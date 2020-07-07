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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 01 Сентября, 23:12 |
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Cудостроение: приморские верфи поднимаются с колен
Правительство Приморского края рассматривает судостроение и судоремонт как одно из основных направлений промышленности региона и поддерживает развитие предприятий этой отрасли. Среди значительных событий, оказавших влияние на рыбную отрасль в последнее время, стало перераспределение в 2019 году квот на добычу крабов - «инвестиционных квот» для стимулирования обновления судов рыбной промышленности. Для приморских верфей это новый вызов, позволяющий нарастить компетенции в гражданском судостроении и создать новые рабочие места. Регион получает стабильную налогооблагаемую базу и решает задачу обновления рыбопромыслового флота, поставленную губернатором Олегом КОЖЕМЯКО.
Основные тенденции развития рыбной отрасли в целом - обновление производственных активов, в том числе приобретение и модернизация добывающих судов, развитие береговой инфраструктуры предприятий (выпуск продукции глубокой переработки на берегу, логистические узлы).
«Стабильное развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края обеспечивает решение в регионе задачи возрождения современного судостроения, а вместе с ним технологический и кадровый прорыв на местных верфях. В регионе есть драйвер развития судостроения, это завод «Звезда» в Большом Камне. Наша задача как органа власти - содействовать в реализации этого проекта, мы будем выполнять взятые на себя обязательства по инфраструктуре», - отмечал глава Приморья Олег Кожемяко.
Правила игры изменились
Закон «квоты в обмен на инвестиции» был разработан по поручению президента Владимира ПУТИНА. Задача этого закона - вернуть в Россию те деньги, которые заработаны на рыбном промысле и будут расходоваться на строительство новых заводов, новых судов.
Практически все квоты на водные биоресурсы с начала нулевых распределялись по так называемому историческому принципу. Это значит, что квота закрепляется на основании данных о добыче компании за предыдущий период. Последний раз по такому принципу они были закреплены с 1 января 2019 года сроком на 15 лет.
Распределение 20% квот на вылов рыбы на инвестиционные цели (обновление флота и строительство перерабатывающих заводов) началось в 2016 году. Инвестор должен построить перерабатывающий завод или промысловое судно на российской верфи, а Росрыболовство - выдать ему квоту.
По итогам прошедших в октябре 2019 года крабовых аукционов было продано 35 из 41 лота. В бюджет было направлено 142,4 млрд рублей. Предполагается, что новые суда будут строиться до сентября 2025 года.
Распределение квоты предусматривает инвестиционные обязательства. Владельцы квоты должны будут построить на российских верфях 41 судно для добычи крабов: 31 - для Дальнего Востока, 10 - для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна - около 1 млрд рублей, в зависимости от комплектации. Срок его строительства не должен превышать пяти лет со дня заключения договора. По оценке Росрыболовства, это крупнейшее за всю историю российской рыбной промышленности единовременное обновление рыбопромыслового флота.
Одним из первых
Во Владивостоке в конце ноября прошлого года в присутствии вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА состоялась торжественная церемония закладки первого судна-краболова, заказанного в рамках инвестиционных квот, полученных на прошедших осенью аукционах. АО «Восточная верфь», которое ранее занималось строительством в основном военных кораблей, заложило во Владивостоке краболов для ООО «Дальневосточное побережье» (входит в группу компаний «Сигма Марин Технолоджи»).
В октябре 2019 года входящие в группу компаний «Сигма Марин Технолоджи» ООО «Север» и ООО «Дальневосточное побережье» приняли участие в крабовых аукционах и по итогам торгов выиграли четыре лота, предложив наивысшую сумму и перечислив в федеральный бюджет 17,894 млрд рублей. Всего на «Восточной верфи» для группы будут построены семь рыбопромысловых судов: два судна для добычи и транспортировки краба в живом виде, два судна-процессора для добычи и переработки краба и три ярусолова для промысла трески. Контракт на строительство четырех краболовов уже заключен.
Все четыре краболова, которые будут строиться на «Восточной верфи» в рамках госпрограммы «квоты в обмен на инвестиции», планируется сдать к апрелю 2023 года.
