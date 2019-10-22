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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 31 Октября, 16:06 |
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На Сахалине завершен первый этап реконструкции дороги на Холмском перевале
Поврежденную трассу в феврале текущего года осмотрел глава области Валерий Лимаренко и поручил незамедлительно подготовить проект капитального ремонта.
Сейчас на участке, который находится в федеральном подчинении, рабочие построили полноценную объездную дорогу. А другой повреждённый отрезок трассы – региональный – сместили от обрушающегося склона со стороны полигона ТБО к сопке. Здесь пришлось срезать скалу и обустроить дополнительную полосу движения. Также обеспечен водоотвод, чтобы не допустить переувлажнения грунта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Мы выполнили одну из основных задач, поставленных губернатором, – обеспечили безопасное движение транспорта. Следующий этап – укрепить склоны, чтобы предотвратить возможный сход горных пород. После этого строители приступят к реконструкции основной дороги и вводу ее в эксплуатацию, – отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.
Ремонт трассы необходим в связи с тем, что асфальтовое покрытие лежит не на коренных породах, а на насыпном грунте. Если не предпринять мер, то оползневый процесс продолжится, а это, в свою очередь, может привести к повреждению опоры высоковольтной линии электропередач, а также к закрытию автомобильного сообщения между населенными пунктами на юге Сахалина.
Кроме того, оползневый процесс также был связан с находящимся неподалеку полигоном ТБО. На сегодняшний день прорабатывается вопрос о его закрытии для ввоза мусора и строительства в Холмске мусороперерабатывающего комплекса с линией сортировки.
Напомним, трасса на участке 86 – 88 километров автодороги Южно-Сахалинск – Холмск пострадала в результате оползня. В начале года на асфальте образовалась трещина, появился перепад между левой и правой сторонами движения. Чтобы отремонтировать дорогу, по распоряжению главы региона в Холмском районе с 10 июля был введен режим ЧС.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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