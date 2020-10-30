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02 Ноября 2020, 11:05 | Финансы |

"Банковский сектор "справляется "со всеми вызовами…"

На вопросы журнала "Дальневосточный капитал" отвечает заместитель начальника Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации Денис Давыдов

Прошедшие месяцы 2020 года оказались крайне тяжелыми для экономики. Тут тебе взлеты и падения цен на нефтегазовом рынке, и скачки курсов валют, и, конечно же, пандемия коронавируса - она вообще создала уникальную ситуацию, о которой могли подумать разве что только фантасты. Но даже в этих непростых условиях экономика должна не только работать но и, желательно, развиваться. Немаловажную роль сыграли принятые властями меры поддержки наиболее уязвимых отраслей, территорий и групп населения.

О том, как переживает непростые времена финансовый сектор и предприятия Дальнего Востока, мы говорим с заместителем начальника Дальневосточного ГУ Банка России Денисом Давыдовым.

- Денис Витальевич, сейчас вы как представитель мегарегулятора на Дальнем Востоке уже, наверное, можете оценить то, как пережил ситуацию с коронавирусом финансовый сектор макрорегиона. Справился с вызовами?

- Если говорить о банковском секторе, то можно с уверенностью сказать, что он справляется со всеми вызовами, которые спровоцировала пандемия коронавируса. И этому, конечно, очень помог высокий уровень цифровизации в банковском сегменте. Почти все сервисы в период пандемии были доступны онлайн и активно использовались клиентами, в том числе представителями бизнеса.

- А вообще предприятия активно пользовались финансовыми услугами в этот период? Брали кредиты или ждали до лучших времен?

- В последние несколько лет вообще отчетливо наблюдается тенденция роста кредитования субъектов МСП. Связана эта тенденция, во-первых, с повышенным спросом на относительно дешевые кредиты, в том числе в рамках государственных программ поддержки, а во-вторых, с ростом предложения кредитов, вызванным стимулирующим регулированием Банка России. За первые семь месяцев 2020 года наблюдался существенный прирост кредитования малых и средних предприятий на Дальнем Востоке. Данный прирост составил 19%, что в два раза больше, чем за этот же период 2019 года. Таким образом, мы видим, что негативное влияние пандемии коронавируса не изменило тенденцию роста в кредитовании МСП. Конечно, необходимо отметить, что этому способствовали новые программы льготного кредитования, реализуемые и Правительством, и Банком России. Важно было поддержать компании, столкнувшиеся с падением выручки в период пандемии.

С другой стороны, во втором квартале текущего года поддержку многим компаниями оказали программы реструктуризации. Несмотря на достаточно сложный период в части спроса на продукцию предприятий, падение выручки, перебои в поставках и прочие негативные факторы пандемии, в целом по макрорегиону существенного ухудшения качества кредитов не произошло.

- А как обстоят дела с крупным бизнесом? Как на нем отразился «коронакризис»?

- Кредитование крупного бизнеса на Дальнем Востоке также демонстрирует тенденцию роста, хотя и не такими высокими темпами, как в сегменте МСП. Если очистить данные от валютной переоценки, которая во многом определяла краткосрочную динамику, то фактический прирост портфеля за семь месяцев текущего года составил 6%, что несколько хуже, чем в этом же периоде 2019 года. Но все же наблюдается рост.

Однако на кредитование крупного бизнеса ситуация с коронавирусом определенно оказала негативное влияние. Крупные предприятия получали кредиты под 2% годовых и беспроцентные кредиты на зарплату в рамках реализуемых мер поддержки, но доля таких кредитов в общем объеме кредитования крупного бизнеса была незначительной.

Что касается объема просроченной задолженности, то на Дальнем Востоке за первые семь месяцев текущего года он снизился на 6,8%. Последнее может свидетельствовать о положительном качественном изменении кредитного портфеля.

 


 

- Хорошо, с финансовым сектором ситуация более или менее ясна. Перейдем к реальному сектору дальневосточной экономики. По вашей оценке, какие отрасли на сегодняшний день наиболее привлекательны в регионе с точки зрения бизнеса? Допускаю, что у крупных предприятий тут есть своя специфика, а у МСП - своя.

