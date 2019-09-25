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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Октября, 01:54 |
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Иностранные инвесторы: от намерений до проектов
По мнению представителей местного дипкорпуса, опрошенных «ДК», мероприятие в таком формате оказалось достаточно эффективным инструментом, позволившим упростить диалог инвестора с местными властями и институтами развития.
Как и следовало ожидать, интерес к реализации проектов в Приморском крае проявляют прежде всего традиционные партнеры региона из Азиатско-Тихо- океанского региона - Китай, Южная Корея и Япония, плюс активизировавшаяся в последнее время Индия.
Журнал «Дальневосточный капитал» рассмотрел несколько заявленных проектов, которые могут выступить драйверами экономики Приморья, прежде всего в сфере сельского хозяйства и деревообработки.
Кормовой рацион
Южнокорейская корпорация LS Networks Co. стала партнером российской группы компаний «Арника» в проекте создания агробиоэкономического кластера в рамках ТОР «Михайловский», инвестиции в который оцениваются почти в 19 млрд рублей.
Для LS Networks это не первый проект на Дальнем Востоке - в 2014 году компания принимала участие в разработке технико-экономического обоснования для строительства аэровокзального комплекса международного аэропорта Южно-Сахалинска, а в 2017 году она ввела в эксплуатацию мусороперегрузочную станцию «Южная» в Хабаровском крае. Кроме того, LS Networks инвестирует около 600 млн рублей в строительство гостиничного комплекса «Прайд» в ТОР «Большой Камень» в Приморском крае. LS Networks входит в состав одной из крупнейших южнокорейских корпораций LS Group, является специализированной структурой для ведения международной торговли и проектного бизнеса.
Два завода будущего агробиоэкономического кластера - «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез» - должны начать работать уже в следующем году. На них будет выпускаться до 12 тыс. тонн кормовых ингредиентов и ветеринарных препаратов для мясного и молочного крупного рогатого скота, птицеводства и свиноводства.
Ассортимент продукции будет состоять почти из 25 наименований, включая защищенные кормовые аминокислоты, концентраты кормовых белков, витамины, пробиотики и ветеринарные антибиотики, импорт которых в РФ из стран Европы и АТР составляет до 100%.
Всего в кластере планируется создать до десяти высокотехнологичных предприятий по глубокой переработке кукурузы. В их числе - элеваторный комплекс, крахмалопаточный завод, завод по производству глюкозы (декстрозы) и биофабрики «Аминосинтез», производящие ежегодно более 300 тыс. тонн продукции.
Президент ГК «Арника» Александр ГЕНЕРАЛОВ пояснил, что инвестпроект имеет статус проекта федерального значения, поскольку сможет обеспечить на 70-80% потребности российского животноводства в данных кормовых ингредиентах.
«С открытием производств решится вопрос импортозамещения, поскольку сейчас такая продукция попадает в Россию в основном из азиатских стран, в том числе, и при участии компаний группы «Арника». Запас производственных мощностей, заложенных в кластер, позволит производить продукцию для других стран Азиатско-Тихоокеанского региона», - сказал г-н Генералов.
В дальнейшем «Арника» планирует до 30% объемов выпускаемой кормовой продукции поставлять в Корею, Японию, Вьетнам и Таиланд.
ГК «Арника» занимает лидирующие позиции на рынке РФ по поставкам кормовых добавок, высококонцентрированных кормов и кормовых витаминов от ведущих мировых производителей. Базовая компания группы - ООО «Арника» - создана в феврале 2008 года в селе Вольно-Надеждинское Приморского края. Уставный капитал компании составляет 6 млн 262,5 тыс. рублей. Основной вид деятельности - производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Гендиректору компании Людмиле ТЕКУТЬЕВОЙ принадлежит 80% капитала.
Лес в обработку
В настоящее время китайская China Forestry Group Corporation рассматривает Приморский край в качестве одной из площадок размещения масштабного лесоперерабатывающего производства. Проект предполагает ежегодную переработку более 3 млн кубометров низкосортной древесины и древесных отходов, с дальнейшим экспортом готовой продукции в КНР.
Для запуска проекта предполагается участие частных инвесторов, с привлечением заемного финансирования от финансовых институтов и банков КНР и России.
Соинвестором проекта может выступить Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития (РКИФ) при содействии АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (АПИ).
