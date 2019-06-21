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Четверг| 18 Июля, 12:17 |
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Приморье готовится строить краболовы
При этом речь идет не о масштабном проекте создания с нуля верфи «Звезда», реализующимся консорциумом во главе с «Роснефтью», а о уже имеющихся мощностях.
Строительство в регионе судов в рамках реализации механизма инвестиционных квот на вылов крабов, которые распределяются на аукционах, может обеспечить местным верфям приток дополнительных инвестиций в размере десятков миллиардов рублей.
В случае, если правительство примет решение обязать рыбопромышленников строить новые судов для добычи краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне исключительно на верфях Дальневосточного федерального округа, в Приморье может быть создан еще один судостроительный кластер, что позволит региону создать судостроительное производство среднетоннажного флота без государственных дотаций.
Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что до конца июля планируется принять основную нормативно-правовую базу по крабовым аукционам (смотри досье «ДК»), после чего начнется непосредственно процедура проведения торгов.
Отвечая на вопрос, будут ли предъявляться к судам-краболовам особые требования с точки зрения технологий и оснащенности оборудованием, г-н Шестаков сказал, что возможность введения таких требований обсуждается с отраслевым сообществом.
«Думаю, что мы вынесем это на решение правительства. С одной стороны, мы не хотим перегружать бизнес какими-то избыточными требованиями, с другой стороны, есть риск, что мы построим суда, которые не смогут эффективно работать», - отметил он.
Краболовы - небольшие суда, более понятные верфям с точки зрения размерного ряда, менее сложные в технологическом плане.
«Мы думаем, что количество предприятий, которые смогут участвовать в строительстве судов, будет больше. Смогут подключиться, в том числе, верфи Дальнего Востока, для которых это будет вполне экономически оправдано», - сказал глава Росрыболовства.
На данный момент краболовы строятся только на западных верфях России. К примеру, завершение строительства и передача головного судна для добычи краба проекта 03070 «Русь» заказчику в лице ООО «Антей» (Владивосток) планируется в III квартале текущего года. Судно строится ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Ленинградская область) и будет эксплуатироваться в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. В перспективе будет построено еще два краболова.
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (ПСЗ, входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») в мае подписало с ОАО «Феникс» (Петропавловск-Камчатский) соглашение о намерениях по строительству краболовных судов. Согласно документу, стороны займутся подбором проекта краболова, чтобы в дальнейшем на верфи в Калининграде было построено до пяти единиц подобных судов.
Окончательное решение по строительству судов стороны собираются принять не позднее 31 декабря 2020 года. К этому сроку «Феникс» планирует получить квоты на добычу краба.
ОАО «Феникс» основано в 2011 году и специализируется на переработке и консервировании рыбы, ракообразных и моллюсков. Компания на 100% принадлежит ООО «Поллукс».
АО «Объединенная судостроительная корпорация» также участвует в тендере ООО «ПримКраб», созданного в 2017 году как операционная компания для освоения квоты на вылов краба, приобретенной акционерами «Русской рыбоперерабатывающей компании» (РРПК) в ходе аукционов по распределению квот в Приморской подзоне. «ПримКраб» ранее подписало соглашение с «Наутик Рус» о разработке эскизного проекта краболовного судна.
Правительство уже подготовило проект постановления «О требованиях к проектам по строительству объектов, реализуемым в рамках договоров о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) краба». В документе прописаны не только сроки строительства судов, но и методика контроля, условия приемки судов и, самое главное, Дальневосточный федеральный округ определен как регион, который получит от реализации крабового судостроительного проекта около 5 тыс. новых рабочих мест.
Законопроект закрепляет, что на территории РФ должна быть разработана конструкторская и технологическая документация, необходимая для строительства траулера. «При этом среднетоннажное рыбопромысловое судно, предназначенное для добычи (вылова) краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, должно быть осуществлено судостроительными верфями, расположенными на территории субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», - указывается в документе. Общая стоимость портфеля заказов, который пойдет на дальневосточные судостроительные заводы, оценивается в 50 млрд рублей частных инвестиций. А это значит, что в отличии от проектов с государственным участием, заказчики будут замотивированы на конкретный результат, выступая партнерами местных верфей.
