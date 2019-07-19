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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:15 |
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Спорт в туристической концепции
Физическая культура, спорт и туризм могут сформировать новую отрасль экономики Дальнего Востока. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона. В первом квартале 2019 года количество зарубежных граждан, посетивших регион, снова выросло более чем на 30%, превысив 150 тысяч человек.
Азиатский интерес
Турпоток в край ежегодно заметно увеличивается. Если в 2015 году регион посетили примерно 2 миллиона российских и зарубежных гостей, то в 2018 году турпоток в край превысил 5 миллионов человек. При этом Приморье установило новый рекорд по приему иностранных путешественников, приняв около 780 тысяч зарубежных гостей. Прирост составил 20%. Это максимальный объем иностранного турпотока, зафиксированный в крае за последние 10 лет.
«Традиционно, наиболее емким стал турпоток из Китая – с туристскими целями нас посетили 52,4 тысячи жителей из этой страны, общее количество въехавших составило 73,4 тысячи. Однако самый яркий рост снова показал турпоток из Республики Корея – в первом квартале гостями Приморья стали 47 тысяч человек, причем почти 46 – непосредственно туристы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество въехавших выросло на 133% и 138%, соответственно», – отметил директор департамента Константин Шестаков.
Продолжает расти и интерес жителей Японии к Приморскому краю. В первом полугодии этого года объем турпотока из этой страны увеличился на 75% – с регионом познакомились более 3,2 тысячи человек, при этом именно на туристском направлении прирост составил 82%.
Большую роль в привлечении интуристов играют крупные спортивные и культурные мероприятия Приморья, такие, как Ледовый полумарафон, который пройдет на острове Русском во Владивостоке уже в третий раз. Особый интерес проявляют к музыкальному фестивалю «Мариинский», призванному объединить профессиональных исполнителей и любителей классической музыки из стран АТР, и Международному кинофестивалю стран АТР «Меридианы Тихого». В список интересов интуристов вошли и мероприятия в сфере конгрессно-выставочной деятельности, такие как Восточный экономический форум, Тихоокеанская международная туристская выставка (PITE), Международная выставка яхт и катеров «Владивосток Боат Шоу».
Туризм в концепции
В мае 2017 года у острова Русского появилась своя концепция развития. Она предполагает два этапа и завершится к 2027 году. Строительство современной транспортной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры создаст благоприятные условия для инвестиционной и хозяйственной деятельности; кроме того, концепция учитывает геополитический, природный и рекреационный потенциал острова Русский.
По мнению разработчиков проекта, за несколько лет остров Русский должен стать эффективной площадкой для международного сотрудничества и интеграции со странами АТР. В концепции особое внимание было уделено туристической составляющей. Так, для продолжения тренда международного сотрудничества и увеличения плеяды международных конгрессно-выставочных мероприятий на острове предусмотрено создание Центра международного сотрудничества.
Еще один участник туристической инфраструктуры, который намечен концепцией, – многофункциональный семейный центр. Он будет включать крытый водный парк с возможностью посещения бассейнов, гостиницы рекреационного типа с номерным фондом не менее 80 комнат, с обширными зонами отдыха, кафе и развлекательной инфраструктурой. Максимальная вместимость аквапарка составит не менее 2000 посетителей.
Одно из самых грандиозных сооружений, планируемых на Русском – парк «Патриот», в котором также будет расположен международный центр водных видов спорта, включающий международный гребной центр, гребной канал, треккинговый маршрут, дайв-клуб, центр зимних видов спорта и тренировочное поле для гольфа. Важной составляющей парка «Патриот» станет приведенный в порядок исторический комплекс «Владивостокская крепость».
Среди будущих достопримечательностей нового туристического объекта назывались проектируемые зимний спортивный парк «Айленд Скай» с горнолыжной трассой, комплекс для игры в гольф, оборудованные пляжи, но судьба их реализации зависит от того сценария развития острова, который будет принят и воплощен.
Спорт в массы
19 мая во Владивостоке прошел беговой марафон «ЗаБег», в котором приняли участие более 2700 человек. Участниками акции стали жители Приморья, Дальнего Востока и центральных регионов страны. За мероприятием с удовольствием наблюдали гости из азиатских стран: Южной Кореи, Китая и Японии. Они фотографировали площадку и бегунов, создавали посты в социальных сетях и радостно приветствовали финалистов забега.
