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ТОР "Надеждинская" подросла за лето
Полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ побывал в октябре на площадке ТОР «Надеждинская» и потребовал в короткие сроки выполнить обязательства перед ее резидентами, обеспечить их всей обещанной инфраструктурой. Это позволит быстрее запустить предприятия, которые прописались в этой ТОР.
«В целом, видно, что данная территория опережающего развития востребована, в то же время есть вопросы, связанные с синхронностью действий по строительству объектов инфраструктуры и, собственно, предприятий. Вот давайте эти вопросы сегодня подробно посмотрим, - сказал вице-премьер, открывая совещание. - Мне нужен график, на котором с одной стороны - возможные сроки ввода предприятий инвестором, с другой стороны - график предоставления им всей инфраструктуры. С точки зрения энергообеспечения, обеспечения газом, водоотведением, водоснабжением. В общем, как выполняются все взятые на себя обязательства. Посмотрим, в каком состоянии эта работа находится, и будем принимать какие-то меры», - сказал Трутнев в ходе осмотра ТОР «Надеждинская».
По словам генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслана КАНУКОЕВА, на площадке ТОР «Надеждинская» уже построена подстанция на 49 мегаватт, внутренние сети будут готовы в июле 2020 года. При этом от резидентов уже поступили заявки на обеспечение на 77 МВт. В связи с этим часть резидентов пришлось обеспечивать по временной схеме. Есть вопросы и по подключению ТОР к газоснабжению.
В дни ВЭФ на ТОР «Надеждинская» для энергоснабжения резидентов была запущена подстанция 220 кВ «Промпарк». Инвестиции в проект техприсоединения составили более 2 млрд рублей. Проект выполнен в рамках сотрудничества ПАО «ФСК ЕЭС» с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Мощность нового энергообъекта составляет 126 МВА. Проведено также расширение подстанции 500 кВ «Владивосток», основного центра питания столицы Приморского края, и построена 30-километровая линия электропередачи.
Как сообщала пресс-служба КРДВ, на «Промпарке» применяются передовые технологии. Основное оборудование - силовые трансформаторы - оснащены современными модулями мониторинга, внедрены системы управления технологическими процессами на базе цифрового протокола обмена данными МЭК-61850, интеллектуальными решениями контроля работы объекта, коммерческого учета электроэнергии. Более 90% оборудования - российского производства.
Досье «Дальневосточного капитала": ТОР «Надеждинская» - это многопрофильная производственно-логистическая площадка, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года, стала первой в Приморье территорией опережающего развития. На сегодняшний день на ТОР «Надеждинская» осуществляют деятельность 49 резидентов. Реализация заявленных проектов общей стоимостью 32,5 млрд рублей позволит создать 4571 рабочих мест.
Виктор Кудинов
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