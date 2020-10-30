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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Ноября, 15:09 |
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"Банковский сектор "справляется "со всеми вызовами…"
Прошедшие месяцы 2020 года оказались крайне тяжелыми для экономики. Тут тебе взлеты и падения цен на нефтегазовом рынке, и скачки курсов валют, и, конечно же, пандемия коронавируса - она вообще создала уникальную ситуацию, о которой могли подумать разве что только фантасты. Но даже в этих непростых условиях экономика должна не только работать но и, желательно, развиваться. Немаловажную роль сыграли принятые властями меры поддержки наиболее уязвимых отраслей, территорий и групп населения.
О том, как переживает непростые времена финансовый сектор и предприятия Дальнего Востока, мы говорим с заместителем начальника Дальневосточного ГУ Банка России Денисом Давыдовым.
- Денис Витальевич, сейчас вы как представитель мегарегулятора на Дальнем Востоке уже, наверное, можете оценить то, как пережил ситуацию с коронавирусом финансовый сектор макрорегиона. Справился с вызовами?
- Если говорить о банковском секторе, то можно с уверенностью сказать, что он справляется со всеми вызовами, которые спровоцировала пандемия коронавируса. И этому, конечно, очень помог высокий уровень цифровизации в банковском сегменте. Почти все сервисы в период пандемии были доступны онлайн и активно использовались клиентами, в том числе представителями бизнеса.
- А вообще предприятия активно пользовались финансовыми услугами в этот период? Брали кредиты или ждали до лучших времен?
- В последние несколько лет вообще отчетливо наблюдается тенденция роста кредитования субъектов МСП. Связана эта тенденция, во-первых, с повышенным спросом на относительно дешевые кредиты, в том числе в рамках государственных программ поддержки, а во-вторых, с ростом предложения кредитов, вызванным стимулирующим регулированием Банка России. За первые семь месяцев 2020 года наблюдался существенный прирост кредитования малых и средних предприятий на Дальнем Востоке. Данный прирост составил 19%, что в два раза больше, чем за этот же период 2019 года. Таким образом, мы видим, что негативное влияние пандемии коронавируса не изменило тенденцию роста в кредитовании МСП. Конечно, необходимо отметить, что этому способствовали новые программы льготного кредитования, реализуемые и Правительством, и Банком России. Важно было поддержать компании, столкнувшиеся с падением выручки в период пандемии.
С другой стороны, во втором квартале текущего года поддержку многим компаниями оказали программы реструктуризации. Несмотря на достаточно сложный период в части спроса на продукцию предприятий, падение выручки, перебои в поставках и прочие негативные факторы пандемии, в целом по макрорегиону существенного ухудшения качества кредитов не произошло.
- А как обстоят дела с крупным бизнесом? Как на нем отразился «коронакризис»?
- Кредитование крупного бизнеса на Дальнем Востоке также демонстрирует тенденцию роста, хотя и не такими высокими темпами, как в сегменте МСП. Если очистить данные от валютной переоценки, которая во многом определяла краткосрочную динамику, то фактический прирост портфеля за семь месяцев текущего года составил 6%, что несколько хуже, чем в этом же периоде 2019 года. Но все же наблюдается рост.
Однако на кредитование крупного бизнеса ситуация с коронавирусом определенно оказала негативное влияние. Крупные предприятия получали кредиты под 2% годовых и беспроцентные кредиты на зарплату в рамках реализуемых мер поддержки, но доля таких кредитов в общем объеме кредитования крупного бизнеса была незначительной.
Что касается объема просроченной задолженности, то на Дальнем Востоке за первые семь месяцев текущего года он снизился на 6,8%. Последнее может свидетельствовать о положительном качественном изменении кредитного портфеля.
- Хорошо, с финансовым сектором ситуация более или менее ясна. Перейдем к реальному сектору дальневосточной экономики. По вашей оценке, какие отрасли на сегодняшний день наиболее привлекательны в регионе с точки зрения бизнеса? Допускаю, что у крупных предприятий тут есть своя специфика, а у МСП - своя.
