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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Нефтехимия: в расчете на АТР
Приморский край в ближайшее время расширит экономический блок за счет ввода в регионе новых нефтехимических производств, ориентированных на переработку и поставку конечной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. С текущим состоянием уже реализующихся проектов ознакомился журнал «Дальневосточный капитал».
Завод минудобрений разместился в ТОР «Нефтехимический»
В начале этого года синдикат участников в составе ВЭБа и ВТБ, а также АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» (ФРДВ, входит в группу ВЭБа) открыл финансирование инвестиционному проекту строительства Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) в поселке Козьмино Приморского края. Проект реализуется в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический».
В качестве сырья и топлива будет использоваться природный газ, морская вода - как источник водоснабжения. Площадка под строительство завода расположена близко к трубопроводной системе «Газпрома», протянувшейся от газовых месторождений на Сахалине. НЗМУ еще в 2015 году заключил 20-летний контракт с «Газпромом» на поставку 3,15 млрд кубометров природного газа ежегодно. Лицензиаром производства метанола выбрана датская Haldor Topsoe.
Международный подрядчик (China Chengda Engineering Co., Ltd.) получил авансовый платеж и уже приступил к выполнению работ по EPC контракту, предполагающему строительство завода «под ключ». Выход завода на полную мощность запланирован до конца 2023 года.
Общая проектная мощность производства на первом этапе проекта составит 1,8 млн тонн метанола в год. Природный газ на производство будет поставляться с месторождений на Сахалине. Производство и выпускаемая им продукция будут отвечать самым высоким экологическим стандартам.
Структурирование финансирования проекта осуществляется в соответствии с принципами фабрики проектного финансирования. Кроме того, финансирование в объеме 7 млрд рублей предоставлено инициатору проекта со стороны ФРДВ.
Реализация проекта позволит создать свыше 1,5 тыс. новых высокопрофессиональных рабочих мест в Приморском крае. После запуска завода значительно вырастут налоговые поступления в бюджет, повысится эффективность использования природных ресурсов и укрепятся позиции России на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
Пандемия пока не отразилась на планах реализации проекта, однако внесла коррективы в режим работы сотрудников. В текущем году планируется завершение проектирования объектов инфраструктуры завода и начало государственной экологической экспертизы проектной документации.
Гелий будут упаковывать в ТОР «Надеждинская»
Проект создания логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (ХАБ) в ТОР «Надеждинская» реализует ООО «Газпром газэнергосеть гелий» (дочерняя компания «Газпрома»). Общий объем инвестиций в проект составит 5,153 млрд рублей.
Ввод центра в эксплуатацию планируется синхронизировать с запуском гелиевого производства на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Амурской области.
Начало транспортировки товарного гелия производства Амурского ГПЗ намечено на 2021 год. Пропускная способность к моменту выхода Амурского ГПЗ на проектную мощность к началу 2025 года будет достигать более 4 тыс. контейнеров в год.
Центр будет представлять собой комплекс инженерных сооружений по обработке ISO-контейнеров (изотермические контейнеры. - Прим. автора) с жидким гелием перед погрузкой на морские суда в портах Приморского края, а также порожних контейнеров перед подачей их для заполнения на Амурском ГПЗ.
На территории логистического центра будут введены в эксплуатацию две установки сжижения гелия мощностью 500 л/час каждая и собственная воздухоразделительная установка, которая обеспечит получение азота из атмосферного воздуха, его сжижение и хранение.
Газ для проекта предполагается добывать с двух месторождений - Ковыктинского и Чаяндинского. По газопроводу «Сила Сибири» газ будет поступать на Амурский ГПЗ, где из потока газа будут выделяться ценные компоненты, в том числе гелий. Гелий будет сжижаться на ГПЗ и в дальнейшем экспортироваться в таком виде через порты Приморского края.
Лариса Жиронкина
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