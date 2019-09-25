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22 Октября 2019, 14:43 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Бизнес и власть объединяют усилия

Использование механизмов ГЧП позволит существенно ускорить реализацию важных для Приморья проектов

В Приморье еще не успели забыть саммит АТЭС, когда инвестором практически всех построенных объектов выступило государство в лице федерального и краевого бюджетов. Однако времена меняются, и возможности государственной казны не всегда позволяют финансировать необходимые мероприятия по обновлению инфраструктуры. Поэтому сегодня власти Приморья делают ставку на механизмы государственно-частного партнерства, которые позволят реализовать несколько важных для региона проектов.

От школы до автобана: что предлагают частникам?

Для начала следует сказать о том, что в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства Приморский край улучшил свои позиции на пять пунктов, поднявшись с 52-го места в 2017 году на 47-е место по результатам 2018 года.

- Чтобы добиться положительной динамики, в течение прошлого года мы сосредоточились на совершенствовании краевого законодательства, создали простой и понятный для инвесторов механизм реализации проектов в сфере ГЧП и концессии. Сейчас в крае созданы все правовые условия для того, чтобы бизнес мог смело заходить в такие проекты, - прокомментировала результат региона заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Виктория ИВАЧЕВА.

В настоящее время в Приморье формируется пул проектов, которые могут быть реализованы в формате ГЧП или концессии. Прежде всего, это социально значимые объекты: школы, медицинские центры, спортивные объекты, проекты по развитию городской инфраструктуры, строительство инженерных сетей и даже внедрение элементов «умного города», к примеру, систем видеонаблюдения. ГЧП также может стать одним из основных механизмов реализации задач национальных проектов и «майского указа» президента России Владимира ПУТИНА, в рамках которых в Приморье планируется строительство большого количества социальных объектов и объектов городской инфраструктуры.

Кстати, самый крупный проект из представленных Приморьем в ходе ВЭФ-2019 планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Владивостокская кольцевая автодорога, которая по масштабам и стоимости строительства сопоставима с крупнейшими объектами саммита АТЭС, предусмотрена Генеральным планом Владивостока и его транспортной схемой. В качестве основного варианта рассматривается четырехполосная магистраль непрерывного движения, которая должна связать остров Русский и Эгершельд с районами Второй Речки и Седанки. На первом этапе предполагается строительство моста с Эгершельда на остров Русский через о. Елены.

В рамках ВЭФ губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО подписал соглашение о реализации проекта ВКАД с АО «ВЭБ-инфраструктура» и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

- Участие ВЭБ послужит дополнительным источником для реализации его в срок. За 2020 год мы должны подготовить все обоснования сметной стоимости, экономические расчеты, чтобы в 2021 году выйти на практическую реализацию проекта, - прокомментировал Олег Кожемяко.

«Новое ЖКХ» построят инвесторы

Одним из приоритетных направлений в сфере ГЧП в Приморье является жилищно-коммунальное хозяйство. План мероприятий по привлечению частных инвестиций в модернизацию объектов систем коммунальной инфраструктуры на территории Приморского края насчитывает 29 объектов, находящихся в краевой и муниципальной собственности. Причем к некоторым уже проявили интерес инвесторы. Например, в июле депутаты Законодательного Собрания поддержали предложение администрации Приморского края передать в концессию частному инвестору объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения в ЗАТО Фокино. Как сообщила парламентариям врио вице-губернатора Приморья Елена ПАРХОМЕНКО, инициатором заключения соглашения выступила компания «ИКС Фокино».

Планируется, что в рамках концессии к 2023 году будут построены две блочно-модульные газовые котельные в поселке Дунай, мощностью 18 мегаватт, и в городе Фокино, мощностью 50 мегаватт. Параллельно будут вестись работы по установке индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах, будет осуществляться реконструкция центральных тепловых пунктов и проводиться замена тепловых сетей, износ которых в муниципальном образовании достигает 90%. Данные мероприятия должны исключить отключения в городе горячей воды в летний период.

