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На Сахалине возобновляет работу ведомство по привлечению инвестиций

Министерство инвестиционной политики должно обеспечить выполнение масштабных задач, которые стоят перед экономикой региона

Это развитие, прежде всего, несырьевых отраслей, наращивание экспорта сахалинской продукции, привлечение на острова российского и зарубежного крупного бизнеса.

Ведомство будет работать по принципу «одного окна». В министерстве, не обращаясь в другие структуры, инвесторы смогут получить весь спектр услуг и полное сопровождение специалистов. Сегодня по такому принципу действует центр «Мой бизнес» в Южно-Сахалинске, где обслуживаются малые и средние предприниматели. Министерство инвестиционной политики будет сосредоточено на взаимодействии с большим бизнесом, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

– Губернатор поставил задачу – ежегодно увеличивать валовой региональный продукт не менее чем на 4 - 6 процентов. Для этого необходимо привлекать российских и зарубежных инвесторов, реализовывать масштабные проекты, формировать благоприятный инвестиционный климат. Упор будет делаться на создание индустриальных парков, формирование новых рынков сбыта в нашей стране и за рубежом, расширение сотрудничества с иностранными инвесторами, в особенности из Азиатско-Тихоокеанского региона, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. – Среди несырьевых отраслей экономики планируется развивать строительство, логистику, туризм, лесоперерабатывающий комплекс. Большой экспортный потенциал есть и у сахалинской агропромышленной продукции.

В этом году в рамках реализации проекта медицинского кластера планируется открыть технопарк, где разместятся филиалы ведущих клиник России и стран Азии. На его базе также собираются создать IT-кластер. Есть планы по развитию бизнес-инкубатора, технопарка строительной индустрии. Продолжится строительство индустриального нефтегазового парка совместно с компанией «Сахалин Энерджи».

Кроме того, министерство инвестиционной политики будет заниматься развитием существующих ТОР и созданием новых, проектами в рамках свободного порта Владивосток.

Напомним, что в конце прошлого года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко началось преобразование структуры сахалинского правительства. Чтобы исключить дублирование функций, было принято решение о ликвидации нескольких министерств и агентств. Вновь созданные органы исполнительной власти призваны повысить эффективность управления регионом и улучшить качество жизни на островах.

Новая структура правительства не подразумевает увеличения численности штатных единиц. Работа должна быть выстроена таким образом, чтобы сотрудники справлялись с повышенным объемом задач. Это будут учитывать и KPI – ключевые показатели эффективности, от которых теперь зависит доход руководителей органов исполнительной власти региона.

 Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Сахалин  инвестиции 


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