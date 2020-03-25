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Инфекционные вливания
Благодаря COVID-19 стало понятно, что необходимо активно развивать инфекционные больницы, спонсировать исследования различных лабораторий и обучать узких специалистов, которые смогут помочь избежать повторения подобных сценариев в будущем.
Но не только инфекционное направление, в существенной модернизации нуждается вся отрасль. Готовы ли подключиться к активному развитию здравоохранения частные инвесторы, что останавливает их на этом пути?
Ставка на здравоохранение
Во многих странах власти начали объединяться с бизнесом для запуска совместных проектов. По мнению экспертов, медицина изменится с двух сторон - организации процесса и технической части. Ясно одно - как раньше уже не будет. Ярким примером может служить КНР, которая раньше всех столкнулась с вспышкой болезни. Пекин призвал местные органы власти к активному выпуску облигаций для поддержки проектов в области здравоохранения. Главная роль в удовлетворении потребностей отводится государственным фондам, частные же компании рассчитывают работать с высококачественным сегментом услуг. Крупные китайские компании недвижимости ищут объекты инвестиций в сфере здравоохранения, планируя создать запас мест для пациентов на случай повторения подобных эпидемий. Также отмечен рост научных исследований, связанных со здоровьем. Ожидается глобализация здравоохранения Китая, которая позволит жителям страны получать удаленные консультации в онлайн-режиме. При этом, забывать про традиционную медицину власти не планируют.
Приморье просит поддержки
По сообщению пресс-службы Департамента здравоохранения правительства Приморского края, пандемия показала, что Краевая клиническая инфекционная больница на данный момент не обладает достаточными возможностями для выполнения всех запросов, которые ставит коронавирус. Именно поэтому было принято решение просчитать необходимые потребности помощи взрослому населению. По итогам расчета губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО отправил в Москву письмо о необходимости постройки в Приморье современной инфекционной больницы на 400 коек.
За время пандемии край выделил 280 млн рублей дополнительно на борьбу с распространением инфекции. Доплаты врачам, разворачивание ковидных госпиталей и закупка нового оборудования позволили активно бороться с эпидемией.
Режим повышенной готовности
По мнению врачей, без предварительной работы в сфере здравоохранения просто невозможно было бы противостоять агрессивной инфекции, которая классифицирована ВОЗ как пандемия мирового масштаба. Ярким примером служит городская клиническая больница № 4. На средства из бюджета Приморского края в ней переоборудовали отделение реабилитации, предназначенное, в том числе, для подъема и перемещения пациентов после инсультов, инфарктов, различных травм.
«Мы получили аппараты ИВЛ и другое оборудование, которое жизненно необходимо для пациентов с пневмонией и тяжелой коронавирусной инфекцией. Если бы ранее не провели все эти мероприятия, сегодня было бы невозможно развернуть такой госпиталь на 400 коек. Именно этот фундамент, который был заложен в 2019 году, дает нам сегодня уверенность в завтрашнем дне и позволяет решать задачи, которые стоят перед врачами», - заявила главный врач медицинского учреждения Елена НОВИЦКАЯ.
Диалог власти и бизнеса
К дальнейшему развитию системы здравоохранения необходимо привлекать бизнес, уверены эксперты. «Государственно-частное партнерство в сфере медицины - благо для народа и очень перспективное направление, - рассуждает главный специалист по медицинской реабилитации и по остеопатии в ДФО, профессор, заслуженный врач России Анатолий БЕЛЯЕВ. - Государству необходимо разгрузить бюджет. Для того чтобы построить новую больницу, необходимо направить налоги на постройку здания, оснащение его техникой, обучение и найм персонала. Если же больницу строит частный предприниматель, то наши налоги на все эти факторы не идут, а государство может направить их в какие-то другие необходимые отрасли. Именно поэтому и Правительство РФ, и Министерство здравоохранения обращают особое внимание на данный вид сотрудничества. В Минздраве создан целый отдел для работы по таким вопросам. Они занимаются разработкой законодательных актов и мониторингом ситуации с государственно-частным партнерством в сфере здравоохранения в России.
В настоящий момент наиболее развитой формой ГЧП в медицине выступает взаимодействие частных структур с государством по линии ОМС. Сегодня частные медучреждения активно входят в систему, бесплатно проводят лечение населения и получают компенсацию из ОМС на операционные затраты. Такая форма ГЧП развита и в Приморском крае».
