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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 27 Июня, 01:37 |
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Рынок труда: преодолевая кризис
Пандемия коронавируса вообще во всем мире сделала номером один вопрос занятости, и Россия здесь не исключение. Остановка работы предприятий вывела на рынок труда миллионы свободных рук. Каждая страна в этой ситуации действовала по-своему. Где-то, закрывая двери компании, руководство прекращало трудовые отношения с персоналом, и основную заботу о безработных брало на себя государство, выплачивая весомые пособия. В таком подходе есть плюс - предприятия не копили долги хотя бы в части неработающего персонала. Есть и минус - сформировать хорошую команду непросто, каким бы конкурентным ни был рынок труда.
Есть другой подход - и он стал превалирующим в России. Все меры поддержки мотивировали работодателей не сокращать персонал. Даже при полной остановке российским компаниям было предписано платить зарплату - и так порядка двух месяцев, а где-то, как в Приморье, и дольше (на момент выхода журнала - конец июня - ограничительные меры не были окончательно сняты). Соответственно, бремя долгов становилось все тяжелее.
По оценкам Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК), в регионе во время карантина продолжало работать порядка 70% предприятий, это, главным образом, крупные компании, признанные системообразующими. Стоп-кран был сорван для туристической сферы, ресторанного и гостиничного бизнеса, компаний, оказывающих услуги в сфере физкультуры и спорта, закрылись кинотеатры… И сама большая категория оплачиваемых «безработных» - в торговле. Крупные торгово-развлекательные и выставочные центры - это тысячи рабочих мест и место пристанища сотен предпринимателей
Тут стоит присмотреться к цифрам. Отчитываясь перед Законодательным собранием, губернатор Приморского края обозначил вклад этого сегмента в экономику региона - более 40% ВРП края обеспечивают именно субъекты предпринимательства (20% в России - Прим. «ДК»).
Именно малый и средний бизнес оказался наиболее уязвим. Ограничительные меры продлены до 30 июня, и многие предприниматели пока не смогут начать полноценную работу.
Досье «Дальневосточного капитала»: На 1 января 2020 года в Приморье действовало почти 96,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, где работают 270 тысяч человек. Эти компании составляют почти треть (28,6%) от всего малого и среднего бизнеса Дальнего Востока.
Экстренные меры
По данным Примстата, который ведет еженедельный мониторинг рынка труда, на 01.05. 2020 (в острой фазе карантинных мер) о планах увольнения или перевода работников в режим неполной занятости заявили 1049 предприятий, 485 - за этот же период прошлого года. Общая численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости Приморского края на эту дату, составила 13013 человек, что на 13,8% больше, чем в прошлом году. К этой цифре должно добавиться более 2,9 тысяч человек.
Прирост безработных ожидаемо оказался существенным, но он мог быть куда большим, если бы проблему не переложили на плечи предпринимателей, которые сегодня могут рассчитывать на ряд мер поддержки. По мнению самого бизнеса, это очень немного, только на то, чтобы продержаться. Субсидия - 12130 рублей в месяц на одного работающего, и то, если на предприятии осталось не менее 90% персонала по состоянию на 1 апреля. Можно взять кредит на зарплату под 0% на шесть месяцев, с увеличением до 4%, если в эти полгода не уложишься с возвратом денег банку.
Как говорят предприниматели, дотянуться даже до этих небольших живых денег было непросто. Проще уволить, тем более, что у многих еще до сих пор, как бы с этим явлением ни боролась региональная власть, существуют ситуации неформальной занятости.
Правительство края выделило собственные средства на поддержку занятости. Они предназначены для экстренных мер - это общественные работы для тех, кто, временно оставшись без дела, готов был пополнить семейный бюджет благодаря временной занятости.
По словам Министра экономического развития Приморского края Натальи НАБОЙЧЕНКО, на субсидирование компаний, которые сохраняют свой коллектив и организуют проведение общественных работ, в краевом бюджете предусмотрено 30 миллионов рублей.
Досье «Дальневосточного капитала»: За 2019 год легализовали свою деятельность 34,5 тысячи человек, из них зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей или крестьянско-фермерских хозяйств около 11 тысяч человек.
Работники предприятий, чья хозяйственная деятельность нарушена или осложнена коронавирусной инфекцией, и в отношении которых принято решение об увольнении, неполной занятости, отпуска без содержания, могут принять участие во временных общественных работах. Размер возмещения работодателю за одного участника определен в 23 689 рублей (в том числе - районный коэффициент, ДВ надбавка и отчисления во внебюджетные фонды), работник после удержания НДФЛ на руки может получить 15 830 рублей. Действие этой программы продлится до конца года.
Работа ждет
Ожидаемо за последние три месяца в Приморье существенно снизилось и количество вакансий. Если ориентироваться на данные «Приморского центра занятости населения», то по состоянию на 1 мая 2020 года работодателями заявлено 59346 вакантных рабочих мест (на 01.05.2019 - 71235). Почти на 12 тысяч меньше! Больше всего вакансий в сфере строительства, обрабатывающих производств, сельского, лесного хозяйства, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, около 73% от общего количества заявленных вакансий предназначены для рабочих профессий.
В декабре прошлого в регионе принята Государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Она призвана не просто решать проблемы трудоустройства конкретных жителей края, но и, прежде всего, формировать более предметную, нацеленную на новые потребности экономики региональную кадровую политику.
Как сообщили в Министерстве труда и социальной политики Приморского края, в этом году у работодателей региона есть возможность повысить квалификацию или переобучить своих сотрудников, став участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». За счет краевого и федерального бюджета можно получить субсидию, которая полностью покроет оплату повышения квалификации сотрудников, выплату стипендий специалистам, работающим в режиме неполного рабочего времени, приостановки работ или в отпуске без сохранения заработной платы. При обучении сотрудников за пределами Приморья оплатят также расходы на проезд к месту учебы и обратно, расходы по найму жилья и суточные расходы в установленном порядке.
По информации регионального министерства труда, в этом проекте уже участвуют одиннадцать приморских компаний. Среди них Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, Находкинский судоремонтный завод, ССК «Звезда», завод-производитель корабельных радио- локационных систем «Изумруд», логистическая компания «Примавтотранс», Приморский Водоканал и другие.
В общей сложности, в 2020 году на эти цели будет направлено почти 21,4 млн рублей. До 2024 года в рамках нацпроекта пройти переобучение или повысить квалификацию смогут почти 800 работников предприятий Приморья. На это направят более 54,4 млн рублей.
Новый расклад
Рынок труда постепенно восстанавливается. При этом нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставил многих работодателей по-новому взглянуть на свои кадры, переформатировать работу офисов, предметнее заняться вопросами эффективности. Предсказуемо, но неожиданно стремительно, поменялся спрос на определенные профессии. Этот объективный тренд будет продолжен: информатизация сокращает потребность в массовом персонале, повышается запрос на современные компетенции.
Меняется региональная экономика, в которой большее развитие будут получать новые отрасли: судостроение, нефтехимия и прочее. Все больше будут востребованы строительные профессии - на сегодняшний день это одна из самых сложных для работодателя позиций. С началом распространения коронавирусной инфекции из-за закрытой границы не приехали иностранные рабочие, сократились квоты на их привлечение, некоторые большие стройки просто встали. И, как говорят инвесторы, хороших строителей на Дальнем Востоке найти трудно, что вносит определенные риски в реализацию проектов.
Кризис закончится, помимо испуга и авральных мер важны выводы на будущее. Программа переподготовки специалистов под нужды экономики края требует дальнейшего развития.
Лариса Жиронкина
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