Концессионеру будет передано имущество остаточной стоимостью 50,7 млн рублей. Срок соглашения составит 25 лет, а общий размер капитальных вложений - 2,7 млрд рублей. Помимо средств инвестора для реализации проекта предполагается привлечь финансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 300 млн рублей - соглашение об этом в ходе Восточного экономического форума в начале сентября подписали губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный директор Фонда Константин ЦИЦИН. Следующим муниципалитетом, в котором модернизируют коммунальную инфраструктуру благодаря поддержке фонда, должна стать Находка. В городе также запланирована перекладка теплотрасс и реконструкция котельных с переводом их на газ, что позволит улучшить экологическую ситуацию на территории.

Важным вопросом для любого инвестора является возможность в разумный срок вернуть деньги, вложенные в проект. Поэтому в случае с ГЧП речь идет об установлении долгосрочных тарифов. Например, в Фокино прирост экономически обоснованного тарифа оценивается в 69%, но по факту для населения стоимость услуг повышаться не будет: инвестор получит из бюджета края субсидию на межтарифную разницу. А в перспективе реализация концессионного соглашения позволит снизить расходы краевого бюджета в части возмещения затрат на приобретение топлива и разницу в тарифах.

Добавим, что в роли концессионеров могут выступать и государственные предприятия. В качестве примера можно привести концессионное соглашение, подписанное в 2016 году между КГУП «Приморский водоканал» и администрацией городского округа Большой Камень. В рамках соглашения, заключенного сроком на 10 лет, краевое предприятие берет на себя обязательства по реконструкции водоочистных сооружений города, реконструкции канализационных очистных с увеличением мощности до 35 тысяч «кубов» в сутки, а также реконструкции внеплощадочных сетей с целью подключения новых жилых микрорайонов.

Вернуть деньги в разумный срок

Преимущество проектов в сфере ГЧП и концессии с точки зрения бизнеса заключается в том, что инвестор не просто строит какой-то объект, но и сохраняет за собой право его дальнейшего обслуживания, и за счет этого возвращает вложения, а затем получает прибыль. Законодательство не воспрещает концессионерам привлекать для реализации инвестпроектов заемные средства, а для банков выгодно, чтобы концедентами выступали органы государственной власти и муниципалитеты - это существенно снижает риски кредитных учреждений.

Поскольку концессия предполагает строительство объекта на деньги частного инвестора - как собственные, так и заемные, - роль органов власти на этапе подготовки к заключению соглашения состоит в определении долгосрочных тарифов на использование объекта, который является предметом концессии, а также в поиске внебюджетных источников финансирования. Строго говоря, государство само заинтересовано в понятных условиях инвестирования и сроках возврата средств инвестора - лишь после того, как инвестор вернет вложенные в проект средства, объект передается в собственность государства.

Для активного внедрения механизма ГЧП и концессий в Приморье власти региона наладили взаимодействие с ведущими банками страны. В рамках пятого Восточного экономического форума упор был сделан как раз на заключение соглашений с кредитными учреждениями.

«Мы делаем ставку на реализацию в Приморье инфраструктурных проектов на условиях ГЧП и концессий - это новое для нашего региона направление, новый механизм привлечения финансирования. Поэтому мы приветствуем сотрудничество с кредитными организациями и готовы обсуждать с ними эти вопросы на площадке Форума», - подчеркнул губернатор Олег Кожемяко.

В частности, соглашение с ПАО «Сбербанк» предусмат- ривает сотрудничество в сфере развития цифровизации, финансирования проектов с применением схем лизинга, по внедрению элементов «Умного города» в Приморье. А с банками ВТБ и «Открытие» речь велась об участии в модернизации инфраструктуры Приморья.

Досье «Дальневосточного капитала": Государственно-частное партнерство - юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера с одной стороны, и частного партнера с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Фото автора.

Александр САЛКОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
 

Теги: бизнес  Приморье 


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