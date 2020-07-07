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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 01 Сентября, 23:12 |
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Приморье строит распредцентры
Основной причиной, оказывающей влияние на рост цен на продукты питания приморского производства, является недостаток местного сырья для промышленной переработки. Значительная часть продовольственных товаров завозится в Приморский край из других регионов и по импорту. В связи с удаленностью края от центральных регионов России, весомую долю в розничной цене составляют транспортные расходы.
«Одним из эффективных способов снижения цен на продовольственные товары будет являться строительство в Приморском крае оптово-распределительного центра, который оптимизирует логистические и транспортные издержки, а также исключит влияние сезонности на ассортимент и цены сельхозпродукции за счет улучшения условий хранения. В крае уже планировалось строительство такого центра, однако данная работа не была завершена. Необходимо вернуться к данному вопросу», - отмечал ранее глава региона Олег КОЖЕМЯКО.
Мелкие сельхозпроизводители обычно испытывают сложности со сбытом, поэтому им сложно планировать расширение своего бизнеса. ОРЦ поможет выстроить систему контрактов на будущую продукцию - зерновые, овощи, мясо, молоко и другие продукты питания. Вся продукция, реализуемая через ОРЦ, будет иметь соответствующий паспорт с информацией, в каких условиях она хранилась, кто ее произвел, каково ее качество.
Создаваемые в системе ОРЦ современные склады помогут снизить в крае дефицит площадей для хранения плодоовощной продукции. Ведь в период массового сбора урожая цены на продукцию намного ниже, чем зимой и весной. Хранение в правильных условиях, предпродажная подготовка, формирование товарных партий, контроль качества - все это поможет аграриям увеличить свою долю на местном рынке, сделать бизнес более рентабельным и расширить возможности для экспорта.
Пилотный проект с 2018 года реализуется на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская». Строительство межрегионального ОРЦ в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) ведет компания «Оптово-распределительный центр «Приморье».
Проект реализуется в рамках требований программы министерства сельского хозяйства РФ по созданию федеральной сети ОРЦ в целях повышения уровня продовольственной безопасности и обеспеченности населения Приморья качественной отечественной сельхозпродукцией.
Соглашение о создании в крае ОРЦ «Приморье» было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2017 года. Проект реализует группа частных инвесторов. Всего в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» планируется создать единую федеральную сеть: в ее состав войдут порядка 40 крупных межрегиональных оптово-распределительных центров - от западной части до Дальнего Востока. Один из них создается в Приморье.
Согласно данным Инвестиционного портала Приморского края, мощность строящегося ОРЦ в поселке Новый составит более 30 тыс. тонн хранения продовольственной продукции.
В ОРЦ с применением современных технологий планируется обеспечить условия для хранения картофеля и овощей вплоть до 1 июля и более, то есть до начала массовых поставок нового урожая. Арендаторы, благодаря ресурсам Оптово-распределительного центра, смогут предоставлять потребителям (розничной торговли, всем видам общественного питания) новый для Приморья тип услуги - круглогодичные поставки продукции гарантированного качества, прошедшей предпродажную подготовку.
Еще один ОРЦ планирует построить рядом с Владивостоком компания «Русское агентство складского сервиса и дистрибьюции» (RWDS).
На сегодняшний день RWDS как управляющая компания запустила проект строительства ОРЦ и агропарка на 200 га в Уфе близ границы с Казахстаном. Реализация аналогичного проекта готовится в Приморье.
«Мы учли лучшие практики и опыт проектов Mercasa, Rungis, ФудСити и их азиатских аналогов для запуска эффективного ОРЦ близ Владивостока. Центр будет работать одновременно как торговая площадка в международном, федеральном и региональном форматах, так и экосистема для фитосанитарного контроля, таможенного оформления, транспортной логистики, кросс-доккинга, хранения и переработки плодовоовощной продукции и других групп товаров», - сообщил гендиректор RWDS Леонид ШЛЯПНИКОВ.
По оценке Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, инвестиции в создание такого многофункционального трансграничного ОРЦ могут составить от $20 до $50 млн.
Анна Мацовская. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.
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