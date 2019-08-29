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24 Сентября 2019, 11:00 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Инвестиционные квоты пошли в переработку

Новая программа "инвестиции в обмен на квоты", введенная в России с подачи Росрыболовства, дает серьезный шанс приморской рыбопереработывающей отрасли обновить фонды

Несмотря на сомнения скептиков, а таковых среди рыбаков предостаточно, в ближайшее время современные рыбоперерабатывающие заводы откроются в территориях опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» и «Надеждинская».

Согласно новым инструментам, в обновление флота и строительство перерабатывающей инфраструктуры планировалось привлечь как можно больше источников и участников инвестиций. Одним из них стал холдинг «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК).

В рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) РРПК подписала соглашение со Сбербанком о кредитовании строительства завода по переработки минтая в Приморье, мощностью до 100 тонн готовой продукции филе минтая в сутки.

«Снабжение будет собственным сырьем, поскольку предприятие получит инвестиционные квоты. Однако это будет самостоятельный бизнес, который сам сможет принимать решения о закупе сырья у других игроков. Наш флот не ловит минтай в прибрежных водах, поэтому будем привлекать другие компании, которые работают в прибрежке», - говорит глава РРПК Федор КИРСАНОВ.

Участники отрасли говорят, что нормативные документы по инвестиционным объектам чрезмерно жестко зарегулированы, поэтому есть опасения, что многие компании, которые участвуют в проектах, не справятся с поставленными задачами в указанный в соглашении срок.

«Не могу говорить за коллег, но у нас нет сложностей по срокам, мы четко работаем по своим контрактам. Но сложности, безусловно, есть. В ТОР «Надеждинская» мы смогли найти более эффективный участок для реализации нашего проекта. Он более ровный, требует меньше инвестиций в земляные работы. Даже позволяет модернизировать наши линии, увеличив мощность и увеличив портфель продукции. Но формально, это - изменение инвестпроекта. А комиссия, которая принимает заводы, пока не имеет полномочий это согласовать. Подчеркиваю - инвестиции не уменьшаются, сроки не меняются. Но формально мы переместились на другую землю. Результат - задержка запуска завода на год. Но главное, наверное, не терять диалог: есть сложности - давайте вместе решать. После переноса участка все идет по графику. Идут диалоги с регулятором, с комиссией по инвестиционным объектам. Регулятор нас слышит, готов помогать, дорабатывать и реализовывать изменения», - говорит глава РРПК.

Г-н Кирсанов считает экономику проекта позитивной.

«Согласно утвержденным в ФАР документам, мы будем производить блок филе на этом заводе. Сейчас еще рассматриваем возможность модернизации завода, установки новых линий, которые позволят реализовать продукцию для конечного потребителя - биточки, например, или еще что-то подобное. Если увидим экономическую целесообразность, то сделаем. Я не соглашусь со скептиками, которые утверждают, что есть сложности сбыта филе. Иностранные рынки, в частности - Европа, ждут его. Если бы у РРПК была больше квота, и мы могли бы производить больше продукции, то легко бы продали ее за рубеж по рыночной цене. Когда продукция качественная и коммерчески правильно отработана, то никаких сложностей не возникает. Наш флот производит примерно 20 тыс. тонн филе в год. В конечном итоге, все это напрямую оказывается в Европе», - говорит глава РРПК.

У конкурентов несколько иное видение ситуации.

Группа компаний «Доброфлот» инвестирует более 3,5 млрд рублей в строительство в ТОР «Большой Камень» предприятия по переработке минтая и логистического комплекса. Мощность завода - более 110 тонн готовой продукции в сутки. Будет создано 1,6 тыс. рабочих мест. Проект реализуется в рамках программы закреп- ления инвестиционных квот под строительство береговых объектов по переработке рыбной продукции.

По словам управляющего группы «Доброфлот» Александра ЕФРЕМОВА, инициатор проекта обратился в Росрыболовство с просьбой оперативно подписать допсоглашения к инвестиционному соглашению, чтобы успеть сдать новый завод до указанного законом срока.