На сегодняшний день в Приморском крае 1205 действующих частных клиник и кабинетов. Пока что желающих принять участие в строительстве новой инфекционной больницы - нет. Однако многие частные клиники проявляют особое желание работать по линии ОМС, оказывая услуги по полису. Главный подводный камень в этой системе взаимодействия - опасность оставить государственные клиники без денег и работы, а ведь вся система ОМС создавалась именно для поддержки государственных учреждений.
Недоверчивые инвесторы
Несмотря на усилия государства в разработке форматов государственно-частного партнерства, у этого явления все еще есть непроработанные нюансы. Анатолий Беляев объясняет, что главной причиной опасений многих частных инвесторов является недоверие. «Осторожность в вопросах инвестиций связана с отсутствием доверия между бизнесом и властью, - объяснил эксперт. - Есть целый арсенал регуляторных механизмов, которые могут на корню пресечь деятельность частного партнера. В итоге, инвестор боится, что его обманут, не дадут объемы. Зависит это даже не от государства, а от конкретного недобросовестного чиновника, который ему попался. В итоге предприниматель выбирает постройку не больницы, а торгового центра. Для него это - деньги, которые должны работать».
Главным выходом из этой ситуации эксперт видит появление гарантий, что частные учреждения смогут получать определенное количество квот по различным направлениям. Также, по мнению Анатолия Беляева, необходимо уводить из процесса чиновников, которые могут создавать различные препоны. В этом случае частные инвесторы станут проявлять активный интерес к государственно-частному партнерству в сфере здравоохранения.
Сложности для иностранцев
Мы обратились к руководству единственной в Приморье компании с полностью иностранным капиталом. Семь лет назад она зашла в край, создав при этом 200 рабочих мест. Однако есть факторы, которые останавливают инвесторов и руководителей компании от дальнейшего развития по России.
«Еще на этапе строительства мы столкнулись с недобросовестными подрядчиками, системой откатов и завышенными наценками на услуги, - рассказала генеральный директор больницы Юлианна ПОЖИТКОВА. - Нам каждый раз приходилось объяснять, что мы работаем только по прозрачным и честным схемам и никаких взяток ни брать, ни давать не будем.
Иностранным инвесторам мешают заходить на рынок неравноценные конкурентные условия. Значительная часть предпринимателей предпочитает выдавать зарплаты «в конверте», такого иностранцы себе позволить не могут. Ни их менталитет, ни правила ведения бизнеса не допускают таких способов «экономии». В год мы выплачиваем 24 млн рублей одних только зарплатных налогов. Из-за этого цены на услуги, естественно, выше, чем в среднем по городу.
Большое количество проверок тоже расстраивает иностранных инвесторов. Их удивляет, что каждый проверяющий приходит с четкой задачей - уйти с выписанным штрафом. Ввиду противоречивости некоторых законов и нормативных актов, у компании всегда есть шанс быть наказанной в финансовом плане.
Небольшое врачебное сообщество - тоже веская причина задуматься о привлекательности инвестиций. У нас большинство известных докторов работают в нескольких клиниках одновременно. Это создает определенные моменты не слишком здоровой конкуренции.
Отсутствие диалога с властью тоже видится серьезной проблемой. У промышленников, туристических компаний, строителей есть свои сообщества, частные же медицинские клиники очень разрозненны. При этом хотелось бы отметить поддержку со стороны Департамента здравоохранения Приморского края, а именно отдела лицензирования, а также СЭС города Владивостока. Благодаря этой поддержке все вопросы получения лицензий, разрешений, прохождения плановых проверок решались легко и быстро.
Нам хотелось бы больше работать в системе ОМС. Этот вид сотрудничества с нашей компанией активно развивается второй год, мы прекрасно работаем со страховыми компаниями, но квот все равно немного. Например, у нас хорошо развито ЛОР-направление, однако нам выдается только 60 квот в год, а ведь мы можем сделать гораздо больше. Все, кто проходил у нас операции по квотам, остались довольны. На мой взгляд, мы могли бы приносить больше пользы государственной системе здравоохранения, и бизнес ждет более активного диалога с властью», - считает Юлианна Пожиткова.
Александр Салков
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2020 год.
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