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Вторник| 01 Сентября, 23:12 |
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Большой Камень получил план
ТОР с опорой на «Звезду»
Большой Камень буквально на глазах становится одной из важнейших точек промышленного роста и социального развития на Дальнем Востоке. По поручению президента РФ Владимира ПУТИНА здесь реализуется стратегически важный для отечественной промышленности проект - создается судостроительный комплекс «Звезда» - первая в России верфь крупнотоннажного судостроения.
ССК «Звезда» стал якорным инвестором для созданной в городе территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень». Помимо судостроителей, под зонтиком ТОР уже прописались новые производства, не только отвечающие специализации территории, но и расширяющие ее. Так, резидентами ТОР завершено строительство высокотехнологичного производственного предприятия по переработке минтая и иных видов рыб, завода по производству винторулевых колонок, реализуются проекты по созданию прибрежного логистического комплекса и сухого дока, зернового терминала, заводов по производству бетона, готовых металлических изделий и металлопроката, в сервисных отраслях ведется строительство гостиничного комплекса, предприятий общественного питания.
Отметим, что с начала реализации проектов федерального значения в городе уже создано свыше 5,6 тысяч рабочих мест, а всего до 2024 года городу потребуется свыше 15,3 тысяч новых кадров - от рабочих до специалистов самого высокого уровня, в том числе уникальных профессионалов-судостроителей. По прогнозам администрации городского округа Большой Камень, благодаря привлечению кадров на предприятия с учетом членов их семей численность населения города увеличится с 39 до 60 тысяч человек. И это диктует одну из главных сегодняшних задач - в городе необходимо ускоренными темпами возводить новое жилье. В настоящее время такая программа для сотрудников судостроительного комплекса уже реализуется.
Сто одно мероприятие
Утвержденный комплексный план развития городского округа направлен на повышение привлекательности города для его жителей, приезжающих специалистов и членов их семей, бизнеса. Он призван обеспечить синхронизацию сроков развития инфраструктуры города со строящейся инфраструктурой ТОР «Большой Камень». Планом предусмотрено 101 мероприятие, которые направлены на территориальное планирование города, реализацию мер по привлечению частных инвестиций и развитие малого и среднего предпринимательства. Улучшение и развитие городской инфраструктуры касается практически всех жизненно важных сфер: здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры и благоустройства, жилья, транспортной инфраструктуры. И такая комплексность плана особенно важна, ведь нельзя коренным образом изменить жизнь горожан, развивая только отдельные направления.
До 2025 года по данному плану предусматривается строительство 14 новых социальных объектов: детской городской поликлиники, ФАПа в микрорайоне Южная Лифляндия, двух школ на 1150 мест, детского сада и детского образовательного центра, культурного центра, двух физкультурно-оздоровительных комплексов и трех спортивных площадок, сооружений для развития парусного спорта, также будет построен центр профподготовки для ССК «Звезда». Ряд социальных объектов будет подвержен коренной модернизации, в плане - реконструкция лечебного корпуса №1 медико-санитарной части ФМБА России с закупкой 5 машин скорой помощи, школы № 44, дворца культуры «Звезда», стадиона «Южный» и здания МАУ «Спортивный комплекс». Предусмотрено существенное обновление материально-технической базы учреждений образования, культуры, спортивных объектов.
Комфортная городская среда начинается прежде всего с современной коммунальной инфраструктуры, поэтому в плане центральное место отведено строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения города. С соблюдением самых современных требований в Большом Камне будет построен полигон ТКО, где будет организовано производство по переработке отходов, а существующая городская свалка будет подвергнута рекультивации.
В целях развития транспортной инфраструктуры план предусматривает строительство восьми новых участков автомобильных дорог и реконструкцию шести участков действующих автомобильных дорог, которые обеспечат комфортную связь между микрорайонами города и площадками ТОР «Большой Камень», а также сделают более свободной транзитную систему города. Планируется обновить автобусный парк и реконструировать пассажирский пирс.
Предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья. В городе развернется строительство парка культуры и Народного сквера, благоустройство существующих скверов и парков, а также дворовых территорий.
Весь план рассчитан до 2025 года, на его реализацию заложено более 20,7 млрд рублей, из них 8,61 млрд рублей предусмотрено из федерального бюджета и почти столько же из краевого. Кроме того, планируется привлечь более 3,32 млрд рублей из внебюджетных источников.
По словам главы ГО Большой Камень Александра АНДРЮХИНА, в настоящее время в городе активно идет подготовка к строительству инженерной инфраструктуры, в первую очередь, ливневой канализации. Эти работы являются основой всех дальнейших строительных мероприятий, поскольку без водоводных сетей строящиеся для работников ССК микрорайоны будет сдать невозможно. Кроме того, некоторые участки существующей инженерной инфраструктуры в городе сегодня изношены на 70-90%.
Также ведется проектирование дорог: основных магистралей и подъездных путей города. «Это крайне важная задача, так как уже существующие дороги строились под нагрузки, которые в настоящее время выдержать невозможно. И техника, и интенсивность эксплуатации дорог изменились, поэтому, прежде чем ремонтировать, нужно понимать состояние дорожного полотна, для чего и требуются проектные работы. Сегодня в работе у нас находится 9 основных дорог и подъездных путей», - отметил он.
Глава города также подчеркнул, что в рамках комплексного плана активно развивается социальная инфраструктура, в частности, уже в этом году будет сдана детская поликлиника.
