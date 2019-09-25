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Сахалин предложил Китаю сотрудничество в туризме, строительстве и развитии марикультуры
Глава региона предложил китайской стороне поучаствовать в строительстве гостиниц на Сахалине, создании условий для развития марикультуры и реализации проектов, направленных на глубокую переработку древесины, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Я считаю, у нас есть хорошие перспективы для расширения сотрудничества. Сахалинская область динамично развивается. Мы уделяем большое внимание развитию секторов, не связанных с добычей нефти и газа. Островному региону нужны опытные компании, обладающие высокими технологиями, – отметил Валерий Лимаренко.
Развитие марикультуры могло бы быть выгодным для обеих сторон. Для начала работы по выращиванию морепродукта нужно подготовить акваторию, защищенную от волн. В этом вопросе помог бы китайский опыт – в Приморье работают 15 компаний из Поднебесной, занятых в марикультурной отрасли.
Кроме того, губернатор рассказал Генконсулу о перспективах строительства мостового перехода между островом и материком. Сотрудничество в этом направлении также могло бы стать взаимовыгодным.
– Мы видим большие перспективы совместной работы с Сахалинской областью. Я окажу содействие в сотрудничестве с китайскими компаниями. Постараемся найти предприятия, которые обладают достаточным опытом для реализации таких задач, - рассказал Янь Вэньбинь.
Отметим, Китай является одним из главных внешнеэкономических партнеров Сахалинской области. В 2018 году объем двустороннего внешнеторгового оборота составил почти 1 миллиард 900 миллионов долларов США. Это около 12 процентов от всего объема внешней торговли островного региона. А за 1 полугодие 2019 он увеличился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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