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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Сентября, 11:54 |
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Соглашения, нацеленные на результат
Очередной, пятый по счету, Восточный экономический форум во Владивостоке подвел определенные итоги новой экономической политики на Дальнем Востоке. Приморскому краю за неполные пять лет работы режимов Территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и Свободного порта Владивосток удалось стать площадкой для реализации проектов федерального уровня, таких как суперверфь «Звезда». Однако каждый ВЭФ приносит региону пусть и менее масштабные, но очень важные для развития региона проекты.
Властями Приморья в ходе ВЭФ-2019 особый упор был сделан на углубление сотрудничества с ведущими государственными корпорациями и банками. Достигнуты договоренности о реализации новых проектов в сфере транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, туризма. Планы зафиксированы в 32 соглашениях, подписанных главой края Олегом КОЖЕМЯКО и его заместителями.
ГЧП поможет большим стройкам
Наиболее значимые договоренности, достигнутые руководством Приморского края в ходе ВЭФ-2019, связаны с развитием транспортной и коммунальной инфраструктуры. В частности, около 100 млрд рублей может составить объем инвестиций в проект по строительству и эксплуатации первой очереди (западного полукольца) Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД). Соглашение о взаимодействии при подготовке и реализации данного проекта на полях ВЭФ-2019 было подписано между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и ООО «Автодор-Инвест» (дочерняя структура ГК «Автодор»). Построить ВКАД предполагается с применением механизма государственно-частного партнерства.
- Участие ВЭБ.РФ послужит дополнительным источником для реализации его в срок. За 2020 год мы должны подготовить все обоснования сметной стоимости, экономические расчеты, чтобы в 2021 году выйти на практическую реализацию проекта, - прокомментировал достигнутые договоренности губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Как подчеркнул глава региона, для эффективного использования механизмов государственно-частного партнерства важным является сотрудничество с крупнейшими кредитными учреждениями страны. Поэтому в ходе ВЭФ Олег Кожемяко подписал ряд соглашений о сотрудничестве с ведущими банками РФ. Например, соглашение с ПАО «Сбербанк России» предусматривает взаимодействие в сфере развития цифровизации, финансирования проектов с применением схем лизинга, по внедрению элементов «умного города» в Приморье. Соглашение с ПАО «Банк ВТБ» также содержит в себе несколько направлений совместной работы. К участию в крупных инфраструктурных проектах на территории Приморья также приглашены ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие», АО «Газпромбанк» и ПАО «Московский кредитный банк».
- На мой взгляд, в этом году регионы Дальнего Востока стали более эффективно конкурировать друг с другом за привлечение инвестиций. Приморский край в этом плане подписал большое количество соглашений, в том числе о реализации масштабных проектов, таких как ВКАД. Важно, чтобы эти проекты были реализованы и принесли ожидаемый эффект для развития региона, - оценил итоги ВЭФ-2019 председатель приморского отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО.
Досье «Дальневосточного капитала": ВКАД - четырехполосная магистраль непрерывного движения, основное направление которой «Остров Русский - Мыс Токаревского - Мыс Кунгасный - улица Русская - улица Маковского» определено генеральным планом Владивостока и его транспортной схемой. Строительство ВКАД позволит решить вопросы по разгрузке магистралей города от транспорта и транзита грузов в морские порты в обход городских территорий. Ранее президент России Владимир ПУТИН поддержал предложения губернатора Приморья Олега Кожемяко по модернизации транспортной инфраструктуры столицы ДФО.
Электричества и тепла станет больше
Реализация новых масштабных проектов в ТОР требует надежной энергетической инфраструктуры. Этому вопросу в ходе Восточного экономического форума также было уделено особое внимание. Соглашение, подписанное администрацией Приморья с компанией «РусГидро», обозначило планы модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 и строительства тепловой электростанции в Артеме к 2026 году. При этом новая Артемовская ТЭЦ-2 должна заменить работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ. Электрическая мощность новой станции составит 420 МВт, тепловая мощность - 483 Гкал/ч. Станция будет размещена на новой площадке в нескольких километрах от существующей Артемовской ТЭЦ, недалеко от поселка Суражевка. В качестве топлива будет использоваться уголь местных месторождений.