- Существующая в Большом Камне детская поликлиника никаким требованиям не соответствует, к тому же она находится в здании, которое просто приспособлено для учреждения здравоохранения. Уже в ближайшее время город получит современное здание, которое будет укомплектовано новейшим оборудованием. Строители обещают - это будет самая лучшая поликлиника в Приморском крае, - подчеркнул Александр Андрюхин.
По словам главы города, в настоящее время в Большом Камне нет проблем с обеспеченностью детскими садами, но в перспективе, по мере развития города, очевидно, возникнет запрос на новые дошкольные образовательные учреждения. Город прирастает молодыми специалистами, новыми семьями, значит уже сегодня нужно думать о будущем. В рамках комплексного плана здесь будут вводить в эксплуатацию новый детский сад. Сейчас есть вопрос с обеспеченностью школами - две из них работают в две смены, поэтому планируемое строительство еще двух школ является для города крайне важным.
Очевидно, изменения коснутся и внешнего облика города, в частности, планируется реконструкция фасадов домов. Благоустраивается городская среда, обновляются скверы и парки, в которых обустраиваются пешеходные дорожки, возводятся оригинальные архитектурные формы. Кроме того, в рамках комплексного плана задумано строительство нового парка в районе Дворцовой площади.
Очень важно, что решения о благоустройстве принимаются с учетом мнения местных жителей. По словам главы города, ведется мониторинг интернет-пространства, в котором горожане высказывают свои мнения, на основе оценки которых нередко принимаются решения о благоустройстве городских улиц.
Город - это люди
Основным стимулом развития социальной инфраструктуры в ГО Большой Камень является необходимость решить кадровый вопрос на строящемся судостроительном комплексе «Звезда», промышленном объекте федерального значения.
Судостроительный комплекс «Звезда» развивается как одна из крупнейших в России верфей, специализированная для строительства всех типов морских судов и добычных платформ с целью работы на российском шельфе.
Проект строительства ССК «Звезда» планируется завершить в 2024 году. Сегодня здесь функционируют объекты первой очереди: в блоке корпусных производств и окрасочных камерах изготавливаются судовые конструкции для многофункциональных судов снабжения ледового класса, танкеров типа «Афрамакс». На тяжелом открытом достроечном стапеле, укомплектованном уникальным грузоподъемным оборудованием, ведется стыковка готовых секций будущих судов. Уже спущен на воду первый заказ - уникальный «зеленый» танкер типа «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн.
Дальше планируется реализация второй очереди. Предприятие будет располагать крупнейшим в России сухим доком, позволяющим строить все типы морских судов и вокруг которого будет построено еще одно судосборочное производство. Вокруг ССК «Звезда» активно формируется судостроительный кластер, максимально локализующий в Приморье технологическую цепочку для создания продукции верфи.
В портфеле заказов предприятия на данный момент свыше 40 судов.
В мае 2000 года в рамках работы по обеспечению работников ССК жильем в Большом Камне состоялась торжественная церемония заселения работников судостроительного комплекса «Звезда» в четыре новых дома, построенных предприятием. Все 200 квартир имеют внутреннюю отделку, оборудованы сантехникой, кухни оснащены электроплитами.
На «Звезде» работают уже более 3,5 тысячи человек, а к моменту ввода в эксплуатацию всех объектов судостроительного комплекса число работников превысит 7 тысяч. С учетом членов их семей население Большого Камня увеличится почти на треть, и обеспечение судостроителей жильем и инфраструктурой - одна из приоритетных задач.
Ранее «Звездой» были введены в эксплуатацию и заселены шесть жилых домов в двух микрорайонах. Одновременно продолжаются проектные и строительные работы сразу в нескольких микрорайонах - Парковом, Садовом, Нагорном, Зеленом, Пятом и Шестом. В 68 жилых домах общей жилой площадью более 244 тысяч квадратных метров будет 4759 квартир, часть из которых планируется сдать в текущем году.
Всего к 2023 году в городском округе будет построено 78 жилых домов на 5789 квартир - как при участии подрядчиков ССК «Звезда», так и правительства Приморского края в отдельном 7-м микрорайоне «Солнечный».
Стоит отметить, что активно развивающаяся судоверфь «Звезда» ведет подбор и подготовку высококвалифицированных специалистов. Предприятие использует различные способы поиска, подбора и обучения персонала. Заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими профильными инженерно-техническими вузами: Дальневосточным федеральным университетом, Национальным исследовательским Томским политехническим университетом, Уфимским государственным техуниверситетом, Санкт-Петербургским Морским государственным техуниверситетом и другими.
Для подготовки рабочих кадров ведется сотрудничество с 11 организациями среднего профессионального образования. Начиная с 2017 года реализуется комплекс мероприятий по повышению квалификации работников, в том числе - стажировки на производстве, тренинги специалистов на рабочих местах. Проведено обучение рабочих по 13 основным производственным специальностям на объектах ССК «Звезда».
По словам губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО, проект судостроительного комплекса «Звезда» - это новые технологии, рабочие места, прорыв в области судостроения. Поэтому важная задача - сделать так, чтобы такому уровню отвечала и социальная инфраструктура муниципалитета: жилье, детские сады, школы, общественные пространства.
«Еще многое предстоит сделать, планы уже сформированы. Думаю, к моменту набора мощности заводом Большой Камень будет соответствовать облику передового города Российской Федерации», - заявлял ранее глава края.
Фото из архива газеты «ЗАТО».
Лариса ЖИРОНКИНА.
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