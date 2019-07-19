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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 28 Августа, 18:14 |
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МСП Большого Камня – от ЗАТО к ТОР
Бывший недавно закрытым административно-территориальным образованием, он стал площадкой одноименной ТОР на базе ССК «Звезда», во многом изменив структуру своей экономики. Как в данных условиях развивается его малый и средний бизнес, предлагает рассмотреть журнал «Дальневосточный капитал».
ССК «Звезда», со строительством которого муниципальное образование Большой Камень связывало большие надежды, идет со значительным отставанием от планов. Предполагалось, что потеряв статус ЗАТО, а, соответственно, и субсидии по этой статье от федерального бюджета, город получит недостающие доходы за счет развития малого и среднего бизнеса, обеспечивающего потребности производства и работников «Звезды».
По словам главы Большого Камня, Александра Андрюхина, с исчезновением статуса ЗАТО бюджет города потерял примерно треть поступлений из федерального бюджета, а это около 300 миллионов рублей в год. Согласно плану, в 2019 году на ССК «Звезда» должно было работать 3229 специалистов, большую часть которых должны были составлять приезжие. В результате, бюджет городского образования не только не должен был иметь каких-либо потерь, а возможно – даже и вырасти. Но сегодня на «Звезде» задействовано около 2000 работников, примерно 500 из которых составляют жители Большого Камня, и примерно столько же – жители других муниципальных образований Приморского края. Поэтому говорить об ожидаемой финансовой стабилизации бюджета МО на данный момент не приходится.
В то же время, за счет различных инструментов, в том числе и организационного характера, городу удается сохранять положительную динамику развития малого и среднего бизнеса.
Досье "Дальневосточного капитала": На 1 января 2019 года на территории городского округа было зарегистрировано 1411 субъектов малого и среднего предпринимательства (рост – 100,5% к прошлому году). В 2018 году «малые и средние предприятия города обеспечили рост основных экономических показателей, характеризующих их деятельность. Оборот от предпринимательской деятельности составил в отчетном периоде 9 458,7 млн рублей (106,9% к предыдущему году) и ежегодно увеличивается.
По словам председателя Думы городского округа Большой Камень Алексея Кузнецова, положительная динамика развития МСП обеспечивается во многом за счет конкурентной среды, существованию которой содействует законодательная и исполнительная власть МО. Такая оценка подтверждается и рейтингом эффективности работы муниципальных образований края, согласно которому по уровню конкуренции округ занимает второе место в Приморье.
Несмотря на отставание развития ТОР «Большой Камень» от первоначальных планов, строительство ССК «Звезда» сегодня несколько увеличивает возможности малого и среднего бизнеса. Это касается, к примеру, привлечения к работе по инфраструктурным проектам строительных компаний и сферы услуг. В то же время, значительная диспропорция по уровню зарплат в ССК «Звезда» и местных производственных компаниях приводит к переходу значительной части работников в ТОР, что, естественно, отрицательно сказывается на местном бизнесе.
С развитием судостроительного производства в рамках ТОР связывались определенные надежды на газификацию муниципального образования, развитие дорожной инфраструктуры и рост сферы услуг. Сегодня ситуация в данных сферах экономики противоречива. К примеру, большой резонанс получило выступление главы МО Большой Камень, на котором он озвучил, что в существующие планы газификации Судостроительного комплекса «Звезда» не входит предоставление части энергоресурсов на нужды города Большой Камень. Глава не исключает возможности возникновения таких планов в будущем, но на данный момент газ решено полностью зарезервировать на нужды производства.
Другим проблемным моментом в развитии инфраструктуры города оказалась несогласованность работы городских коммунальных служб и федеральных подрядчиков. Последними нередко повреждались городские тепловые, электрические коммуникации и водоводы, что приводило и к недовольству жителей, и к проблемам экономического характера для расположенных на данной территории компаний.
Чтобы избежать подобных проблем в будущем, исполнительная власть города делает акцент на комплексный подход в его развитии. Это касается как взаимодействия с Министерством развития Дальнего Востока, Корпорацией развития Дальнего Востока, администрацией Приморского края и другими властными структурами, ответственными за развитие данной территории, так и работы с местным бизнесом.
К примеру, ежемесячно в администрации города проходит Координационный совет по развитию малого и среднего бизнеса. О том, что эта работа носит реальный, а не декларативный характер, говорит хотя бы то, что на уровне Главы городского округа предприниматели решают вопросы, касающиеся ведения и развития бизнеса, а также участвуют в обсуждении проектов нормативных актов администрации города, влияющих на деятельность малого и среднего предпринимательства в целом по городскому округу.
Сегодня за счет развития малого предпринимательства обеспечивается занятость населения, создаются новые рабочие места, снижается уровень безработицы и социальной напряженности. Почти 30% трудоспособного населения работают на малых и средних предприятиях. Общая численность работников, занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства, по оценке, составила 4 759 человека (102,1% к периоду прошлого года).
Несмотря на объективные экономические сложности, количество предприятий, созданных предпринимателями городского округа, увеличивается, растет как численность работающих в этом секторе экономики, так и инвестиционная активность субъектов малого бизнеса. В 2018 году малыми и средними предприятиями было направлено инвестиций в основной капитал в 2,8 раза больше, чем в предыдущем году (2149,5 млн рублей), из них на долю малых предприятий пришлось 99,8%.
Активность малого и среднего бизнеса в округе опирается на поддержку исполнительной власти по следующим направлениям: формирование правового и информационного поля, проведение консультаций и обучения, размещение муниципального заказа, предоставление в аренду объектов муниципальной собственности на льготной основе и оказание финансовой поддержки субъектам МСП.
К примеру, в 2019 году 300 тысяч рублей предоставляется в виде субсидии начинающим предпринимателям за счет средств местного бюджета. В рамках информационной поддержки работает система подготовки и повышения квалификации кадров. С 2011 года ежегодно проводятся обучающие семинары и тренинги в субъектах городского округа, которые пользуются большой популярностью среди предпринимателей.
В округе утвержден перечень муниципального имущества, предоставляемого в пользование только субъектам малого и среднего предпринимательства, который ежегодно увеличивается на 10%. Важно и то, что проводится работа по вовлечению организаций малого бизнеса в участие в выполнении муниципального заказа. За 1 полугодие 2019 доля заказов, размещенных у субъектов малого предпринимательства, в общем объеме поставок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд составила 55,7% ( 207384,2 тыс. руб.), что значительно превышает установленную федеральным законодательством норму (не менее 15%).
В результате данных мероприятий ключевые показатели экономического развития округа в целом достаточно высоки. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий в Большом Камне – на втором месте после Владивостока, она составляет более 50 тысяч рублей. В общем рейтинге удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Большой Камень за 2018 год город находится на пятом месте среди 34-х муниципальных образований Приморского края, а по экономическому развитию – на шестом.
Фото автора.
Елена Абашева
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