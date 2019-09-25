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22 Октября 2019, 10:15 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

ТОР "Надеждинская" подросла за лето

Но работы по ее обустройству необходимо ускорить

Полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ побывал в октябре на площадке ТОР «Надеждинская» и потребовал в короткие сроки выполнить обязательства перед ее резидентами, обеспечить их всей обещанной инфраструктурой. Это позволит быстрее запустить предприятия, которые прописались в этой ТОР.

«В целом, видно, что данная территория опережающего развития востребована, в то же время есть вопросы, связанные с синхронностью действий по строительству объектов инфраструктуры и, собственно, предприятий. Вот давайте эти вопросы сегодня подробно посмотрим, - сказал вице-премьер, открывая совещание. - Мне нужен график, на котором с одной стороны - возможные сроки ввода предприятий инвестором, с другой стороны - график предоставления им всей инфраструктуры. С точки зрения энергообеспечения, обеспечения газом, водоотведением, водоснабжением. В общем, как выполняются все взятые на себя обязательства. Посмотрим, в каком состоянии эта работа находится, и будем принимать какие-то меры», - сказал Трутнев в ходе осмотра ТОР «Надеждинская».

 


 

 

По словам генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслана КАНУКОЕВА, на площадке ТОР «Надеждинская» уже построена подстанция на 49 мегаватт, внутренние сети будут готовы в июле 2020 года. При этом от резидентов уже поступили заявки на обеспечение на 77 МВт. В связи с этим часть резидентов пришлось обеспечивать по временной схеме. Есть вопросы и по подключению ТОР к газоснабжению.

В дни ВЭФ на ТОР «Надеждинская» для энергоснабжения резидентов была запущена подстанция 220 кВ «Промпарк». Инвестиции в проект техприсоединения составили более 2 млрд рублей. Проект выполнен в рамках сотрудничества ПАО «ФСК ЕЭС» с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Мощность нового энергообъекта составляет 126 МВА. Проведено также расширение подстанции 500 кВ «Владивосток», основного центра питания столицы Приморского края, и построена 30-километровая линия электропередачи.

Как сообщала пресс-служба КРДВ, на «Промпарке» применяются передовые технологии. Основное оборудование - силовые трансформаторы - оснащены современными модулями мониторинга, внедрены системы управления технологическими процессами на базе цифрового протокола обмена данными МЭК-61850, интеллектуальными решениями контроля работы объекта, коммерческого учета электроэнергии. Более 90% оборудования - российского производства.

Досье «Дальневосточного капитала": ТОР «Надеждинская» - это многопрофильная производственно-логистическая площадка, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года, стала первой в Приморье территорией опережающего развития. На сегодняшний день на ТОР «Надеждинская» осуществляют деятельность 49 резидентов. Реализация заявленных проектов общей стоимостью 32,5 млрд рублей позволит создать 4571 рабочих мест.

Виктор Кудинов

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
 

Теги: ТОР Надеждинская  Юрий Трутнев 


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