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26 Июня 2020, 09:15 | Проект ДК

Рыба: переработка в приоритете

В рыбной отрасли государство в последние годы инициировало крупные инвестиционные проекты, направленные на обновление устаревших производственных активов и флота, а также переход на глубокую переработку российского рыбного сырья.

Журнал «Дальневосточный капитал» разбирался, что стимулирует рыбаков Приморского края инвестировать в развитие перерабатывающих мощностей, и какие преимущества это дает экономике региона.

Суммарный объем вылова (добычи) водных биоресурсов рыбопромышленными предприятиями Приморского края за I квартал 2020 года составил 328,2 тыс. тонн, что на 6,8% превышает объем вылова за аналогичный период 2019 года. Квоты на вылов водных биоресурсов в отчетном периоде освоены на 45,1%.

По данным Росрыболовства, доля вылова водных биоресурсов предприятиями Приморского края в I квартале 2020 года составляет 30,7% от вылова в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и 23,5% от общероссийского вылова.

В соответствии с данными Приморс-
кстата, среднемесячная зарплата в Приморье на одного работающего по виду деятельности «рыболовство, рыбоводство» в январе-марте 2020 года составила 88,8 тыс. рублей, превысив на 6,5% показатель аналогичного периода прошлого года.

Без господдержки – никак

Не секрет, что до сих пор рыбное хозяйство страны производит в основном сырье для переработки, которое, как правило, превращается в готовый продукт уже за границей и, соответственно, основной добавочный продукт и прибыль остается там же, за границей. Именно для того, чтобы поменять эту ситуацию, и были инициированы масштабные инвестиционные проекты, которые сейчас нуждаются в поддержке.

При этом, основные производители подобной продукции в мире – китайские рыбоперерабатывающие заводы – получают значительные дотации от государства, чтобы сохранить рабочие места и не потерять рынки. Конкурировать с ними без подобной поддержки со стороны российского государства не получится.

«Эти направления развития требуют привлечения огромных денежных средств, соответственно, у предприятий возникает большая кредитная нагрузка, которая в период кризисных явлений может привести к негативным последствиям, прежде всего, для уже проинвестированных проектов развития, и без государственной поддержки их завершить будет невозможно», – говорит представитель одной из приморских рыбодобывающих компаний.

ТОР «Большой Камень»

В рамках закона «квоты в обмен на инвестиции» «Доброфлот» построил береговой комплекс по переработке филе минтая «Рыболовецкий колхоз «Новый мир» на территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень». Планируется, что завод будет выпускать более 110 тонн готовой продукции в сутки. По словам управляющего ГК «Доброфлот» Александра
Ефремова, это только законодательно обусловленный минимум по минтаю в рамках программы «квоты в обмен на инвестиции».

В целом компания делает ставку на максимальной диверсификации производства. «Доброфлот» вернулся к модели рыбопереработки, где основные процессы, общие для всех видов переработки, – единые (приемка и выгрузка с судов мороженой рыбы, ее хранение и дефростация, логистика готовой продукции), а технология, рецептура, разделка распределяются по разным специализированным производствам с привлечением одного трудового коллектива. Именно этот подход предполагает стабильную загрузку и, соответственно, занятость сотрудников.

«Мы готовы поддержать предприятие в части субсидирования затрат на лизинг и процентов по инвестиционным кредитам. Благодаря получению инвестиционных квот компания сегодня уверенно смотрит в будущее, с января начнет рыбалку, а в феврале завод заработает на полную мощность. Сардина иваси всегда востребована на местном рынке и необходима, в том числе, для развития животноводства в крае», – заявил губернатор Олег Кожемяко в ноябре 2019 года на запуске завода.

ТОР «Надеждинская»

Другой крупный инвестиционный проект реализует в ТОР «Надеждинская» ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» (РРПК). К 1 сентября текущего года планирует начать выпуск продукции новый рыбоперерабатывающий завод «Русский минтай».

«Для жителей Надеждинского района и ближайших населенных пунктов это возможность получить достойную работу. Проект предусматривает глубокую переработку, реализуется под инвестиционные квоты – компания получит почти 12 тыс. тонн минтая. Работы ведутся по графику, технологическое оборудование будет смонтировано ко Дню рыбака», – заявил губернатор по время посещения стройки в конце мая.

Оборудование от ведущих мировых производителей, которое будет установлено на заводе, позволит выпускать до 155 тонн готовой продукции в сутки, в основном – филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки. Из отходов основного производства будет выпускаться не менее 20 тонн рыбного жира и муки в сутки. Техническое оснащение: машины и оборудование ведущих производителей, в первую очередь, для выпуска филе, его обесшкуривания, доработки и инспекции. До последнего времени подобная техника на Дальнем Востоке не применялась.

С вводом завода в эксплуатацию будет создано 130-150 рабочих мест, а с выходом предприятия на двухсменную работу – около 350. Ожидается, что за первые десять лет работы от предприятия в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступит свыше 7 млрд рублей.

«Развитие глубокой переработки позволяет повысить маржинальность бизнеса, диверсифицировать продуктовую линейку, обеспечить контроль качества по всей цепочке – от вылова до конечного продукта – и гарантировать высокое качество потребителю. Немаловажно, что новые мощности – это новый уровень условий труда, экологичности, безопасности и эффективности производства, – сообщили «ДК» в РРПК. – Развитие перерабатывающих мощностей в рамках строительства нового флота позволит компании, в том числе, максимально гибко реагировать на требования рынка через переориентацию выпуска продукции в соответствии с текущими задачами. Технологические линии будущих судов позволяют переключаться с производства филе минтая на выпуск безголовых тушек или сурими. Отдельная линия позволяет производить филе сельди. Также возможен вылов других рыб. Мощным стимулом к масштабным инвестициям в развитие перерабатывающих мощностей, безусловно, стала государственная программа инвестиционных квот».

Сегодня все основные инвестиционные проекты РРПК связаны с развитием глубокой переработки. Строительство супертраулеров, оснащенных современными рыбоперерабатывающими фабриками, и береговых мощностей позволит компании перерабатывать до 100% уловов. Всего РРПК планирует построить 11 супертраулеров. 10 судов строятся в рамках программы инвестиционных квот на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Первое из них спущено на воду в марте, второе – в июне. Следом будут заложены кили третьего и четвертого судов.

Инвестиционные проекты РРПК реализуются с использованием механизмов государственной программы инвестиционных квот.

«Поэтому большинство вопросов связано с возможностью эффективной работы с учетом требований, предусмотренных программой, и ее точечными дополнениями. Такие дополнения или необходимость изменений возникают на каждом этапе реализации инвестпроектов. Этот путь все участники проходят впервые, – отмечают в компании. – Так, заводам, которые находятся вдали от промысла, таким как «Русский минтай», будет невозможно выполнить обязательное условие – ежегодно перерабатывать не менее 70% уловов по квотам, предоставленным на инвестиционные цели. Доставить непосредственно «уловы» – то есть живую или свежую охлажденную рыбу – в Приморье с севера Охотоморья, где ее добывают, невозможно. Важно учитывать объемы переработки замороженной рыбопродукции, вырабатываемой судами в районе промысла, а не только уловов. Также необходимо включать в обязательные объемы производства продукцию из рыбы, добытой по квотам компаний одной группы лиц с инвестором. Это позволит эффективно встроить поставки сырья на заводы в схему отгрузок из различных промысловых районов. Обязательства по объемам производства при этом будут сохранены».  

Александр Салков.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2020 год.

Теги: инвестиции  рыбная отрасль 


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