«В настоящий момент проведена оценка лесных ресурсов и экспортного потенциала данного проекта. Планируется разработка проектной документации. Агентство окажет содействие в реализации проекта, включая поиск сырья, необходимого для реализации проекта, оформление земельных участков, получение разрешения на строительство, приобретение площадки для строительства», - сказал глава АПИ Леонид ПЕТУХОВ.
China Forestry Group Corporation входит в число крупнейших корпораций лесоперерабатывающей отрасли КНР. Основная деятельность - реализация полной производственной цепочки в разведении и переработке лесных ресурсов. Кроме того, компания ведет деятельность в сфере семеноводства и развития экологического туризма. Компания находится в подчинении Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР. В структуру корпорации входит 150 предприятий по всему миру, она является крупнейшей китайской отраслевой корпорацией с международным присутствием. Основные зарубежные партнеры - Новая Зеландия, Россия, Канада и страны Юго-Восточной Азии.
Алмазный блеск
ООО «КГК ДВ» (российская «дочка» индийской КGK Group) намерено инвестировать не менее 1,5 млрд рублей в создание алмазного центра во Владивостоке на базе действующей алмазной фабрики.
Проект подразумевает строительство специализированного комплекса, в котором одновременно разместятся несколько гранильных производств, компания «АЛРОСА», Гохран России и таможня, которые будут работать по принципу единого алмазного кластера. Также предусмотрено создание алмазной биржи.
В алмазном центре будет создана вся необходимая инфраструктура для размещения потенциальных гранильных производств, помимо «КГК ДВ». При этом действующая фабрика будет реконструирована и расширена, что позволит удвоить ее производственную мощность.
По данным департамента экономики и развития предпринимательства Приморья, приведенным в сообщении, «КГК ДВ» уже вложила в производство во Владивостоке 460 млн рублей.
Компания KGK, основанная в 1905 году, действует в сфере огранки драгоценных камней, производства ювелирных изделий, добычи полезных ископаемых, торговли, строительства, инвестирования и предоставления услуг. Штаб-квартира компании располагается в Мумбае.
Соя на выданье
Китайский холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA) обещает вложить около 9,7 млрд рублей в создание в Приморье холдинга по выращиванию сельхозкультур, глубокой переработке сои и последующему экспорту продукции, ориентируясь, прежде всего, на выращивание и переработку сои.
JBA - совместное предприятие аграрного подразделения китайского инвестхолдинга Legend Holdings - Joyvio Group, одной из крупнейших в Китае сельскохозяйственной группы Beidahuang (ее земельный банк превышает 6 млн га) и китайской госкомпании Jiusan Grain and Oil Industry Group, специализирующейся на переработке соевых бобов.
Для реализации проекта ООО холдинг «Цзяво Бэйдахуан Агро» (Харбин) в декабре 2018 года учредило во Владивостоке АО «ЛегендАгро Холдинг» с уставным капиталом 900 тыс. рублей. Приморскую «дочку» возглавил ЖЭНЬ Цзяньчао.
«ЛегендАгро Холдинг», в свою очередь, создало еще две компании - ООО «ЛегендАгро Приморье» (село Михайловка, ТОР «Михайловский») и ООО «ЛегендАгро Нива» (Уссурийск). Первую компанию возглавил россиянин Дмитрий САВЕНКОВ, вторую - китаец ЦЗИНЬ Чжэ. Г-н Савенков, при этом, является учредителем и гендиректором ООО «ЛегендАгро Логистика» и ООО Торговый дом «ЛегенАгро» (оба - Уссурийск).
На базе «ЛегендАгро Холдинг» будет создан вертикально интегрированный холдинг по выращиванию сельскохозяйственных культур, глубокой переработке сои и экспорту продукции в страны АТР, к 2030 году объем его экспортных поставок должен достичь 188 тыс. тонн в год.
«ЛегендАгро» уже арендовало около 3,5 тыс. га сельскохозяйственных земель в Хорольском районе, на которых выращивает рис, сою и кукурузу. В дальнейшем компания хочет увеличить земельный банк в крае до 50 тыс. га и построить завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 тыс. тонн в год.
Основным экспортным товаром станет соя. При этом поставлять на азиатские рынки (Китай, Южная Корея, Япония и др.) предполагается не сырье, а продукты глубокой переработки. Завод будет построен в Уссурийске. В год предприятие сможет выпускать до 220 тыс. тонн соевой продукции, это, прежде всего, масло, шрот, лецитин, оболочка, концентрат, меласса. Проект реализуется при финансовой поддержке Россельхозбанка, который может предоставить до 5,5 млрд рублей.
Анна Мацовская
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