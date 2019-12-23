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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 29 Января, 15:53 |
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Сахалин может стать точкой разворота Северного морского пути
Реализацию масштабных инвестиционных проектов в транспортной и строительной отраслях обсудили в правительстве Сахалинской области на большом совещании под руководством губернатора Валерия Лимаренко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Северный морской путь – это кратчайший маршрут между Европой и Азией, и, в том числе, между центральной Россией и Дальним Востоком. Южный путь через Суэцкий канал в несколько на несколько тысяч километров длиннее.
– В 2019 году по Северному морскому пути перевезли 20 миллионов тонн грузов. Ожидается, что к 2025 году этот показатель вырастет в пять раз. Мы хотим, чтобы Сахалин стал площадкой для перегрузки этих контейнеров. Сейчас они проходят через Шанхай, а это значительно дороже. Чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами островных портов, необходимо их модернизировать, – рассказал заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев.
В Корсакове планируется провести работы по дноуглублению, продлить морской причал. В морской гавани должны появиться складские контейнеры класса «А» площадью 160 тысяч квадратных метров, холодильные мощности для хранения морепродуктов.
Появление крупного логистического центра обеспечит значительный прирост экспорта – до 3 миллиардов рублей ежегодно. В другие дальневосточные регионы и страны Азиатско-Тихоокеанского региона планируется поставлять морские биоресурсы, агропромышленную продукцию.
Большим экспортным потенциалом обладает строительная сфера. В рамках еще одного инвестиционного проекта совместно с госкорпорацией «ПиК» планируется запустить домостроительный комбинат на юге Сахалина. Сейчас рассматриваются земельные участки в Березняках, а также в районе Дачного и Первой пади в Корсаковском районе.
На заводе будет возможность выпускать около 300 тысяч квадратных метров модулей, из которых можно быстро и круглогодично возводить жилые дома и социальные объекты в разных районах островной области. Кроме того, готовые домокомплекты можно будет поставлять за рубеж. Свою заинтересованность в проекте выражают Республика Корея, Китай, Филиппины, а также Дальний Восток и Арктика. Производства подобного формата в России нет, ближайший конкурент – Toyota Housing в Японии.
На севере Сахалина в рамках инвестиционного проекта по глубокой переработке леса планируется развивать деревянное домостроение. Здесь собираются наладить производство CLT-панелей – качественного, прочного и экологически чистого материала. Сегодня в Тымовском районе подбирают участки, подходящие для размещения подобного производства. Учитывается близость к железной дороге и автомобильным трассам, наличие электрических мощностей.
– Инвестиционный потенциал Сахалинской области – это сотни миллиардов рублей. Перспективы дает не только нефтегазовый комплекс, но и строительство, лесное хозяйство, рыбная промышленность, транспорт и логистика, медицина, высокие технологии. Мы должны стать лидерами по качеству жизни и эффективности экономики на Дальнем Востоке, – отметил Валерий Лимаренко.
Губернатор поставил перед сахалинским правительством задачу – обеспечить прирост валового регионального продукта не менее чем на 5 процентов в год. Достичь таких показателей во многом позволит реализация 10 масштабных инвестиционных проектов, охватывающих сырьевые и несырьевые отрасли экономики.
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