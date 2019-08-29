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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Сентября, 11:55 |
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Хорошая инвестпогода устанавливается в Приморье
Такой скачок вывел регион в лидеры роста состояния инвестклимата. Привлекательность региона подчеркнула и высокая активность инвесторов - в рамках пятого Восточного экономического форума Приморье подписало 32 соглашения. О том, какие шаги по улучшению инвестклимата предпринимаются в регионе, - в материале журнала «Дальневосточный капитал».
Как отмечают эксперты, на результат повлияли сохранение уже на протяжении трех лет лидерства по эффективности процедур регистрации предприятий, сокращение времени регистрации права собственности. На 30 дней в регионе сократилось время получения разрешения на строительство и подключение к электроэнергии. Также предприниматели положительно оценили работу Инвестиционного совета и Инвестагентства Приморского края.
В диалоге с бизнесом
Существенно улучшить инвестиционную среду помогает конструктивный диалог предпринимателей и власти: бизнес получил реальную возможность вносить свои предложения о том, что конкретно нужно изменить в законодательстве или текущей работе госорганов. Для этого при профильных департаментах администрации края создали 12 рабочих групп по ключевым направлениям - земля, градостроительство, связь, дорожное хозяйство, инвестиции, энергетика, ЖКХ, развитие малого бизнеса, контрольно-надзорная деятельность и другие. Участники совместно разработали решения, внедрив которые, удалось избежать излишней бюрократии, упростить и сделать быстрее многие процедуры. К примеру, ускорились процедуры постановки объектов на кадастровый учет и регистрации прав собственности, оформление разрешений и лицензий на деятельность в сфере образования, медицинских услуг, транспорта и других. Особое внимание было уделено развитию малого и среднего бизнеса. Появились новые меры господдержки, а получать помощь предприниматели могут в «одном окне» - центре «Мой бизнес» или на краевом портале МСП.
Не останавливаться на достигнутом
В этом году работа над инвестиционным климатом будет продолжена. В первую очередь, Приморью необходимо выполнить поручение президента России и войти в ТОП-30 Национального рейтинга инвестиционного климата к 2020 году. Для этого в крае выстраивается серьезная работа в соответствии со стратегическими задачами, которые отражены в Национальных проектах, Национальной программе развития Дальнего Востока, которая сейчас формируется, и Стратегией развития Приморского края до 2030 года. Как отмечают эксперты, достижение всех поставленных задач должно привести к тому, что качество жизни населения в Приморском крае станет сопоставимо с качеством жизни населения Центральных регионов России, а высокий экономический потенциал региона будет реализован.
В настоящий момент в регионе выделены шесть приоритетных направления инвестиций: это автомобилестроение, судостроение, авиастроение; транспортировка и глубокая переработка углеводородного сырья; создание туристических кластеров; сельское хозяйство, рыбопереработка и марикультура; строительство жилья, производство строительных материалов и высокотехнологичные транспортные проекты: автомагистрали, скоростные ж/д, малая авиация. Также, в регионе расставлены территориальные акценты инвестиционной политики. Так, северо-восточная зона Приморья определена территорией развития «зеленой экономики». Внедряются ресурсоэффективные и экологичные технологии производства. Специализация западной и центральной зон - развитие сельского хозяйства и добыча полезных ископаемых. Разрабатываются обрабатывающие производства, пищевая промышленность и промышленность стройматериалов. Южная зона же определена территорией развития сервисных секторов экономики: финансовых, транспортно-логистических услуг, а также высокотехнологичных производств.
В Приморье ведется и активная работа с муниципалитетами. «В крае существует четыре ключевых муниципалитета, в которых сосредоточено 2/3 бизнеса региона - это Владивосток, Артем, Уссурийск и Находка. Главы и заместители глав этих населенных пунктов ежемесячно участвуют в общественных советах по предпринимательству. Для всех остальных муниципалитетов (включая вышеперечисленные) разработан стандарт, в котором прописаны требования по работе с инвесторами. В нем отражен 21 пункт, и работа по этому стандарту оценивается ежеквартально. В первую очередь, смотрим на открытость информации, на наличие прямого канала связи с главой муниципалитета, организацию работы в электронном формате. Это необходимо для того, чтобы бизнес понимал, чем занимается муниципальная власть. Для того, чтобы мотивировать муниципалитеты проводить эту работу, мы будем лучшим выделять денежные гранты. Это станет отличным поводом работать лучше, чем соседи», - считает глава департамента проектного управления администрации Приморского края Николай СТЕЦКО.
Новые проекты в инвестполе Приморья
Создание хорошего инвестиционного климата и выстраивание эффективного диалога бизнеса и государства приводят к тому, что привлекательность Приморья для инвесторов растет. Результатом тому служат итоги пятого Восточного экономического форума. Так, на полях мероприятия Приморский край заключил 32 соглашения. Заявленные проекты направлены на социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни жителей.
В частности, было заключено соглашение о реализации проекта по строительству Владивостокской кольцевой автодороги с применением механизма государственно-частного партнерства. Это четырехполосная магистраль непрерывного движения, основное направление которой «Остров Русский - Мыс Токаревского - Мыс Кунгасный - улица Русская - улица Маковского» определено генеральным планом города и его транспортной схемой. Строительство ВКАД позволит решить вопросы по разгрузке магистралей города от транспорта и транзита грузов в морские порты в обход городских территорий. По словам главы региона Олега Кожемяко, проект даст импульс развитию дальневосточной столицы и всего Приморского края.
Благодаря иностранным инвесторам в Приморье появится и высокотехнологичная переработке молока. Губернатор Приморья и представители китайских компаний подписали соглашение, которое предусмат- ривает строительство современной производственно-логистической инфраструктуры для производства и высокотехнологичной переработки молока. Это позволит обеспечить до 4 тысяч рабочих мест, общий объем инвестиций в проект составляет до 45 миллиардов рублей. За семь лет планируется создать 15 животноводческих комплексов с общим поголовьем скота 100 тысяч, 45 тысяч из которых - дойные коровы, планируемый ежегодный объем молока и молокопродуктов составит 500 тысяч тонн. Первые фермы начнут функционировать уже через два года.
На базе действующей алмазной фабрики во Владивостоке будет открыт алмазный центр, который подразумевает строительство специализированного комплекса, где одновременно разместятся несколько гранильных производств, Гохран России и таможня. Проектом предусмотрено также создание алмазной биржи. Объем капитальных вложений в реализацию проекта составит не менее 1,5 миллиардов рублей. Планируется обеспечить не менее 50 новых рабочих мест.
В числе крупнейших соглашений региона - создание нового предприятия в ТОР «Нефтехимический» в Приморском крае. Соглашение об этом подписали Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) и АО «Находкинский завод минеральных удобрений». Объем соглашения составит 200,7 млрд рублей. В рамках реализации инвестиционного проекта будет построено производство метанола мощностью 1,8 млн тонн в год и производство аммиака мощностью 1,8 млн тонн в год. Реализация данного масштабного инвестиционного проекта значительно повысит экспортный потенциал Приморского края, создаст высокопрофессиональные рабочие места и увеличит налоговую базу.
Фото автора.
Наталья КОМИССАРОВА
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