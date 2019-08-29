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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Сентября, 11:55 |
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Остров Русский для семейного отдыха
Инвестор планирует построить на острове Русском ландшафтно-рекреационный комплекс с развлекательными центрами семейного типа. Суммарный объем инвестиций в проект составит 2,57 млрд рублей, ввод объекта в эксплуатацию намечен на январь 2025 года.
«Проект включает в себя строительство крытого аквапарка, гостиницы, SPA-центра, автомобильного паркинга, а также благоустройство территории - здесь появятся зоны отдыха с бассейном, автобусная остановка, пешеходная площадка, прогулочная набережная, оборудованный и безопасный пляж. Сфера экономики, в которой реализуется проект, находится на стартовом уровне своего развития в ДФО и в данный момент не является высококонкурентной. Реализация проекта позволит инвесторам при умеренных рисках обеспечить возвратность инвестиций с учетом существующих преференций Свободного порта Владивосток, макроэкономической обстановки и уникальности инвестиционного проекта», - прокомментировал планы генеральный директор ООО «МФЦО» Олег ТАРАБЫКИН.
Досье «Дальневосточного капитала": По данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», на сегодняшний день количество резидентов Свободного порта Владивосток достигло 1404. Общая стоимость заявленных проектов составляет 698,5 млрд рублей, их реализация позволит создать более 67,8 тысячи современных рабочих мест. Причем 141 резидент СПВ свои проекты уже запустили, вложив в экономику региона 26,2 млрд рублей и создав 6674 рабочих места.
Диана БЕЛАЯ
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