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27 Февраля 2020, 14:57 | Регион сегодня

Губернатор Сахалинской области предложил сделать 3 сентября новым Днём воинской славы

С такой инициативой Валерий Лимаренко выступил в рамках Дней Сахалинской области, которые проходят сейчас в верхней палате российского парламента

Глава региона предложил отмечать в эту дату окончание Второй мировой войны.

Ранее соответствующий законопроект, разработанный группой депутатов и сенаторов, поддержали на заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

 По словам губернатора Валерия Лимаренко, эта инициатива имеет особое значение для жителей островного региона. Точка в сражениях Второй мировой войны была поставлена во время Курильской десантной операции. Тогда советские войска заняли 56 островов, которые позднее вошли в состав СССР.

– В боях за освобождение Сахалина и Курильских островов погибли более 2 тысяч советских воинов. Мы навсегда должны сохранить память об этих героях. Благодаря им, а также многим другим участникам событий лета 1945 года была образована Сахалинская область в ее современных границах. И сегодня наш регион успешно развивается, вносит весомый вклад в экономику России, – отметил глава региона.

Законопроект о новом Дне воинской славы – результат совместной работы губернатора Сахалинской области, островных законодателей и сенаторов от региона.

– Министерства иностранных дел и обороны РФ полностью поддержали эту инициативу. Сейчас важно документально довести её до ума, чтобы люди могли праздновать значимую историческую дату уже в 2020 году. Задача поставлена, будем её решать. Это имеет большое морально-политическое значение. Прежде всего это важно для ветеранов, для поколения наших отцов, – подчеркнул сенатор Григорий Карасин.

По мнению председателя Сахалинской областной Думы Андрея Хапочкина, повышение законодательного статуса даты с памятного дня до Дня воинской славы даст дополнительные возможности по созданию и сохранению объектов исторической памяти.

– Я считаю, что это подчеркнет приверженность к неизменности наших послевоенных границ. Это особенно важно для нашего островного региона. Освободители Сахалина и Курил достойны того, чтобы их воинский подвиг был навсегда увековечен в истории страны, как День воинской славы, – заявил Андрей Хапочкин.

Одним из инициаторов законопроекта о 3 сентября также стал депутат областной Думы Александр Болотников.

– Вторая мировая война закончилась на дальневосточных рубежах, непосредственно на Курильских островах. С учетом того, что сейчас идет ревизия её итогов, следует уделять этому вопросу большое внимание. 3 сентября должны отмечать везде – не только на Дальнем Востоке, но и во всей Российской Федерации, – поделился Александр Болотников

А председатель регионального отделения российского военно-исторического общества, директор музейно-мемориального комплекса «Победа» Юрий Филипенко пояснил, почему День окончания Второй мировой войны необходимо отмечать именно 3 сентября.

– Это можно сравнить с Актом о капитуляции Германии. Документ подписали 8 мая, а День Победы отмечается 9 мая. Такой же принцип действует и с событиями, которые происходили на дальневосточных рубежах. 2 сентября подписан Акт о капитуляции Японии, а празднование этого важного исторического факта происходит на следующий день, – рассказал Юрий Филипенко.

Отметим, памятную дату, которую отмечали 2 сентября, предлагают упразднить.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

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