«В соглашении прописана масса технических подробностей, которые не влияют на конечные результаты проекта. Наша компания построила береговой завод в ТОР «Большой Камень», но из-за тайфунов, обрушившихся на Приморье, вынуждена на месяц задержать сдачу завода приемной комиссии. Мы рассчитываем сдать завод не 1 сентября, как предполагалось ранее, а 1 октября. Но для того, чтобы компания смогла нормально работать и пользоваться полным объемом квот в 2020 году, необходимо оперативное реагирование Росрыболовства на подписания допсоглашений, не влияющих на основные положения программы. Изменения - сугубо в рамках федерального законодательства. Ведь заводы не меняют название, не меняют свои мощности и оборудование», - сказал г-н Ефремов.

По его словам, компании также просят регулятора разрешить частично изменить список продукции, которую предполагается выпускать на новых заводах.

«Есть вопросы по строгому регулированию списка продукции, которую должны выпускать инвесторы в обмен на квоты. Например, у нас это филе минтая, которое пять лет назад было востребовано на рынке, а сегодня - нет. Мы просим Росрыболовство разрешить поменять требования к выпуску филе минтая на какую- нибудь другую продукцию. Иначе, на фоне сложившейся ситуации на рынке, у проекта будут экономические трудности», - пояснил глава «Доброфлота».

Владелец крупнейшей рыбопромышленной группы России «Норебо» (в ее состав входит приморская компания «Ролиз») Виталий ОРЛОВ видит сразу несколько «подводных камней».

«Это право - на квоты - возникает после введения объекта в эксплуатацию и тестирования. Регулятору еще предстоит на самом деле эти правила уточнить, к какому моменту инвестор получит право на квоты, - говорит рыбопромышленник. - Объясню, в чем тут момент: у нас право на освоение в конкретном календарном квотном году возникает на основании приказа Федерального агентства по рыболовству, которое определяет и виды, и количество в тоннах между пользователями. Происходит это в конце года, предшествующего квотному году. То есть, если мы говорим про 2019 год, то такие приказы были выпущены в конце 2018 года, и в квоты 2019 года внести изменения нельзя: они уже распределены. И возникает ситуация, когда введено в эксплуатацию судно или завод в январе или в феврале, а распределение квот на этот год уже произошло и вы весь год будете в простое. Что касается строительства судов, то оно ведется по плану: сейчас в производстве три судна из десяти, которые мы планируем построить. Есть моменты, это все новое для нас, да и вообще для всей отрасли. Поэтому вопросов много, но процесс в целом идет нормально».

Те, кто сегодня строят суда и фабрики, они рассчитывают далеко не на те инвестквоты, которые они получат.

«Квоты, которая будет получена по инвестпрограмме, с трудом хватит, чтобы судно загрузить работой на два месяца из одиннадцати в году, если учесть, что один месяц нужно заниматься техническим поддержанием судна, ремонтом, его подготовкой. То есть все те, кто строит суда и фабрики, они не полагаются только на инвестквоты, это экономически не оправдано. Они полагаются и на другие квоты, и не только в этих видах, для поддержания этой программы. Я думаю, что регулятор это понимает», - говорит г-н Орлов.

В надежде на успех

Одной из первых проект в рамках программы «инвестиции в обмен на квоты» заявила созданная с «нуля» компания «Приморский рыбопромышленный клас- тер». Соглашение о реализации инвестпроекта в рамках территории опережающего развития «Надеждинская» ООО «Приморский рыбопромышленный кластер» заключило с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (УК, которая определена правительством РФ для управления территориями опережающего развития и Свободным портом Владивосток).

Инициатор проекта обещал к 2021-2022 году завершить строительство завода по переработке минтая и других видов рыб, мощностью свыше 20 тыс. тонн филе в год. Сумма планируемых инвестиций в проект - 2,686 млрд рублей. Согласно проекту, предприятие расположится на 6,5 гектарах и будет включать производственное здание с машинным отделением и цехом переработки, холодильник, цех переработки рыбных отходов, административно-бытовой комп- лекс с административными помещениями, общежития для сотрудников. Переработка рыбы будет осуществляться с высокой степенью автоматизации и будет полностью безотходной. Второй этап реализации проекта предполагает строительство завода по производству замороженных полуфабрикатов, мощностью 20 тыс. тонн, завода по производству рыбных кормов для предприятий аквакультуры и завода по производству ингредиентов для «Омега-3»-содержащей продукции пищевого и промышленного назначения.

Виктор Кудинов

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2019 год.  

Теги: инвестиции  Приморье  Росрыболовство 


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