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Среда| 25 Сентября, 11:56 |
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Угольные терминалы на подходе
При этом, сдерживающими факторами развития отрасли являются недостаточная пропускная способность транспортной инфраструктуры и засилье перевалочных площадок, не отвечающих современным экологическим требованиям. Первую проблему в ближайшей перспективе берется решить ОАО «РЖД», вторую могут закрыть законодательным путем, введя более жесткие требования перевалки «черного золота».
Участники рынка считают, что в ближайшее время на нем произойдет долгожданный передел - в строй постепенно вступают новые высокотехнологичные терминалы, со специальным оборудованием, включая оборудование для выгрузки смерзшегося угля в зимний период (крайне актуально для Приморья). Немаловажно, что владельцы этих мощностей обладают собственной грузовой базой.
Согласно оптимистичным прогнозам, к 2035 году добыча угля в России должна вырасти с 550 до 670 млн тонн в год. Основным драйвером прироста должно стать увеличение экспорта. Но это - задача не столько угольщиков, которые делают все, чтобы нарастить добычу, сколько сопутствующей инфраструктуры.
Сегодня Россия экспортирует уголь более чем в 50 стран мира, в 26 государств из них объемы поставок превышают 1 млн тонн в год. При этом основными заказчиками выступают восемь стран, из них три расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Китай, Корея и Япония. На подходе к ним - Малайзия и Индия, бизнес-круги которой плодотворно поработали на площадке V Восточного экономического форума (ВЭФ).
В конце прошлого года отрасль столкнулась с традиционным вызовом - резким падением цен. В первую очередь, это касается европейского рынка (до минимумов 2016 года), но опосредованно - и азиатского. Однако угольщиков это вряд ли остановит. Тем более, что стало известно о планах Японии построить 12,6 тыс. МВт новых угольных электростанций на замену атомным станциям.
Одним из ключевых моментов для обеспечения роста экспорта в АТР остается развитие Восточного полигона - расширение БАМа и Транссиба. Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года предусматривает увеличение перевозок до 195 млн тонн (88 млн тонн в 2018 году) на восточном направлении. Большую часть из них должны забрать терминалы Приморья.
Сегодня терминалы, осуществляющие перевалку угля, делятся на три типа: универсальные (осуществляют перевалку угля и других грузов); угольные специализированные высокотехнологичные (имеют специализированное технологическое оборудование и природоохранное оборудование - оросительные и пылеподавляющие установки) и угольные прочие.
К специализированным высокотехнологичным терминалам Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) на данный момент относит только четыре порта на всю Россию - АО «Восточный порт» (порт Восточный), АО «Торговый порт Посьет» (порт Посьет, оба - Приморский край), АО «Дальтрансуголь» (порт Ванино, Хабаровский край) и АО «Ростерминалуголь» (порт Усть-Луга).
Что имеем
Во время ВЭФа АО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в одноименном порту) запустило в эксплуатацию Третью очередь специализированного угольного комплекса. Первая погрузка с Третьей очереди была осуществлена для крупнейшей металлургической компании Индии - JSW Steel Ltd. Поставщик - АО «УК «Кузбассразрезуголь».
Третья очередь специализированного угольного комп- лекса АО «Восточный порт» - крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд рублей, успешно реализованный без государственного финансирования.
Инвестроект обеспечил удвоение мощностей АО «Восточный Порт» с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн. В рамках Третьей очереди создано более 600 новых высококвалифицированных рабочих мест, суммарные налоговые отчисления с проекта до 2026 года составят порядка 25 млрд рублей, что даст мощный импульс социально-экономическому развитию Приморья.
«Для нас было гордостью представить премьер-министру Индии г-ну МОДИ Третью очередь АО «Восточный Порт» как передовой проект с точки зрения экологии. На предприятии внедрены большинство из наилучших доступных технологий в области охраны природы. АО «Восточный порт» должно быть примером для других компаний, а применяемые им меры - нормой для отрасли», - сказал министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ.
«АО «Восточный Порт» вкладывает значительные средства и в современное высокоэффективное оборудование, и в природоохранные мероприятия. Результаты этой деятельности на лицо. Также стивидорное предприятие ведет последовательную активную работу, направленную на всестороннее социальное развитие территории», - сказал губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО.
