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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 04 Сентября, 16:43 |
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Новости резидентов ТОР и СПВ
Резидент обустраивает Де-Фриз
Компания «DNS Девелопмент» (входит в группу компаний DNS) выполнила более 50% работ в рамках первого этапа проекта по строительству на ТОР «Надеждинская» нового жилого микрорайона «Формат».
Как сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), проект комплексной застройки микрорайона ЖК «Формат» включает строительство 14 многоквартирных домов разной этажности, в которых смогут жить более тысячи семей. Резидент еще на этапе разработки концепции предусмотрел строительство всей необходимой для комфортной жизни инфраструктуры: детских и спортивных площадок, торгового центра, прогулочных зон. Здесь будут обустроены 1400 парковочных мест, которые разместятся по периметру ЖК, а не во дворах. Для детей будущих новоселов и для жителей Надеждинского района планируется построить современные школу со стадионом и детский садик. Инвестор намерен стать первым застройщиком в Приморье, который построит объекты образования в рамках государственного-частного партнерства. В настоящее время совместно с правительством региона ведется подготовка к заключению концессионного соглашения.
Особенностью проекта является и то, что резидент возводит жилье из строительных материалов собственного производства. Здесь же, на территории ТОР «Надеждинская», ООО «Домостроительный комбинат Приморье» (резидент ТОР и одна из группы компаний DNS) выпускает железобетонные изделия - однослойные и трехслойные стеновые панели, колонны, ригели, лестничные марши, - которые прямо с завода отправляются на строительную площадку ЖК «Формат».
Мощный рыбоперерабатывающий завод готов к запуску
Пуско-наладочные работы начались на заводе «Русский минтай», который в ТОР «Надеждинская» строит Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК). Планируется, что уже в сентябре завод приступит к выпуску продукции.
Строительство завода ведется с использованием механизмов программы инвестиционных квот. Оборудование от ведущих мировых производителей, установленное на заводе, позволит выпускать до 155 тонн готовой продукции в сутки, в основном - филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки. Из отходов основного производства будет выпускаться не менее 20 тонн рыбного жира и муки в сутки.
С вводом предприятия в эксплуатацию уже в текущем году в регионе будет создано 130-150 рабочих мест, а с выходом на двухсменную работу - до 350. Ожидается, что за первые 10 лет работы от компании «Русский минтай» в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды поступит свыше 7 млрд рублей.
«Гермес-Марин» привезет свеженькое
Компания «Гермес-Марин» в статусе резидента Свободного порта Владивосток реализовала проект по организации перевозок скоропортящихся продуктов питания морским транспортом. Для этого инвестор приобрел рефрижераторное судно.
Как сообщила пресс-служба КРДВ, основными заказчиками услуг резидента СПВ являются дальневосточные рыбодобывающие компании, ведущие промысел в Охотском море. Также судно способно перевозить охлажденное и замороженное мясо, овощи и фрукты. Из общего объема услуг половина приходится на международные морские перевозки.
«В своей работе мы ориентируемся на предоставление широкого спектра транспортно-экспедиционных услуг, которые в полной мере отвечают современным экономическим требованиям. К сегодняшнему дню приобретенное нами морское рефрижераторное судно «Антарес» перевезло более 6,1 тысячи тонны продукции», - сообщила генеральный директор ООО «Гермес-Марин» Анастасия АРХИПОВА.
По соглашению об инвестиционной деятельности с Корпорацией развития Дальнего Востока, объем вложений резидента в проект составил 91,2 млн рублей, на морском судне и в офисе компании создано 20 рабочих мест. Как сообщили в компании, положительное влияние на реализацию проекта в наибольшей степени оказывает преференция, позволяющая применять пониженные тарифы страховых взносов.
Подготовила Лариса Жиронкина.
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