«Довольно давно предприятие не получало заказов такого объема. Этот заказ состоялся благодаря принятому Президентом РФ Владимиром Путиным решению о вводе механизма «квоты в обмен на инвестиции». Хочу пожелать удачи всем участникам процесса: и судостроителям, для которых это большой заказ, возможность расширить свои компетенции и дать новый импульс для развития своего предприятия; и рыбакам, которые ждут эти суда, чтобы продолжать работать, ловить крабов», - сказал на церемонии закладки краболова Юрий Трутнев.
Рыбакам, которые заказывают краболовы на местных верфях, в том числе в Приморье, будет субсидироваться до 20% стоимости судна. Таким образом планируется нивелировать существующую разницу в стоимости строительства судов по сравнению с верфями Северо-Запада России. Общий размер господдержки может достичь 10 млрд рублей, которые планируется направить из доходов государства от проведения аукционов.
В январе этого года «Восточная верфь» заключила соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока об инвестиционной деятельности в Свободном порту Владивосток. Документ предусматривает модернизацию и техническое перевооружение судостроительного предприятия.
По словам руководителя АО «Восточная верфь» Олега Сиденко, модернизация производства положительно скажется на всех заказах - изготовлении гражданских и военных кораблей, в том числе и судов, изготавливаемых в рамках программ господдержки дальневосточных рыбаков.
В результате технического перевооружения завода будет увеличено количество стапельных мест, изменятся технология производства судов и внутренняя логистика по предприятию, повысится производительность труда. Основной целью реализации проекта является увеличение объема выпуска гражданских судов.
В рамках проекта, реализация которого уже началась и продлится до 2025 года, резидент Свободного порта обязуется вложить в развитие производства более 3 млрд рублей и создать 118 рабочих мест.
Находка возвращает утраченные позиции
На верфи АО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) 5 июня состоялась торжественная закладка 8 среднетоннажных судов, предназначенных для добычи, хранения и транспортировки живого краба. Заказчиками выступили группа компаний «Антей» и ООО «Тихоокеанская рыболовная компания». Таких крупных заказов находкинское предприятие не получало давно.
«Размещение заказа на серийное производство краболовов - важный момент в жизни края. Это не только загрузка его производственных мощностей на длительный срок, но и новые рабочие места, как на заводе, так и в рыбодобывающих компаниях, увеличение объемов добычи краба, налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, - отметил на церемонии губернатор Приморья Олег Кожемяко. - Кроме того, судостроение откроет перспективы для трудоустройства молодежи и даст ей возможность оставаться в родном городе. Администрация края со своей стороны будет делать все возможное, чтобы помочь акционерному обществу в решении возникающих вопросов, в том числе по строительству арендного жилья для корабелов и контрагентов, созданию на базе НСРЗ учебно-курсового комбината, где будут проходить профессиональную подготовку молодые кадры, а если потребуется, то и люди старшего поколения. Искренне рад, что на площадке Находкинского судоремзавода возродилось судостроение».
Суда неограниченного района плавания спроектировало дочернее предприятие известной голландской компании Damen, имеющей 34 верфи в разных точках мира. Сотрудничество находкинцев с проектной компанией изначально подразумевает, что проектные решения, подбор навигационного оборудования и комплектующих для серии краболовов будут выполнены на самом высоком уровне.
По проекту судно имеет девять изолированных танков, оборудованных системой жизнеобеспечения и предназначенных для хранения и транспортировки живого краба. Их совокупная вместимость - 120 тонн. Длина судна 57 метров, ширина - 12,6 м, скорость - 12 узлов. На борту установлено технологическое оборудование, позволяющее вести промысел краба с помощью конусных ловушек. Срок эксплуатации судна - 25 лет, экипаж - 24 человека, автономность плавания - 30 суток. Для добытчиков предусмотрены комфортные условия, включая одно-четырехместные каюты, а также сауна и спортзал. Согласно контракту, все восемь судов должны быть построены в срок до 2024 года по схеме: 3+3+2. Первые три краболова заводчане обязались сдать в эксплуатацию уже через полтора года.