Еще одно соглашение с «РусГидро» связано с сотрудничеством в сфере развития электротранспорта. Власти Приморья и энергетический холдинг продолжат разработку и реализацию программы по развитию зарядной инфраструктуры для автомобилей с электродвигателем, включая общественный транспорт, на территории региона. В основу программы развития электротранспорта ляжет, в том числе, опыт эксплуатации сети электрозаправок, которую «РусГидро» отрыла в Приморском крае накануне пятого ВЭФ. Олег Кожемяко отметил, что создание сети по развитию зарядной инфраструктуры станет драйвером для перехода на электротранспорт в Приморье.
Улучшить качество коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Фокино позволит другое соглашение, подписанное Олегом Кожемяко и генеральным директором Фонда ЖКХ Константином ЦИЦИНЫМ. Оно предусматривает предоставление Фондом ЖКХ финансовой поддержки Приморью в размере 300 млн рублей, 30 млн рублей из которых уже переданы региону. Средства Фонда пойдут на модернизацию котельных в Фокино и перевод их на газ. Общая сумма проекта с учетом средств инвесторов составит 1,5 млрд рублей: планируется полная замена теплотрасс, реконструкция тепловых пунктов. Это практически исключит отключение в городе воды летом.
Следующим муниципалитетом, в котором модернизируют коммунальную инфраструктуру благодаря поддержке Фонда, должна стать Находка. В городе также запланирована перекладка теплотрасс и реконструкция котельных с переводом их на газ, что позволит улучшить экологическую ситуацию на территории.
Экспортерам и турбизнесу дадут деньги и льготы
Новые проекты в сфере сельского хозяйства, а также туризма смогут получить финансовую поддержку на льготных условиях со стороны еще одного кредитного учреждения - МСП Банка. Соглашение об этом подписали врио вице-губернатора Приморья Константин БОГДАНЕНКО и председатель правления МСП Банка Дмитрий ГОЛОВАНОВ.
- Наша задача заключается в том, чтобы доступ к финансовым ресурсам был простым, а проценты по кредитам или договорам лизинга - посильными для бизнеса. Сейчас в центре нашего особого внимания - туризм как наиболее динамично развивающаяся отрасль, а также предприятия сельского хозяйства, которым из-за сезонного характера работы может быть сложно нести кредитные обязательства. Мы целенаправленно идем к тому, чтобы для этих видов деятельности появились специальные меры поддержки, - подчеркнул Константин Богданенко. Добавим, что поддержка экспортно-ориентированных производств является одним из приоритетов государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2021 годы.
Одним из крупнейших проектов ближайших лет в сфере сельского хозяйства обещает стать создание современной производственно-логистической инфраструктуры для производства и высокотехнологичной переработки молока. Общий объем инвестиций составит до 45 млрд рублей. За семь лет планируется создать 15 животноводческих комплексов с общим поголовьем скота 100 тысяч, 45 тысяч из которых - дойных, планируемый ежегодный объем молока и молокопродуктов составит 500 тысяч тонн. Первые фермы начнут функционировать уже через два года. Реализация проекта создаст около 4 тысяч новых рабочих мест для жителей Приморья. Молочная продукция, произведенная на этих фермах, пойдет не только на приморский и дальневосточный рынки, но и в Китай.
Еще один крупный проект, ориентированный на экспорт, будет осуществлен в рамках соглашения между АО «Находкинский завод минеральных удобрений» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Речь идет о реализации проекта по созданию экологически чистого комплекса по производству метанола и аммиака. Сумма инвестиций в проект должна превысить 200 млрд рублей, что составляет почти два годовых бюджета Приморского края.
В свою очередь, сфера туризма в Приморье может получить дальнейшее развитие благодаря соглашению о сотрудничестве в сфере круизного туризма, которые заключено на ВЭФ властями края и еще трех регионов ДФО. Документ предусматривает совместную работу Приморского, Камчатского краев, Сахалинской области и Чукотского автономного округа по продвижению собственных круизных турпродуктов, в том числе межрегионального круизного бренда Pacific Russia. Еще один проект в сфере туризма, который презентовали на ВЭФ, связан с островом Русский. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, территория острова может стать драйвером развития туризма всего Дальнего Востока.
