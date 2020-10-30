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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Октября, 20:03 |
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Лесопромышленный комплекс: переработка выходит на первый план
Сегодня на Дальнем Востоке сосредоточена практически половина земель лесного фонда России (556,2 млн га, 49%) и третья часть российских запасов древесины (24,6 млрд кубометров, 31%), при этом здесь заготавливается менее 9% древесины от общего объема заготовки в стране. Правительством РФ приняты меры для снижения сырьевого экспорта и увеличения производства продукции деревообработки на территории ДФО. Особое внимание развитию этого направления уделяют и власти Приморского края, на территории которого в последние годы реализованы сразу несколько инвестпроектов.
В декабре 2017 года было принято постановление правительства РФ об увеличении экспортных пошлин на необработанную древесину (с 25 до 40% в 2019 году, до 60% в 2020 году и до 80% в 2021 году). В то же время предприятия, осуществляющие глубокую переработку древесины, получают право на применение экспортной пошлины в размере 6,5%. Практически речь идет о запретительных мерах, направленных на то, чтобы лес максимально перерабатывался на территории нашей страны, а не вывозился кругляком за рубеж.
И положительных примеров в этой сфере предостаточно. Так, резидент Свободного порта Владивосток компания «ДНС ЛЕС» в этом году завершил строительство предприятия по производству OSB-плит в Спасске-Дальнем.
В ходе торжественной церемонии запуска завода 2 июня губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО подчеркнул, что это событие задает новый вектор развитию строительной отрасли региона.
Общий объем инвестиций в строительство завода составил 1,38 млрд рублей.
«Следующим логичным шагом станет получение в аренду лесных участков и развитие направления самостоятельной заготовки. При этом мы гарантируем, что лес будет использован для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Я верю, что Спасск-Дальний может стать центром деревообработки не хуже, чем Суйфэньхэ (близкий к Приморью город на севере Китая - Прим. автора)», - сказал президент группы компаний DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.
В России OSB-плиты раньше производили только в Московской, Кировской, Курганской областях, а также в республиках Карелия и Башкирия. Предприятие в Приморье сможет производить до 60 тыс. кубометров продукции в год. Такой объем позволит обеспечить OSB-плитами весь Дальний Восток и Сибирь. Спрос уже есть: компания заключила более 20 контрактов со строительными компаниями и дистрибьюторами региона. Параллельно ведутся переговоры о заключении экспортных контрактов с китайскими партнерами, в перспективе до 50% продукции будет поставляться за границу.
Арсеньевское машиностроительное предприятие «Аскольд» организует на базе предприятия производство клееных панелей и гофротары.
«Наша цель - заменить в строительстве бетонные панели на CLT-панели. Это клееные деревянные панели для многоквартирных домов. Это новые технологии, которые востребованы в Японии, Республике Корея и Канаде. Объем производства составит до 2,5 тыс. кв. м панелей в месяц», - сообщили на предприятии.
В Дальнереченске работает компания «Лес Экспорт», занимающая лидирующие позиции в сфере лесозаготовки и деревопереработки. За свою 20-летнюю историю компания стала одним из ведущих звеньев лесопромышленной отрасли страны. На предприятии, которое считается градообразующим, работают более 600 человек.
Одним из важных шагов была покупка в 2000 году производственных цехов, которые после серьезной модернизации составили основу производства предприятия. После этого были приобретены в долгосрочную аренду лесные участки, благодаря чему у компании появилась собственная сырьевая база. Еще одним ключевым этапом для компании стало утверждение в 2008 году правительством РФ инвестиционного проекта по строительству завода по производству трехслойной паркетной доски.
Александр Салков
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