«Сегодня произошло знаковое событие, которое выводит российскую портовую отрасль на новый уровень. Произведен запуск всей системы высокотехнологичного специализированного комплекса закрытой технологии перевалки угля - Третья очередь АО «Восточный порт». Проект удвоит мощности крупнейшего угольного терминала страны с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн в год, обеспечит системное развитие лидера стивидорной отрасли России и конкурентоспособность российских производителей угля на мировом рынке», - отметила член правления АО «Восточный Порт» Ирина ОЛЬХОВСКАЯ.
В декабре 2016 года АО «Восточный порт» стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства Третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Весь объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны. «Восточный порт» в 2018 году увеличил объем перевалки на 4,3% по сравнению с показателем 2017 года - до 24,2 млн тонн.
Немаловажно, что в рамках Третьей очереди построен дополнительный электрифицированный парк отправки порожних вагонов, что позволило увеличить пропускную способность станции Находка-Восточная на 5 млн тонн в год. Для приема груженых составов ведется строительство нового электрифицированного железнодорожного парка на 12 путей. Парк отправки вагонов на безвозмездной основе передан ОАО «РЖД» и уже используется для перевозки грузов, в том числе сторонних компаний.
На подходе
Строительство специализированного порта «Суходол» в одноименной бухте Приморья планируется завершить в 2021 году.
«У нас по графику - окончание строительства в 2021 году. Строительство идет опережающими темпами, может быть, пробная партия будет отгружена раньше. Но есть плановый срок, его мы точно, несомненно, выполним. Если мы с опережением придем раньше, тогда это будет дополнительный бонус к нашей работе», - сообщил губернатор Кемеровской области Евгений ЦИВИЛЕВ на ВЭФе.
В настоящее время ФГУП «Росморпорт» (подведомственное Росморречфлоту) проводит конкурс на проведение дноуглубительных работ для формирования акватории нового угольного порта. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.
Согласно конкурсной документации, общий объем дноуглубительных работ в акватории бухты Суходол составит 7 млн кубометров грунта. До начала дноуглубления подрядчику предстоит провести водолазное обследование акватории, промерить глубины и разработать рабочую документацию проекта, который предполагает строительство угольных причалов, а также подходного канала.
Реализацией проекта занимается ООО «Морской порт «Суходол» (с.Романовка, Шкотовский район), основными владельцами которого в настоящее время являются основные акционеры холдинга СДС - его президент Михаил ФЕДЯЕВ и Владимир ГРИДИН (владеют по 25,1%). АО «РЖД-Инфраструктурные проекты» (Москва, принадлежит ОАО «РЖД») владеет 25,01% капитала приморской компании, АО «Центр развития портовой инфраструктуры» (Москва) - 24,79%.
Как ранее сообщал СДС, мощность перевалки первой и второй очередей нового терминала составит 12 млн тонн угля, на которую планируется выйти к 2021 году. В 2022 году предполагается построить третью очередь с увеличением мощности на 8 млн тонн - до 20 млн тонн. Стоимость строительства порта, согласно презентации проекта, составляет 35,4 млрд рублей.
Досье «Дальневосточного капитала": Evraz в июне 2017 года закрыл сделку по продаже 100% АО «Евраз Находкинский морской торговый порт» (с 22 января 2018 года - «Находкинский морской торговый порт») основному акционеру холдинга - Lanebrook Limited, конечными бенефициарами которой являются Роман АБРАМОВИЧ с партнерами, за $354,4 млн. При этом за Evraz осталась закрепленной возможность дополнительной перевалки либо отступления от минимальных объемов в размере до 200 тыс. тонн грузов в год. По дополнительному соглашению, доступные Evraz объемы перевалки металлургической продукции выросли. Также у компании появилась возможность увеличить перевалку угля.
В последнее время в Приморье активизировались структуры УК «Востокуголь», заявившие о готовности решить проблему расширения наиболее сложного узкого места на БАМе - Северомуйского тоннеля.