- Мы подготовили концепцию, которая с каждым годом будет увеличивать приток туристов. На 2020 год у нас разработан план «быстрых побед». Сделаем около 81 километра велосипедных дорожек, они будут сочетаться с беговыми, откроем пункты проката. Там же будут раздевалки, пункты общественного питания, автостоянки, плоскостные сооружения. С тем чтобы уже в следующем году жители Приморья, наши гости могли наслаждаться красотой этих мест. Так он станет притягательным местом не только для Дальнего Востока, но и всех тех, кто прибывает из стран АТР. Мы работаем над концепцией, по которой инвесторам будет интересно вкладывать свои деньги. Думаю, что с каждым годом, обсуждая перспективы развития туризма, мы будем видеть позитивные изменения в крае, - рассказал Олег Кожемяко.
Заказы позволят сохранить кадры
Более 10 млрд рублей инвесторы направят на строительство краболовного флота в Приморье. Таковы условия соглашения о реализации инвестиционного проекта между ООО «Антей», ПАО «Находкинский судостроительный завод» и АНО АПИ, которое направленно на реализацию инвестиционного проекта по строительству серии современных высокопроизводительных рыболовных судов.
- Соглашение позволит максимально загрузить существующие мощности Находкинского судостроительного завода, будет построено 10 судов, создано более 300 новых высококвалифицированных рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - более 10 млрд рублей, которые обеспечат доходы в региональный и федеральный бюджеты, - прокомментировал заместитель гендиректора АО НПО «Высокоточные комплексы» Александр ДЕРНОВОЙ.
Напомним, что губернатор Приморья Олег Кожемяко неоднократно подчеркивал важность развития отрасли судоремонта и судостроения в регионе, а также обеспечения приморских верфей заказами на строительство промыслового флота.
- Главная цель - поднять судостроительную отрасль на Дальнем Востоке, которая является катализатором развития смежных отраслей, задействовать весь потенциал инженерной мысли, создать новые рабочие места, увеличить налогооблагаемую базу, - уверен Олег Кожемяко.
Особые режимы себя оправдали
Как сообщил на одной из рабочих секций ВЭФ первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей ТЫРЦЕВ, за неполных пять лет с момента принятия закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ» было создано 20 ТОР, в которых зарегистрировано 1773 резидента. 236 проектов уже запущены, создано 30 тысяч новых рабочих мест. Объем фактических инвестиций со стороны резидентов ТОР составил 440 млрд рублей.
«Мы будем стремиться добиваться лучших результатов. Но, в то же самое время, если бы вы меня пять лет назад, перед первым Восточным экономическим форумом, спросили, какие я беру на себя обязательства перед пятым форумом, я бы не назвал цифру в 1800 проектов. Наверное, мне бы хватило решимости озвучить цифру проектов в триста. Я бы считал, что это здорово. 1800 проектов, стартовавших на Дальнем Востоке, - это круто. Есть то, в чем я точно уверен: в том, что та политика экономических преференций, которая реализуется по поручению президента РФ на Дальнем Востоке - эффективна, она будет сказываться на жизни людей. Дальний Восток с каждым годом будет становиться лучше: будет более благоустроенным, будет выше уровень экономического развития, больше современных театров, школ, музеев, библиотек, научных центров», - заявил на пресс-конференции по итогам ВЭФ-2019 вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.
В свою очередь, представители компаний-резидентов ТОР в ходе ВЭФ акцентировали внимание на том, что инвесторам необходимы неизменные условия ведения бизнеса в первые годы реализации проектов. Речь идет как о налогах и социальных взносах, в отношении которых действует так называемая «дедушкина оговорка», так и о других обязательных расходах, пошлинах. Принимаемые государством решения не должны кардинально влиять на экономику проектов в ТОР, уверены представители компаний.
Фото автора, фотобанк Росконгресса.
Наталья Комиссарова
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