«Мы видим, что с каждым годом все больше приморцев занимаются такими доступными видами спорта, как забеги или заплывы, – рассказал губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО. – Это возможно для людей разных возрастных категорий. Бег – самый доступный вид спорта. Он укрепляет работу сердечно-сосудистой системы, улучшает настроение и здоровье. Мы будем развивать это направление. Планируем построить спортивные площадки во дворах, чтобы к бегу добавились еще и занятия спортсменов с собственным весом».
Форсаж по-приморски
В 2017 году дрифт официально признан спортивной дисциплиной. Сегодня автоспорт стал визитной карточкой Приморья, а комплекс «Приморское кольцо», на площадке которого проходят эти соревнования, планирует и дальше развивать данное направление.
Начинается дрифт-сезон в Приморье весной – со старта череды этапов РДС «Восток». В этом году он открылся 11 мая. В течение года комплекс примет еще два этапа РДС, а завершится сезон в сентябре грандиозной дрифт-битвой Asia Pacific D1 Primring GP 2019, которая будет проходить в формате противостояния лучших пилотов из России и Японии. Мероприятие является самым масштабным событием «Приморского кольца» – в 2018 году дрифт-битву посетило около 15 тысяч гостей.
В год «Приморское кольцо» принимает не менее 550 тысяч гостей. В дальнейшем это число планируется значительно увеличить. Ведь работающие объекты «Приморского кольца», куда, помимо дрифт-трассы, входят картинговая трасса, внедорожная трасса 4х4 Primring Experience, экспоцентр – это лишь первый этап освоения территории кластера. Вторая очередь строительства начинается уже в этом году, и объемы инвестиций в проекты составят 1,2 миллиарда рублей. На эти деньги планируется создать гостиничный комплекс и торговую аллею, расширить детский парк. До 2021 года на территории «Приморского кольца» должны будут появиться ресторан, база отдыха, клубничная ферма и подземный тир. В процессе строительства находятся вэйк-парк, поселок «Солнечный».
Третья фаза освоения территории комплекса придется на 2022-2025 годы и потребует порядка 8 миллиардов рублей. К реализации планируется широкий перечень объектов, среди которых будут аквапарк, банный комплекс в стиле японских онсенов, крупный шопинг-молл. Новые проекты будут реализованы не только на собственные средства «Приморского кольца» – ведутся переговоры с японскими и китайскими инвесторами, которые проявляют большой интерес к объекту.
Кольцо для туристов
Количество иностранных туристов растет с каждым годом. Поэтому многие туристические объекты в регионе начинают ориентироваться на иностранцев, в том числе и «Приморское кольцо». Первая задача перед ТРК – умение заинтересовать группы.
«Когда к нам приезжают туристы или местные жители, они хотят не просто кататься на картинге, тем более – на комплексе, который территориально ближе к Артему, чем к Владивостоку. У групп востребовано разнообразие развлечений – они хотят приехать на целый день и найти себе занятие по интересам. Но мы работаем над нашим предложением и вносим в него разнообразие, предоставляя различные услуги, часть из которых уникальна не только для Дальнего Востока, но и для АТР. Мы также выстраиваем отношения с турфирмами, создаем специальные пакеты с учетом их пожеланий и открыты для предложений. Мы воспринимаем «Приморское кольцо» как проект федерального значения, расположенный во Владивостоке», – рассказал Леонид КОПЫЛОВ, исполнительный директор ТРК «Приморское кольцо».
Еще один вызов для «Приморского кольца» – работа с индивидуальными туристами из других стран. Растущий поток из Южной Кореи показал, что индивидуальные туристы тоже могут стать важным ядром целевой аудитории. «Для любого крупного объекта, как наш, одно дело – принять группу интуристов с переводчиком, и совсем другое – это выстроить процессы так, чтобы можно было комфортно работать с индивидуальными интуристами. Это вызов, который мы для себя приняли. Мы начали с минимума: перевода инструкций безопасности на разные языки. Но в наших планах есть формирование международной Welcome-зоны, где турист смог бы пообщаться со специалистом, говорящим на его родном языке», – отмечает Леонид Копылов.
Фото автора.
Диана БЕЛАЯ
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