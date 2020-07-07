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Владивосток-Находка: на середине пути

Строительство современной автомагистрали Владивосток-Артем-Находка крайне важно для развития Приморского края

К существующей двухполосной дороге на Находку давно много претензий и по пропускной способности, и по ее качеству. Никакие ремонты и модернизации себя не оправдывали, а ежегодное увеличение грузопотока и вовсе сводило на нет все усилия по поддержанию дороги в хорошем качестве. Траты на ремонт огромные, а эффект от него краткосрочный. Нужна была новая современная дорога с правильным основанием, обеспечивающим ее прочность на десятки лет вперед.

Потребность в новой высокопропускной скоростной дороге продиктована и планами развития международного транспортного коридора «Приморье-1» для грузового автомобильного транзита из Северо-Восточного Китая. Строительство этой новой трассы было определено как одна из приоритетных задач в программе развития дорожной сети Приморского края.

Всю эту дорогу было решено построить в цементно-бетонном исполнении, с шириной проезжей части 15 метров, по две полосы в каждую сторону, с пропускной способностью до 30 тысяч машин в сутки. Ввод дороги должен дать Находке дополнительный мощный импульс в наращивании портового грузооборота и в целом - развитию города.

 


 

Напомним, что решение о начале строительства новой дороги «Владивосток - Находка - порт Восточный» длиной около 150 км было принято в конце декабря 2009 года Минтрансом России и администрацией Приморского края. Первой ее очередью стал отрезок с 0 по 3,5 км вблизи Владивостокского аэропорта. К его строительству «Корпорация Инжтрансстрой», выигравшая аукцион, приступила в феврале 2010 года. К тому времени, по словам представителя подрядчика, уже были выполнены проектно-изыскательские работы не только по первому, но и по второму участку дороги (с 18 по 40 км), и проектная документация по первому этапу была одобрена госэкспертизой. На начало строительства дороги в 2010 году средства выделялись в полном объеме по федеральной программе «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года» и по краевой программе «Дороги края».

В преддверии саммита АТЭС 2012 года отрезок дороги длиной 3,5 км от района аэропорта до п. Кневичи был построен и сдан. Тогда была надежда, что набранные к тому времени дорожными строителями темпы сохранятся, и через десять лет строительство новой дороги сможет финишировать.

Но затем, до середины 2013 года, на объекте возникла пауза. Больным вопросом стало финансирование. Были надежды, что в какой-то степени проблема будет решаться за счет привлечения инвестиций со стороны заинтересованного в дороге китайского бизнеса. Его представители не раз выражали готовность вложить в это строительство свои средства, но переговоры завершались безрезультатно. И до сих пор оно продолжает вестись исключительно за счет бюджетных средств.

В 2014 году строители-дорожники должны были завершить работы по реконструкции дороги Уссурийск - п. Пограничный - госграница (51-72 км) и участок федеральной трассы М-60 длиной 16 км от Уссурийска до п. Раздольного. После этого международный транзит получал неплохой выход на порты Владивостока, но ему по-прежнему в большей степени были интересны мощные порты Находки. И к строительству новой дороги на Находку вернулись. Тогда вновь было решено продолжать его за счет федерального и краевого бюджета.

 


 

 

Предполагалось, что отрезок первой очереди 3,5‑18 км, от Кневичей до с. Оленьего, будет построен в 2014-2015 годах, а участок второго этапа, 18-40 км - от с. Оленьего до с. Царевка в Шкотовском районе - планировалось ввести уже в 2017 году. Третий, самый длинный, этап строительства предполагалось разбить на несколько очередей, которые велись бы одновременно, что должно было ускорить ввод.

Но строительство забуксовало. И ввод в целом участка первого этапа строительства дороги 0-18 км состоялся лишь в 2016 году. В дальнейшем на строительстве второго этапа в 2017-2018 гг. отставание у строителей нарастало. Объем незавершенки за это время вырос с 280 млн рублей до 11,8 млрд. Финансовый вопрос обострился еще сильнее.

К лучшему ситуация изменилась после назначения губернатором Приморья Олега КОЖЕМЯКО.

Уже в середине апреля этого года Счетная палата (СП) РФ отметила, что в минувшем году отставание от графика при строительстве трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный уменьшилось в 2,4 раза. Техническая готовность участков новой трассы все еще оставалась на 15% ниже плановой. Но улучшение было значительным, поскольку проверка стройки СП РФ в 2018 году показывала отставание по отдельным строящимся объектам второго этапа строительства дороги до 17 месяцев, а минимальную техническую готовность некоторых из них - примерно в 3%.

Выводы все равно были неутешительны: срок строительства этого этапа увеличился на год, а его сметная стоимость - на 5,9 млрд рублей. Зампред правительства Приморья Александр КОСТЕНКО согласился с этими выводами Счетной палаты, отметив, что работа по строительству новой дороги, к сожалению, погрязла в судебных процедурах по земле и задержках выхода проектно-сметной документации. В течение этого года споры предполагается завершить, и затем второй этап должен быть закончен без проблем.

Сейчас строительство второго этапа дороги продолжается. Ввод этого участка позволит сократить расстояние между Владивостоком и Большим Камнем на 22 км.

С начала этого сезона здесь работает свыше тысячи специалистов и более 200 единиц техники из подрядной компании ООО «Трансстроймеханизация». Завершить участок 18-40 км теперь предполагается к концу следующего года.

Но затем предстоит третий этап, а это - строительство еще 106 километров этой дороги 1-й категории. Причем довольно сложного строительства. Почти на каждый новый километр придется по искусственному инженерному сооружению - это мост, путепровод, тоннель и прочие.

Основным больным вопросом дальнейшего строительства остается нехватка средств. В разговоре с президентом Владимиром ПУТИНЫМ губернатор Приморья попросил поддержать просьбу региона к правительству о выделении на эти цели около 308 млрд рублей в течение ближайших 10 лет. В такой срок сегодня оценивается возможность достроить дорогу. То, что это себя окупит, было подкреплено расчетом, показывающим, что эта сумма составляет всего лишь около 5,5% от доходов, которые дает государству эксплуатация действующей дороги на Находку и портового комплекса этого города. Ввод же новой скоростной магистрали международного значения еще больше повысит их доходность.

Президент отметил, что запрашиваемая сумма большая, но поручил Минтрансу РФ решить вопрос по финансированию строительства дороги. Остается надеяться, что средства будут найдены, финансирование будет стабильным, и ввод будет ускорен.

Пока же большое значение имеет нормальное состояние имеющейся находкинской дороги, где продолжается ремонт ее разбитых участков и мостов. На этот год на ней намечено отремонтировать порядка 50 километров. Кроме того, в июле сдан новый мост через реку Артемовка, длиной 109 метров.

Фото автора.

Александр Салков. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.

Теги: строительство  дороги  Находка 


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