- В целом на Дальнем Востоке наиболее объемные инвестиции поступают в добывающие отрасли, транспортировку и хранение. С начала 2019 года по конец первого полугодия 2020-го мы видим некоторое снижение динамики по этим направлениям и небольшой рост в области обработки. Однако этот эффект, в некотором смысле, технический, т. к. во многом в статистических показателях фигурирует большой проект - это строительство газоперерабатывающего завода в Амурской области. Это тот самый пример, когда отдельный крупный проект влияет на общие показатели, и позитивная динамика связана именно с ним, тогда как в остальном цифры достаточно ровные.

Кроме того, с начала 2019 года мы фиксируем увеличение инвестиций в рыбодобычу - это традиционно Приморье, Камчатка и Сахалин. В Приморском крае есть некоторое увеличение инвестиций в животноводство.

Конечно, про конкретную привлекательность тех или иных отраслей мы говорить не можем. Мы можем ориентироваться лишь на косвенные показатели: объемы инвестиций, их динамику. С точки зрения объемов понятно, что отрасли обладают разной капиталоемкостью - где-то больше труда, меньше капитала, там объемы инвестиций будут меньше. А вот положительная динамика инвестиций показывает, что отрасль активно развивается, пользуется спросом, предприниматели перекачивают в нее больше капитала, по сравнению с другими отраслями. Это могут быть и новые инвестиции, и перетоки капитала из одной отрасли в другую - стандартные экономические механизмы.

- В связи с пандемией коронавируса многие офисы в регионе опустели. Что показывают цифры банкротств, закрытий по малому и среднему бизнесу?

- Действительно, если смотреть на показатели в последние годы, то количество МСП постепенно сокращается. В Приморском крае, в частности, за 2019 год снижение на 1%, в первом полугодии 2020 года уменьшение на 4%, но при этом нужно понимать, что занятость в МСП в I полугодии даже увеличилась. Этому способствовали меры Правительства России и Центрального банка, предпринятые в ситуации с пандемией. Это и льготные кредиты, и возвратные субсидии, в том числе популярная мера у предпринимателей - кредит в 2% годовых, который при условии сохранения или небольшого снижения занятости частично или полностью компенсируется в будущем году, когда настанет срок выплаты кредита, со стороны Правительства России.

- Что касается самозанятых и их налогов. Говорить еще рано о каких-то тенденциях?

- Говорить предметно пока действительно рано, однако у нас идет регулярное обсуждение этой темы с правительством Приморья. Уже наблюдается тенденция к активному вовлечению граждан в этот вариант взаимодействия населения с государством, и некоторые позитивные надежды в развитии этого варианта налогообложения у нас есть.

- Этот налог не может сказаться потерями на фискальных отчислениях из других форм собственности?

- Могу сказать, что у нас были экспериментальные регионы на прошлом этапе, и так как принято решение распространить эту практику на всю страну, Правительство РФ признало эксперимент достаточно успешным.

- Хотелось бы взглянуть, так сказать, на полки наших дальневосточных магазинов. А именно - на цены. Есть устойчивое представление, что наши цены несравнимо выше московских, а люди, получающие большую зарплату там, и тратят значительно меньше. Есть ли понятие «дальневосточная инфляция»? Насколько она отличается от среднероссийской?

Представление о том, что у нас цены на товары и услуги значительно выше московских, не совсем верное. Если сравнивать цены, например, в Приморском крае и в Москве, то в одних сегментах потребительской корзины у нас цены выше, а в других ниже, и они друг друга уравновешивают. Подобная ситуация в ценовых различиях достаточно типична при сравнении регионов страны. Отличия есть, но в большинстве случаев они компенсируют друг друга и не являются значимыми.

- Как вы вообще оцениваете инфляцию в стране и на Дальнем Востоке? Банк России говорит, что ситуация стабильная, а нам, обывателям, все время кажется, что цены растут…

- Если говорить о среднесрочном периоде, то с введением политики инфляционного таргетирования, конечно, уровень инфляции не только в России в целом, но и в Дальневосточном регионе стал существенно ниже. С двузначных значений в 2015-2016 годах он за последние три года спустился до показателей вблизи 4%. На сегодня уровень инфляции достаточно стабилен. В среднем по России годовой уровень инфляции составил 3,7%. Но региональные различия, безусловно, присутствуют.

