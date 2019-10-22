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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 31 Октября, 18:59 |
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Дальневосточный губернатор вводит новые правила общения с населением в соцсетях
По инициативе губернатора региона Валерия Лимаренко поступившие в социальные сети сообщения будут обязательны для рассмотрения органами исполнительной власти и местного самоуправления.
Подготовлен проект документа, обязывающий вести работу с сахалинцами и курильчанами по принципу обратной связи. Прежде чем его подписать и признать официальным, губернатор предложил жителям области внести свои предложения в документ. Эти инициативы пользователи смогут направить до 1 ноября 2019 года включительно. В том случае, если предложения будут носить конструктивный характер, они войдут в официальный документ. После обобщения информации он будет вывешен как официально утверждённый 4 ноября, в День народного единства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Добавим, что если обращение в социальных сетях будет затрагивать интересы многих жителей населенного пункта или области, например, вопросы ремонта фасадов, дорог, благоустройства дворов, ответ опубликуют в специальных разделах на сайтах профильных органов власти или администраций районов островного региона. Время на ответ у чиновников – не более суток.
– По моему поручению разработана нормативная база, благодаря которой все сообщения, поступающие ко мне через социальные сети «Инстаграм», «Фейсбук», «Одноклассники» и «ВКонтакте», приобретут официальный характер. Такие обращения будут немедленно запускаться в работу, и человек обязательно получит на них ответ, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Главное в нашей работе, решать проблемы людей. А это невозможно без тесной коммуникации с жителями региона. Поэтому будем и дальше развивать это направление. Причем не только на региональном, но и муниципальном уровне.
Новая система взаимодействия с населением сначала запустится в тестовом режиме. По прошествии 3 месяцев она станет обязательной для всех органов исполнительной власти и местного самоуправления в регионе.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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