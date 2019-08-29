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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Сентября, 11:56 |
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Резидент ТОР взялся за зерно
На агроферме создано 61 рабочее место, что особенно важно для сельской местности Приморья.
Компания уже приобрела тракторы, комбайн, навесное оборудование для обработки земли, а также для посева, обработки и уборки сельскохозяйственных культур.
«В этом году засеяли рисом, соей и кукурузой 2700 гектаров земли. Ожидаем, что применение нового оборудования позволит собрать до 5 тысяч тонн риса, около 5 тысяч тонн кукурузы и 1,2 тысячи тонны сои. Рис будет реализован на внутреннем рынке, кукуруза и соя пойдут на экспорт, - рассказал директор ООО «Легендагро Приморье» Дмитрий САВЕНКОВ. - Льготы, которые мы получаем как резидент ТОР, помогли нам нести меньше затрат на реализацию проекта и экономить в ходе производственной деятельности. Корпорация развития Дальнего Востока помогла оформить земельный участок, оказывает постоянную информационную и сервисную поддержку».
Досье «Дальневосточного капитала": ТОР «Михайловский» специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Это мощный сельскохозяйственный кластер, действующий на землях Михайловского, Спасского, Яковлевского, Хорольского и Черниговского районов Приморского края. По информации АО «Корпорация развития Дальнего Востока», в настоящее время в ТОР «Михайловский» реализуется 17 проектов с объемом частных вложений более 69,6 млрд рублей, будет создано более 4 тысяч рабочих мест.
Подготовила Диана БЕЛАЯ, фото автора
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