Еще в конце 80-х на Находкинском СРЗ была развернута широкая программа по судостроению, с его стапелей сходили разные суда, включая пассажирский флот типа «Находкинский рабочий». Потом программа была свернута. За минувшие десятилетия завод, к сожалению, изрядно подрастерял квалифицированных специалистов, базу судостроения, морально и физически устарело многое технологическое оборудование. «Сегодня это направление требует к себе новых подходов. К примеру, проектирование судов осуществляется на основе трехмерной модели, изменились требования к подготовке техдокументации», - сказал начальник конструкторско-технологического отдела АО «НСРЗ» Алексей ТАРАКАНОВ.
На начальном этапе новый заказ дал заводу порядка 200 дополнительных рабочих мест. В ближайшее время их количество увеличится до 700, где только на сборке секций будет задействовано около 400 человек. А в разгар строительства в целом на проекте будет занято до трех тысяч сотрудников, включая контрагентов из Приморья, Украины и Астрахани. Параллельно завод продолжает решать другие производственные задачи, в частности, достраивает секции дока и самоходную баржу.
Судостроителей будут выращивать со школьной скамьи
Главный вопрос, который сейчас волнует руководство приморских верфей, - нехватка рабочей силы. «Сейчас у нас работают специалисты из центральной части России, местных же приходит мало, зачастую низкой квалификации. И кадровый кризис будет усугубляться, потому что аналогичные заводы из тех регионов, откуда к нам приехали люди, сами получили крупные заказы - смысла ехать к нам работать нет», - отмечал гедиректор Находкинского СРЗ Николай БОЛГАР.
Одним из способов привлечения таких специалистов могло бы стать строительство в Находке нескольких домов для арендного жилья. Губернатор Олег Кожемяко поддержал такой вариант, отметив, что Приморье - единственный регион в России, который запустил соответствующую программу.
Глава региона обозначил, что краевые учебные заведения готовы реализовать образовательные программы на обучение и переобучение молодежи и населения. Одним из наиболее эффективных вариантов подготовки кадров могла бы стать организация непосредственно на территории завода профильных учебных классов.
«Преподаватели приходили бы сюда и начитывали теорию, далее будущие специалисты сдавали бы уже экзамен по требованиям и квалификациям WorldSkills. Это действенный механизм - сразу на производстве проходить практику, вникать в специ- фику работы предприятия», - заявил Олег Кожемко, поручив краевому министерству образования проработать этот вопрос вместе со службой занятости, учитывая возможности компенсации расходов на обучение или переобучение сотрудников.
Новые игроки
Три резидента Свободного порта Владивосток - ООО «Атлантик краб», «Камчатка краб» и «Пасифик краб» - намерены построить 10 новых краболовов по программе квоты в обмен на инвестиции.
Суда планируется спустить на воду до 2025 года, они будут базироваться и обслуживаться в портах Славянка и Зарубино. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 15,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение новые резиденты подписали с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
Планируется, что построенные краболовы будут вести промысловую деятельность в Охотском и Беринговом морях. Сформировав собственный флот, способный вести добычу крабов и их переработку прямо в море, предприятия-резиденты наладят выпуск варено-мороженной продукции, а также смогут транспортировать улов в живом виде.
«Дальзавод» хочет строить гражданский флот
Готовится вернуть утраченные позиции в гражданском судостроении и АО «Центр судоремонта «Дальзавод», созданное на базе одного из китов приморской экономики - «Дальзавода».
В настоящее время на предприятии ведутся работы на трех мелководных набережных, одна из которых включает глубоководный участок. Модернизация причальных стенок позволит «Дальзаводу» создать активы для формирования работ в сфере гражданского судостроения. Параллельно предприятие модернизирует глубоководный участок, обновление которого даст возможность вести ремонт крупнотоннажного флота.
«Развитие судостроения и судоремонта является, с учетом географического положения региона, одним из приоритетов для промышленности Приморского края. В связи с этим работы, которые проводит «Дальзавод», являются для нас крайне важным направлением, которое мы готовы и будем поддерживать», - отмечал министр промышленности и торговли Приморского края Сергей КАЛИТИН.
Александр Салков
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