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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Августа, 21:04 |
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Нацпрограмму привязали к местности
Национальная программа развития Дальнего Востока, реализация которой запланирована до 2025 года, является интегральным документом, объединяющим мероприятия региональных программ и национальных проектов региона. Их разработку поручил президент России Владимир ПУТИН в рамках четвертого Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке 11-13 сентября 2018 года.
Подробнее о мероприятиях, направленных на развитие экономики региона, а также социального блока (медицины, образования, культуры, спорта и других направлений) журналу «Дальневосточный капитал» рассказала и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Наталья НАБОЙЧЕНКО.
По ее словам, Национальная программа включает крупнейшие инвестиционные проекты, реализация которых обеспечит прирост ВРП до 6%, а также позволит создать рабочие места с достойной заработной платой для дальневосточников. Кроме того, программа содержит мероприятия, направленные на формирование нового качества жизни в регионе: строительство доступного жилья, детских садов, современных поликлиник, спортивных центров и других социально важных объектов.
«Это два взаимосвязанных блока, – пояснила Наталья Набойченко, – ожидая запуск крупного предприятия, мы одновременно планируем рядом с ним строительство комплексного жилья со всеми необходимыми социальными объектами для будущих работников. Исходя из этого также планируется развитие инфраструктуры – ввод новых энергетических мощностей, газификация, ремонт, строительство или расширение автомагистралей».
Эксперт подчеркнула, что программа также включает глобальные проекты, которые не могут быть реализованы в рамках только одного национального проекта или региональной программы. Например, развитие спортивно-туристического кластера на острове Русский.
Приморцы определили приоритеты
Жители Приморского края активно включились в обсуждение и формирование Национальной программы развития Дальнего Востока. С помощью сайта «дв2025.рф» любой желающий не только мог высказать свое мнение и внести свое предложение, но и поддержать предложения других пользователей, а также проголосовать за приоритетные направления развития Дальнего Востока. Всего за время работы портала приморцы внесли 201 предложение по развитию региона.
Выразить свое мнение жители края также могли на встречах, которые проводились главами муниципальных образований Приморского края с 15 января по 15 февраля. Всего было проведено 333 очных встречи, в которых приняли участие 24 395 жителей.
Предложения приморцев касаются качества и доступности образования, медицины, жилья. Также речь шла об увеличении количества рабочих мест, введении различных льгот, снижении стоимости тарифов на ЖКХ и транспорт.
Что касается вопросов строительства, они вызвали особый резонанс. К примеру, жители Приморья выступили за выделение бесплатной земли и возведение на ней готовых поселков для многодетных семей с приобретением дома в рассрочку, за введение низких ипотечных ставок для приобретения жилья на территории края, за увеличение объемов строительства высотных жилых домов, и так далее. Большой отклик при обсуждении Национальной программы развития Дальнего Востока получили вопросы медицины. Жители Приморья вносили предложения по строительству амбулаторий в населенных пунктах края, ремонту больниц и другим социально значимым вопросам.
По итогам публичных обсуждений и полученных на портал обращений, был сформирован перечень из 19 180 поступивших от жителей предложений, многие из которых вошли в Национальную программу развития Дальнего Востока.
Работа ведется точечно
Приоритетными для населения стали вопросы, касающиеся уровня жизни на территории Приморского края. Жителям региона важно, сколько они могут зарабатывать, в каких условиях живут, где могут получить качественные услуги. В этой связи, эксперты департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края поясняют, что в рамках развития центров экономического роста Приморского края ведется планомерная точечная работа по улучшению ситуации в муниципалитетах. «Здесь запланировано строительство социальных объектов: поликлиник, детских садов, спортивных комплексов, автомобильных дорог. Все эти мероприятия вошли в Национальную программу развития Дальнего Востока и получили федеральную поддержку. На строительство 28 объектов из федерального бюджета согласовано финансирование на сумму более 12,9 млрд рублей. Все они должны быть введены в эксплуатацию до конца 2020 года», – разъяснили в ведомстве.
Речь идет о многопрофильной диаг- ностической поликлинике в городе Артеме, детской поликлинике в городе Большом Камне, доме культуры в селе Многоудобном Шкотовского муниципального района, сельском клубе в селе Первомайском Михайловского муниципального района, доме культуры в сел Новоникольском, физкультурно-оздоровительном комплексе в Фокино, крытом тренировочном катке в Уссурийске, физкультурно-спортивном комплексе в Славянке и других объектах.
На данный момент 23 районные больницы оснащены современным дорогостоящим медицинским оборудованием. Произведена модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования, поставлена новейшая техника, станки, оборудование в 21 колледж.
«Социальных объектов, которые вошли в Нацпрограмму, гораздо больше. Я говорю о тех, которые реализуются уже сейчас: по ним сформирована проектно-сметная документация, определены источники финансирования. Эти изменения жители Приморья смогут увидеть до конца следующего года», – отметила Наталья Набойченко.
Приоритетные инвестиционные проекты
Как пояснила эксперт, в Нацпрограмму включены 56 инвестиционных проектов, запланированных к реализации на территории Приморского края в период до 2025 года. «Общий объем инвестиций по ним превышает 1 триллион рублей. Запуск новых предприятий позволит достигнуть прироста ВРП в размере 6%», – подчеркнула она.
Ключевыми драйверами экономического роста станут следующие секторы:
Транспортно-логистический комплекс, включая наращивание портовых мощностей, пропускной способности железной дороги и автомагистралей, модернизацию международных пунктов пропуска
Судостроение, судоремонт, морская робототехника
Обрабатывающая промышленность
Агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы (проекты крупных животноводческих предприятий, усиление рыбодобывающего флота и развитие рыбопереработки)
Строительство
Туризм
В число инвестиционных проектов, включенных в Национальную программу развития Дальнего Востока, входят:
ВКАД
Судостроительный комплекс «Звезда»
Дальнейшее развитие интег- рированной развлекательной курортной зоны «Приморье» – строительство гостинично-развлекательных комплексов «Naga», «Шамбала», «Imperial»
Находкинский завод минеральных удобрений
Проекты по строительству и модернизации морских портов
Многочисленные проекты комп- лексной жилой застройки
Инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства: животноводческие комплексы, тепличные хозяйства, выращивание и глубокая переработка зерновых культур
Проект группы компаний «Арника» – два завода по производству комбикорма и витаминов для крупного рогатого скота и птиц
Строительство крупных логистических комплексов для хранения и транспортировки грузов
Строительство лесоперерабатывающих комплексов
Развитие действующих и строительство новых предприятий рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности
На реализацию всех мероприятий программы – экономических, социальных, инфраструктурных – в Приморском крае потребуется 2,7 триллиона рублей, из них больше 1 триллиона рублей составят частные инвестиции в бизнес-проекты.
«Нам предстоит обеспечить финансированием реализацию социальных и инфраструктурных проектов. Для этого, помимо средств краевого бюджета, федеральной поддержки, мы планируем привлечь частные инвестиции, используя механизмы государственно-частного партнерства и концессии. В течение прошлого года было актуализировано краевое законодательство в этой сфере, сформированы четкие правила, которые понятны и интересны бизнесу. Условия для такого сотрудничества в Приморье созданы, и уже формируется положительная практика. Мы надеемся, что в ближайшем будущем ГЧП-проектов в сферах ЖКХ, образования, медицины, спорта, культуры станет гораздо больше. Кроме того, мы также приложим усилия, чтобы привлечь в регион ресурсы федеральных институтов развития – ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ», – рассказала Наталья Набойченко.
Анна МАЦОВСКАЯ
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