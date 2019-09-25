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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 22 Октября, 13:33 |
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Кадры наступающего завтра
Эти слова, произнесенные не так давно в высоких государственных кабинетах, очевидно, на ближайшие годы станут частью той стратегии развития дальневосточной территории России, которая реализуется уже несколько лет.
"Эффективная программа подготовки кадров должна ориентироваться на бизнес, опираться на достоверный кадровый прогноз", - утверждают в Агентстве по развитию человеческого капитала. И сам прогноз, его достоверность, собственно, и проистекают из тех заявленных проектов, которые бизнес готовится реализовать в регионе. Отсюда и список тех специальностей, которые, по мнению стратегов, будут востребованными в ближайшем будущем на рынке труда.
Кто заказчик?
Кадровый вопрос на Дальнем Востоке всегда был острым. В последние годы отток населения только способствовал его обострению. Но местный бизнес, реализовывавший всегда свои проекты именно в этих условиях, предпринимал попытки справиться с проблемой, в том числе - привлекая высококвалифицированных специалистов из других регионов и пытаясь удержать их на своих производствах. Далеко не во всех случаях этот опыт дал ожидаемые результаты, а затраты на решение вопроса таким образом зачастую расценивались как неоправданно высокие. Именно поэтому в итоге всех этих попыток сложилось устойчивое мнение о том, что наилучший вариант решения кадрового вопроса - это готовить специалистов на месте, в регионе, и пытаться удержать здесь молодежь.
В то же время непосредственного, заинтересованного участия местного бизнеса в подготовке специалистов совместно с высшими и средне-специальными учебными заведениями Приморья на практике пока не очень заметно. Исключения могут составить отдельные договоры предприятий со специализированными, ориентированными на определенные отрасли вузами на обучение конкретного студента. О каких-то серьезных масштабах этого сотрудничества речь не идет. Да и нет в регионе таких крупных компаний, которые могут позволить себе реализовывать большие образовательные проекты. Такие проекты можно найти у крупных федеральных компаний. Например, как рассказывают в МФТИ, из принимаемых ежегодно в этот вуз примерно 1000 человек 850-900 являются платниками, однако почти никто из них не оплачивает обучение самостоятельно. Финансирование осуществляется спонсорами, в качестве которых выступают организации, заинтересованные в последующем трудоустройстве студентов, либо выпускниками вуза - вносимые ими средства образуют существенную долю фонда целевого капитала института.
Штаб-квартиры компаний, имеющих собственные образовательные программы, находятся, как правило, в Москве. И к Дальнему Востоку они пока особо интереса не проявляют. В то же время, на региональном уровне взаимодействие бизнеса и учреждений системы образования уже имеет многолетнюю практику, но проходит в основном в формате отдельных, разовых, хоть и не таких уж и редких, мероприятий, как, например, "круглые столы", где обсуждению вопросов подготовки кадров для местного рынка труда всегда уделяют большое внимание. Сотрудничают вузы и с отраслевыми ассоциациями, торгово-промышленной палатой и т.д. Но главный вопрос, повисший за рамками всех этих обсуждений, - где деньги? В итоге вся практика этого сотрудничества сводится к тому, что не местный бизнес формирует для вуза заказ на специалиста.
- Вузы ориентируются на заказчика, - говорит зав. кафедрой международных отношений и права ВГУЭС Роман ГРИВАНОВ, - а заказчика у нас два: государство, которое выделяет бюджетное финансирование, и родители студентов. Есть еще практика, когда вуз выступает заказчиком самому себе в случае поступления студента в целевую магистратуру с обязательством прийти потом работать в университет либо в аспирантуру, чтобы потом заниматься исследованиями. Но бизнес за редким исключением не является заказчиком. Уровень предпринимательской культуры на Дальнем Востоке в массе своей не дошел до осознания необходимости спонсировать подготовку квалифицированных кадров. В нашем вузе создан механизм взаимодействия с работодателями. Это практико-интегрированное обучение, когда студенты 4 курса проходят практику на профильных предприятиях довольно длительное время - почти полгода. Они потом и приносят этот самый feedback, который позволяет понять, что востребовано, кем и насколько. В вузах собирается аналитика, и один из показателей - это трудоустройство выпускников.
