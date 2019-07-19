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24 Июля 2019, 09:45 | Регион сегодня |

На Итурупе археологи нашли предметы раннего Средневековья и палеометалла

Несколько десятков артефактов эпох раннего Средневековья и палеометалла обнаружили члены отряда Сахалинской археологической экспедиции, ведущей раскопки на месте будущей пешеходной дорожки близ Курильска

Большая часть найденного — керамика. Извлечены десятки фрагментов и частично разрушенных сосудов, которые археологи надеются восстановить в полном объёме. Кроме того, на месте раскопок уже зафиксированы три очага и даже сохранился древесный уголь, сообщил журналу "Дальневосточный капитал" Сахалин.инфо.

По словам руководителя отряда, кандидата исторических наук Вячеслава Грищенко, найденные предметы будут тщательно изучены в лаборатории, которую археологи развернули в летнем лагере на плато Янкито.

— Мы собрали образцы посуды и в лаборатории попытаемся посмотреть наличие в них зёрен, косточек, чтобы установить пищевой рацион людей, здесь живших. Кроме того, на керамике остаются липиды, и мы, проведя исследования и проанализировав данные, сможем сказать, какая пища была в посуде — животно-растительная, морская, сухопутная, — рассказал корреспонденту ИА Sakh.com Вячеслав Грищенко.

Каждая находка фиксируется в трёх плоскостях, а информация о них заносится в общую опись и на план. В дальнейшем будет сделана компьютерная модель в 3D-формате, и можно увидеть, как предметы залегали на момент раскопок.

По своей площади — около 2,5 тысячи кв. метров — это самые масштабные археологические раскопки на Курильских островах. Три года назад перед строительством дороги Курильск — Буревестник подобные спасательные археологические работы проводились около села Рыбаки, но их объём не идёт ни в какое сравнение с нынешними.

Спасательные археологические работы проводятся одновременно на четырёх памятниках археологии: поселение город Курильск 6 пункт 1, стоянка Китовый 2, Китовый 3, Китовый 5. Границы этих стоянок были определены в ходе археологической разведки перед проектированием пешеходной дорожки.

Всего в раскопках принимают участие более 30 человек, это как новички, так и уже опытные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Армавира, Уфы, Новосибирска, городов Дальнего Востока.

В первые две недели, чтобы добраться до культурного слоя, археологам пришлось снимать скальный грунт, щебень, который появился при строительстве дороги Курильск — Китовое, проходящей в нескольких метрах, и коллектора.

Как отмечают археологи, культурный слой, к счастью, не повреждён, а его глубина составляет от 50 до 80 см и содержит неолитический исторический комплекс с датировкой: 3,5 — 3,8 тысячи лет и Средневековье — это V‐VII века нашей эры.

Новость последних часов — на базе развёрнутой лаборатории начала действовать реставрационная мастерская, а значит, есть надежда, что уже в ближайшее время мы сможем увидеть восстановленные предметы быта.

Обнаруженные артефакты и их изучение дадут новые знания о людях, населявших острова в древности, их культуре и образе жизни. А для Итурупа помимо культурного наследия — это ещё одна точка притяжения туристов и учёных со всего мира.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: раскопки  Итуруп  археология 


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