«Европа, по сути, умерла как рынок, и все ринулись на Восток, а провозных мощностей ОАО «РЖД» не хватает. Мы не можем сейчас провезти на восток больше 15-20 млн тонн в год, а мощности по добыче у нас вырастут до 50 млн тонн. Это слишком большая разница, чтобы сидеть и ничего не делать. ОАО «РЖД» очень старается, идут масштабные работы по развитию БАМа и Транссиба, расширяются выходы из Кузбасса. Но мы видим, что на все денег объективно не хватит. Поэтому мы готовы построить Северомуйский тоннель-2. Мы строим порты на Дальнем Востоке - порт «Вера» и другие. Пропускная способность превысит 50 млн тонн. Там есть и другие порты, готовые переваливать наш уголь. Но проблема все та же - как довезти. Поэтому мы и ставим себе задачу: в 2024 году, на 50-летие БАМа, запустить тоннель и обеспечить провоз наших 50 млн тонн угля», - рассказал «Коммерсанту» глава управляющей строительством УК «Востокуголь» Александр ИСАЕВ.
Угольный морской терминал «Порт «Вера» расположен на территории Приморского края в районе мыса Открытый. Выход на проектную мощность в 20 млн тонн запланирован на 2022 год. Терминал расположен в значительном удалении от населенных пунктов. Рельеф местности таков, что терминал окружен натуральными преградами, препятствующими распространению пылевой взвеси. Терминал, главным образом, ориентирован на перевалку угля с Сугодинско-Огоджинского месторождения в Амурской области, но также будет обслуживать других российских экспортеров.
Акционеры «Востокугля» в этом году закрыли сделку по покупке у ООО «Открытый порт Находка» (бенефициар - Зиявудин МАГОМЕДОВ, находящийся под арестом с марта 2018 года) проекта угольного терминала «Север». В рамках сделки приобретены объекты незавершенного строительства, ранее стоимость строительства всего терминала оценивалась в 12,8 млрд рублей.
«Востокуголь» предложил за счет собственных средств построить объекты федеральной морской инфраструктуры для терминала, а также расширить железнодорожные подходы в рамках транспортного узла «Восточный-Находка».
Группа «Мечел», осваивающая Эльгу, ранее объявила о том, что вложила в создание автоматизированного терминала в АО «Торговый порт Посьет» в рамках техперевооружения свыше 4 млрд рублей.
В настоящее время порт Посьет способен переваливать до 9 млн тонн грузов в год, а после завершения модернизации его мощность в долгосрочной перспективе возрастет до 12 млн тонн в год. «В первом полугодии 2019 года угольная продукция из порта Посьет направлялась в Японию (38% экспорта), Южную Корею (30%), Китай (28%), Вьетнам, Индонезию и Индию. Благодаря реализации масштабного проекта технического перевооружения мы повысили привлекательность порта для клиентов из Азиатско-Тихоокеанского региона и намерены постепенно наращивать грузопотоки», - сообщил гендиректор ООО «УК Мечел-Транс» Алексей ЛЕБЕДЕВ.
Монгольский вариант
Свою долю на рынке пытается отхватить Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП). По словам президента группы Александра ИСУРИНА, FESCO планирует ввести в эксплуатацию специализированный угольный терминал в бухте Троицы в порту Зарубино в 2024 году, инвестиции в проект составят $260 млн.
«У нас есть готовность инвестировать в этот проект. Есть принципиальная договоренность с компанией «Эрдэнэс-Таван Толгой» (угольная добывающая компания, Монголия), рассчитываем дополнительно привлечь другие заинтересованные стороны. Инвестиции в проект могут составить $215 млн на первую фазу развития, суммарно - $260 млн. Инвестиции FESCO будут зависеть от структуры капитала самого проекта», - сообщил г-н Исурин на полях ВЭФа.
Строительство I этапа специализированного угольного терминала в бухте Троицы мощностью 6 млн тонн планируется завершить в 2022 году. Ввод в эксплуатацию II очереди проекта планируется в 2024 году, мощность перевалки составит до 10 млн тонн угля в год.
Бухта Троицы расположена в северо-восточной части залива Посьета Японского моря между мысом Слычкова и мысом Стенина. Открыта к югу, вдается в материк на 6 км. Ширина у входа оставляет 1,7 км, глубина - до 30 метров.
Для реализации проекта FESCO cоздаст совместное предприятие «Эрдэнэс-Таван Толгой». Новая компания собирается получить статус резидента Свободного порта Владивосток.
«Мы благодарны российской стороне за возможность использования ее дальневосточных морских портов. Таким образом у нас открылась возможность выхода к морю. Такая возможность нам представилась с подписанием в 2018 году межправительственного соглашения о транзитных перевозках по железным дорогам», - сообщил президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА по итогам встречи с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.
Наталья Комиссарова
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