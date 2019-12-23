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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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С нового года возобновляется авиасообщение Охи и Ноглик с Хабаровском
С января 2020 года открывается регулярное воздушное сообщение по маршрутам: Оха – Хабаровск и Ноглики – Хабаровск.
Договор о выполнении перевозок по субсидируемым тарифам региональный минтранс заключил с авиакомпанией «Аврора». В первом квартале 2020 года полеты с севера Сахалина будут осуществляться на воздушных судах DHC-8-400 и DHC-8-300, способных вместить от 50 до 70 пассажиров, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Самолеты из Охи в Хабаровск будут летать по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билетов составит 4670 рублей. С февраля будет выполняться дополнительный рейс по средам. Рейсы из Ноглик будут осуществляться по средам и субботам. Перелет обойдется в 4190 рублей. Единые тарифы просубсидируют за счет областного бюджета.
Следует отметить, что повышение транспортной доступности Сахалина и Курил – важнейший приоритет для областного правительства. В этом году совместно с федеральным Минтрансом и Росавиацией была проведена большая работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, чтобы обеспечить доступные тарифы на авиаперевозки на Дальнем Востоке.
Региональные власти добились того, чтобы Сахалинскую область включили в постановление №1242, и островные маршруты попали в список субсидируемых. Федеральное финансирование на эти цели поступит в первом квартале 2020 года. До этого времени «плоские» тарифы на дальневосточных маршрутах будут обеспечиваться за счет сахалинского бюджета.
Напомним, в 2019 году в островном регионе расширилась сеть внутриобластных и межрегиональных авиамаршрутов. Пассажиропоток вырос почти в полтора раза. Важным решением стало, что с 1 апреля утвердили единые тарифы на перелеты по Сахалинской области – вне зависимости от места регистрации.
Возобновились полеты из областного центра в Шахтерск и Ноглики. Впервые было запущено вертолетное сообщение на Курилах, соединившее Итуруп, Кунашир и Шикотан. Добавилось еще три рейса в дальневосточном направлении – из Южно-Сахалинска в Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре и Петропавловск-Камчатский.
За эти и другие инициативы островной регион был удостоен федеральной премии «Лучшие региональные практики». Сахалинская область стала первой в номинации «Регион возможностей». Лучшими в стране назвали решения по повышению транспортной доступности островов – в том числе, единые тарифы на внутрирегиональных авиарейсах, «плоские» тарифы на московском направлении.
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