Стремление государства поддержать Дальний Восток - это закономерный ответ на утверждения рыбаков о том, что перераспределение квот даст ослабление региональных экономик. Напомним, что еще на стадии подготовки нормативной базы инициативы Росрыболовства правительство заверило рыбаков и представителей региональных властей, что изъятие крабов и передача их на аукцион - это мера государственного стимулирования региональных экономик Дальнего Востока, и про развитие судостроительной отрасли региона не забудут. Благодаря этому требованию регионы получат новые рабочие места и налоговые отчисления.
По оценкам Минпромторга, для строительства малых и средних рыбопромысловых судов прибрежного плавания в ДФО требуется примерно 2,5-3 млрд рублей в год.
Строительство краболовов на дальневосточных верфях детально обсуждалось на весеннем заседании подкомиссии по рыбному хозяйству. «Мы рассмотрели, какие меры надо принять для того, чтобы суда строились на Дальнем Востоке. Верфи у нас есть. Но, к сожалению, для строительства рыболовецких судов они по ряду причин не используются. Это не соответствует приоритетам развития Дальнего Востока. 94 млрд рублей инвестиций - деньги немалые - вкладываются дальневосточными компаниями в развитие других регионов. Нужно, чтобы эти средства помогали развивать Дальний Восток. Для того, чтобы инвесторы заказывали суда, наши верфи должны быть конкурентными. Мы договорились с Минпромторгом России, что дополнительно будут подготовлены предложения в этой части. Некоторые средства выделены на модернизацию Амурского и Хабаровского судостроительных заводов. На мой взгляд, этого недостаточно. Мы еще раз соберемся в Москве и продумаем программу: как сделать так, чтобы у рыбаков была возможность заказывать суда на Дальнем Востоке», - сказал вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.
Эксперты проанализировали возможности дальневосточных заводов и их готовность участвовать в программе. В итоге, созданная рабочая группа уже дала экспертное заключение, что местные предприятия готовы выполнить заказы в полном объеме. Так, «Хабаровский судостроительный завод» уже сегодня может начать строительство двух судов. Необходимая площадка, специалисты и оборудование у предприятия в наличии.
Пул приморских судостроительных предприятий готов в кратчайшие сроки нарастить мощности под будущие заказы. Так, «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» совместно с верфью «Пелла» планируют возвести новую верфь на уже подготовленной площадке. Инициаторы проекта рассчитывают на строительство, как минимум, 15 краболовов. ПАО «Находкинский СРЗ» подтверждает возможность строительства до десяти краболовов, ПАО «Славянский СРЗ» - от трех до пяти. Не останется в стороне и «Дальзавод». Уникальное предприятие, которое еще сохранило компетенции, готово приступить к строительству 4-5 судов.
Что немаловажно, все вышеперечисленные компании уже направили в Минпромторг официальное подтверждение готовности к выполнению озвученных объемов заказов. При этом ряд компаний указал, что при необходимости они привлекут компетенции иностранных партнеров. То есть предприятия гарантируют правительству, что риск срыва программы будет сведен практически к нулю.
Рыбопромышленники уверены, что перевооружению верфей и новым рабочим местам в Приморье - быть. Ответный ход за правительством.
Досье «Дальневосточного капитала": Закон о введении в РФ крабовых аукционов был подписан президентом Владимиром ПУТИНЫМ 2 мая. Он предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. Квоты будут закрепляться на 15 лет. В случае проведения аукциона до 1 ноября срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 ноября - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона. В бюджет РФ на 2019 год уже заложен доход от проведения крабовых аукционов в размере 40,9 млрд рублей, в 2020 году - 41 млрд рублей. По расчетам Росрыболовства, начальная цена лота по крабовым аукционам будет составлять 300-400 млн рублей, при этом будет сформировано порядка 36 лотов.
Александр Салков
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