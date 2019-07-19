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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:15 |
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Культурные инвестиции
Геополитическое пространство края усиливает значимость Приморского края как флагмана европейской культуры на Дальнем Востоке и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сформированный культурный бренд территории и узнаваемость Приморского края являются мотивирующими факторами привлекательности территории для инвестиций.
Культурная столица ДФО
Сегодня Приморский край имеет обширную культурную инфраструктуру. На территории Приморья расположено 1086 памятников истории и культуры регионального значения. Также под государственной охраной находятся объекты культурного наследия федерального значения. Кроме вышеперечисленного, на территории Приморского края существуют 1175 вновь выявленных объектов археологического наследия.
С января 2016 года Приморский театр оперы и балета приобрел статус Приморской сцены Мариинского театра, который упрочивает и развивает великие традиции первой русской музыкальной сцены. Этот театр придал новую динамику развития не только театральному процессу, но и образовательному.
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры включает осуществление инвестиций в строительство объектов культурной инфраструктуры.
Так, в 2018 году были утверждены налоговые льготы для новых компаний, включая те, что начнут работать в сфере культуры.
Планы государства
Заместитель директора департамента культуры Приморского края Анна ГОГОЛЕВА в 2017 году рассказывала о том, почему Владивосток достоин титула культурной столицы ДФО: «Уже началась реализация проекта Инновационного культурного центра на острове Русский. Финансирование строительства осуществляется из федерального бюджета. В центре будут работать выставочные залы, кинозал, творческие объединения. Центр объединит под одной крышей пространство для выставок, концертов и перфомансов, образовательные центры и творческие мастерские. Выставки изобразительного искусства, концерты и кинопоказы будут сочетаться с лекциями, курсами, работой лабораторий и мастерских. Центр должен стать местом активизации творческого воображения, предпринимательского и инновационного потенциала горожан.
1 сентября в школе-интернате имени Дубинина для одаренных детей ВГУЭС открылся филиал Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. Заявки на обучение в Приморском филиале Академии подали около 60 ребят со всего Приморья. Кастинг проводили педагоги старейшего в России хореографического училища, возглавлял жюри ректор учебного заведения Николай Цискаридзе. В итоге был набран первый класс из 12 приморских воспитанников. Руководит филиалом в Приморье выпускник Академии Эльдар Алиев. Преподавать в балетном классе будут артисты Приморской сцены Мариинского театра, выпускники Петербургской академии. Преподаватели Вагановского будут строго контролировать процесс и экзамены. Первые годы приморские воспитанники Академии будут обучаться в балетных классах школы-интерната ВГУЭС, но в будущем у Академии появится собственный дом».
Взгляд бизнеса
Несмотря на развитие культурного сектора, число музеев в Приморье составляет всего 1,9 в расчете на 10 тысяч человек, при среднем по России показателе в 2,9 музеев на 10 тысяч. «Частные музеи не открываются на каждом углу, поскольку музей не так выгоден, как ресторан, – объясняет директор Приморской государственной картинной галереи Алена ДАЦЕНКО. – Радует, конечно, что государственная политика настроена развивать культуру на Дальнем Востоке, и об этом красноречиво говорит и появление филиала Мариинского театра, и строительство филиала Эрмитажа во Владивостоке. Но для глобальных изменений необходимо время и более пристальное внимание властей. Например, маленький город Елабуга, в котором родился художник Иван ШИШКИН, организовал целую улицу музеев. И они прекрасно друг с другом соседствуют и принимают не просто туристические автобусы, а целые автопоезда туристов. Владивосток имеет все шансы стать не менее важным пунктом в туристических маршрутах, если поработает с музейными пространствами».
Предприниматели уверены, что для развития культурного наследия в Приморье необходима площадка для диалога. «Для того, чтобы частный бизнес хотел инвестировать в культурное развитие дальневосточной столицы, необходим налаженный способ коммуникации, – уверена директор галереи современного искусства «Арка» Вера ГЛАЗКОВА. – Важным аспектом является заинтересованность государственных структур и желание слышать предложения владельцев частных культурных институций».
«Важно, чтобы сами инициаторы и руководители культурных программ могли представлять грамотно свои проекты, – объясняет директор Музейно-выставочного центра города Находка Марина НУРГАЛИЕВА. – Необходимо уметь четко формулировать общественное благо, которое в результате реализации проекта получат люди. Вместе с тем, культурные проекты могут стимулировать появление предпринимательских инициатив. Например, успешные музейные проекты могут способствовать появлению кафе, сувенирной продукции, гостиниц.
Существует проблема в коммуникации между предпринимателями и руководителями культурных проектов, как в сфере культуры, так и в некоммерческом секторе. Бизнесмены могли бы инвестировать средства в культуру, но, к сожалению, нет механизма взаимодействия бизнес-культура-НКО. Необходимы ярмарки и базы контактов, где можно инвестору и руководителю культурного проекта найти друг друга. Важно, чтобы администрации территорий создавали площадки для диалога, куда будут приглашать предпринимателей, представителей культуры, туризма. Тогда, все вместе, они смогут создать что-то новое».
Диана БЕЛАЯ
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