Ярмарки вакансий - это еще одно место встречи будущего специалиста и потенциального работодателя. Проходят они, как правило, на базе вузов и способствуют выявлению отраслевых тенденций регионального рынка труда. Например, на ярмарке вакансий, прошедшей в этом году в МГУ им. адм. Г.И. Невельского, рыбопромысловые компании выразили заинтересованность в организации практики и подготовке электромехаников, радиоинженеров, механиков и IT-специалистов для работы на современных рыбопромысловых судах. Было подписано, среди прочих, соглашение с крупной компанией - ООО "Русская рыбопромышленная компания", которое начало строительство флота нового поколения - серию супертраулеров ледового класса для промысла в суровых условиях Охотского моря.
И опять новая программа
Год назад правительство страны утвердило специальную программу по подготовке кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока и поддержке молодежи на рынке труда. Предполагается, что до 2022 года будет трудоустраиваться до 70% выпускников в течение первого года после завершения обучения. Программой предусмотрено создание на Дальнем Востоке структурных подразделений некоторых ведущих вузов, в том числе - в Приморском крае.
В качестве партнера рассматривается Дальневосточный федеральный университет. И если для других дальневосточных регионов в этой программе упор сделан на нефтегазовую и другие отрасли, связанные с промышленным производством (космонавтика, самолетостроение, химические технологии и т.д.), то для Приморского края выделены совсем другие направления: экономика, программная инженерия, информационная безопасность, международные отношения и т.д.
Открывая новые образовательные программы, университет ищет партнеров-практиков для их реализации. В том же ДВФУ уже действуют некоторые партнерские программы. Еще до появления госпрограммы по подготовке кадров на Дальнем Востоке университет запустил совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке первую в России программу Executive MBA "Бизнес в Азии: создание и продвижение", созданную для предпринимателей Дальнего Востока и предполагающую их знакомство с особенностями ведения бизнеса в странах АТР. В программу вошли 18 бизнес-курсов. При запуске программы было заявлено, что одним из ее этапов станет обучение в Школе государственной политики Национального университета Сингапура. При этом партнером выступила корпорация Mitsubishi, предоставившая стипендию для ее слушателей.
Цифровая экономика диктует выбор
Появление новых программ отражает, разумеется, потребность в подготовке квалифицированных кадров по новым специальностям, появляющимся, в частности, в связи с переходом к цифровой экономике. "Специальности должны быть интересны", уверен Роман Гриванов. ВГУЭС, например, уже выпустил первых специалистов по таким направлениям, как экономическая безопасность, интернет-торговля и др.
Первую школу цифровой экономики на Дальнем Востоке открыл Сбербанк на базе ДВФУ. Школа стартовала с пяти магистерских программ: "Кибербезопасность", "Технологии виртуальной и дополненной реальности", "Искусственный интеллект и большие данные", "Управление развитием территорий на основе технологий и данных дистанционного зондирования Земли", "Цифровое искусство". При этом Сбербанк выступил партнером магистерской программы "Искусственный интеллект и большие данные". Банк участвует в разработке образовательного контента, обеспечивает студентам и преподавателям доступ к массивам данных Сбербанка и практическим кейсам, организует стажировки и практики в своих IT-подразделениях, приобретает серверы по обработке больших данных и другое необходимое оборудование.
Интерес к образовательным программам на Дальнем Востоке проявила в этом году еще одна крупная федеральная компания - "Сибур", которая инициировала открытие здесь новой образовательной программы магистратуры "Chemical engineering" для подготовки специалистов химико-технологического профиля. Программа предполагает прохождение практики на предприятиях этого холдинга. Кроме того, она нацелена на подготовку сотрудников межнациональных и транс- континентальных корпораций, которые смогут развивать химическую отрасль на международном уровне.
Кстати, Приморский край оказался в числе тех регионов, которые были отобраны в качестве пилотных для реализации проекта "Кадры будущего для регионов", рассчитанного на учащихся школ. "Участие в проекте позволит нашим школьникам не теоретически выбирать будущую профессию, а глубоко познакомиться с ней на практике и после этого сделать осознанный выбор, - отметила руководитель краевого департамента образования Надежда КОЧУРОВА, - Мы готовы увеличивать количество бюджетных мест в учебных заведениях и надеемся, что выпускники будут готовы прийти в сектор реальной экономики".
Диана Белая
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