Так, если посмотреть на инфляцию в России за июль-август 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, то она немного выросла - с 3,4% до 3,6%. В то время как на Дальнем Востоке она немного снизилась - с 4% до 3,9%. Номинально кажется, что уровень инфляции чуть больше в ДФО. Однако, оценивая среднесрочную перспективу - 3-4 года, можно увидеть, что такие локальные изменения сглаживаются за счет исключения технических эффектов расчетов. В среднем цены по стране растут примерно одним темпом, и сказать, что у нас в ДФО есть какая-то устойчиво более высокая или низкая инфляция по сравнению с инфляцией в России в целом, мы не можем.

К слову, и динамика бывает разнонаправленной. Хоть мы и говорим, что уровень инфляции на Дальнем Востоке в августе по сравнению с июльским несколько снизился, но при этом в пяти регионах он немного повысился, в шести - напротив, снизился. Суммарный эффект - снижение.

- И все же сложно представить, что тенденции, скажем, на Сахалине и в Якутии были одинаковыми...

- Может быть все очень по-разному. К примеру, региональная власть решит в этом году снизить уровень компенсации тарифов на услуги ЖКХ по сравнению с федеральным уровнем. В следующем году подобная мера может быть использована в другом регионе. И это в некотором смысле позитивный немонетарный фактор инфляции: мы ожидали среднее повышение цен на жилищно-коммунальные услуги на уровне, условно, 3%, а имеем в результате, например, конкретно в Магаданской области и Республике Саха (Якутия), даже некоторое снижение уровня цен на ЖКУ. Это стало возможным благодаря принятому местной властью локальному решению: правительства этих регионов договорились с поставщиками или предприняли еще ряд мер. Но даже не вникая в детали этих мер, мы наглядно видим позитивную динамику.

- А руководители регионов идут на контакт с отделениями Центробанка, прислушиваются ли к советам?

- У нас нет задачи целенаправленно что-то им советовать. Мы высказываем предложения, которые обсуждаются с нами или без нашего участия, но в основном с властями регионов мы активно взаимодействуем, где нужно - участвуем в совместных рабочих группах, работа налажена достаточно четко.

- Расскажите о возможных мерах поддержки МСП, ведь время, так сказать, карантина еще не закончилось. Как действовать дальше?

- Сейчас уже можно оценить те меры поддержки, которые предприняло правительство России. Повлияла на ситуацию мягкая денежно-кредитная политика Банка России, которая способствует снижению кредитных ставок. Если сравнить данные с началом 2020 года, то средневзвешенная ставка по кредитам МСП на данный период упала на 1,3 п.п, до уровня 7,8% годовых, и это ниже, чем уровень льготных ставок.

То, что мы наблюдаем прохождение этого периода без особенных провалов - это в том числе результат принятого решения об условиях реструктуризации кредитов, закона о кредитных каникулах, собственных программ реструктуризации коммерческих банков. Кроме того, Банк России принял решение о так называемых регуляторных послаблениях. Сейчас до конца 2020 года действует соответствующее послабление, которое позволяет банкам не увеличивать резервы, что, в свою очередь, поддерживает кредитование.

Большая часть мер, как правительства России, так и Банка России, предпринятых в связи с пандемией, вскоре завершат свое действие. Программа беспроцентных кредитов на зарплату закончилась 1 октября, льготная программа по так называемым «кредитам под 2% годовых» завершается 1 ноября. Период, в течение которого возможно было обратиться за кредитными каникулами, истек 1 октября. Вместе с тем остается возможность получить реструктуризацию в рамках собственных программ банков.

Далее ситуация будет развиваться в основном под влиянием рыночных факторов, вместе с тем продолжит реализовываться программа льготного кредитования Банка России по ставке не выше 8,5% годовых; послабления в регулировании Банка России, направленные на то, чтобы стимулировать банки реструктурировать кредиты, продолжат действовать до 31 декабря 2020 года.

Андрей Пушкарев

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2020 год.

Теги: банки  Банк России  кредиты  коронавирус 


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