Сахалинске, где обслуживаются малые и средние предприниматели. Министерство инвестиционной политики будет сосредоточено на взаимодействии с большим бизнесом, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Губернатор поставил задачу – ежегодно увеличивать валовой региональный продукт не менее чем на 4 - 6 процентов. Для этого необходимо привлекать российских и зарубежных инвесторов, реализовывать масштабные проекты, формировать благоприятный инвестиционный климат. Упор будет делаться на создание индустриальных парков, формирование новых рынков сбыта в нашей стране и за рубежом, расширение сотрудничества с иностранными инвесторами, в особенности из Азиатско-Тихоокеанского региона, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. – Среди несырьевых отраслей экономики планируется развивать строительство, логистику, туризм, лесоперерабатывающий комплекс. Большой экспортный потенциал есть и у сахалинской агропромышленной продукции.
В этом году в рамках реализации проекта медицинского кластера планируется открыть технопарк, где разместятся филиалы ведущих клиник России и стран Азии. На его базе также собираются создать IT-кластер. Есть планы по развитию бизнес-инкубатора, технопарка строительной индустрии. Продолжится строительство индустриального нефтегазового парка совместно с компанией «Сахалин Энерджи».
Кроме того, министерство инвестиционной политики будет заниматься развитием существующих ТОР и созданием новых, проектами в рамках свободного порта Владивосток.
Напомним, что в конце прошлого года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко началось преобразование структуры сахалинского правительства. Чтобы исключить дублирование функций, было принято решение о ликвидации нескольких министерств и агентств. Вновь созданные органы исполнительной власти призваны повысить эффективность управления регионом и улучшить качество жизни на островах.
Новая структура правительства не подразумевает увеличения численности штатных единиц. Работа должна быть выстроена таким образом, чтобы сотрудники справлялись с повышенным объемом задач. Это будут учитывать и KPI – ключевые показатели эффективности, от которых теперь зависит доход руководителей органов исполнительной власти региона.
- На Сахалине возобновляет работу ведомство по привлечению инвестиций
- Аэродром "Пушистый" переходит в собственность Сахалинской области
- На Сахалине решается вопрос транспортного сообщения с северными Курилами
- На Сахалине новые рельсобусы получат имя "Орлан"
- С нового года возобновляется авиасообщение Охи и Ноглик с Хабаровском
- На Сахалине резидент ТОРа "Южная" более чем в пять раз нарастил производство молока
- На Сахалине открыли горнолыжный сезон
- В Сахалинской области за 2019 год вдвое сократился уровень бедности
- Сахалин застроят новым жильем
- Льготные авиабилеты для дальневосточников начнут продавать в январе
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.