- В целом на Дальнем Востоке наиболее объемные инвестиции поступают в добывающие отрасли, транспортировку и хранение. С начала 2019 года по конец первого полугодия 2020-го мы видим некоторое снижение динамики по этим направлениям и небольшой рост в области обработки. Однако этот эффект, в некотором смысле, технический, т. к. во многом в статистических показателях фигурирует большой проект - это строительство газоперерабатывающего завода в Амурской области. Это тот самый пример, когда отдельный крупный проект влияет на общие показатели, и позитивная динамика связана именно с ним, тогда как в остальном цифры достаточно ровные.
Кроме того, с начала 2019 года мы фиксируем увеличение инвестиций в рыбодобычу - это традиционно Приморье, Камчатка и Сахалин. В Приморском крае есть некоторое увеличение инвестиций в животноводство.
Конечно, про конкретную привлекательность тех или иных отраслей мы говорить не можем. Мы можем ориентироваться лишь на косвенные показатели: объемы инвестиций, их динамику. С точки зрения объемов понятно, что отрасли обладают разной капиталоемкостью - где-то больше труда, меньше капитала, там объемы инвестиций будут меньше. А вот положительная динамика инвестиций показывает, что отрасль активно развивается, пользуется спросом, предприниматели перекачивают в нее больше капитала, по сравнению с другими отраслями. Это могут быть и новые инвестиции, и перетоки капитала из одной отрасли в другую - стандартные экономические механизмы.
- В связи с пандемией коронавируса многие офисы в регионе опустели. Что показывают цифры банкротств, закрытий по малому и среднему бизнесу?
- Действительно, если смотреть на показатели в последние годы, то количество МСП постепенно сокращается. В Приморском крае, в частности, за 2019 год снижение на 1%, в первом полугодии 2020 года уменьшение на 4%, но при этом нужно понимать, что занятость в МСП в I полугодии даже увеличилась. Этому способствовали меры Правительства России и Центрального банка, предпринятые в ситуации с пандемией. Это и льготные кредиты, и возвратные субсидии, в том числе популярная мера у предпринимателей - кредит в 2% годовых, который при условии сохранения или небольшого снижения занятости частично или полностью компенсируется в будущем году, когда настанет срок выплаты кредита, со стороны Правительства России.
- Что касается самозанятых и их налогов. Говорить еще рано о каких-то тенденциях?
- Говорить предметно пока действительно рано, однако у нас идет регулярное обсуждение этой темы с правительством Приморья. Уже наблюдается тенденция к активному вовлечению граждан в этот вариант взаимодействия населения с государством, и некоторые позитивные надежды в развитии этого варианта налогообложения у нас есть.
- Этот налог не может сказаться потерями на фискальных отчислениях из других форм собственности?
- Могу сказать, что у нас были экспериментальные регионы на прошлом этапе, и так как принято решение распространить эту практику на всю страну, Правительство РФ признало эксперимент достаточно успешным.
- Хотелось бы взглянуть, так сказать, на полки наших дальневосточных магазинов. А именно - на цены. Есть устойчивое представление, что наши цены несравнимо выше московских, а люди, получающие большую зарплату там, и тратят значительно меньше. Есть ли понятие «дальневосточная инфляция»? Насколько она отличается от среднероссийской?
Представление о том, что у нас цены на товары и услуги значительно выше московских, не совсем верное. Если сравнивать цены, например, в Приморском крае и в Москве, то в одних сегментах потребительской корзины у нас цены выше, а в других ниже, и они друг друга уравновешивают. Подобная ситуация в ценовых различиях достаточно типична при сравнении регионов страны. Отличия есть, но в большинстве случаев они компенсируют друг друга и не являются значимыми.
- Как вы вообще оцениваете инфляцию в стране и на Дальнем Востоке? Банк России говорит, что ситуация стабильная, а нам, обывателям, все время кажется, что цены растут…
- Если говорить о среднесрочном периоде, то с введением политики инфляционного таргетирования, конечно, уровень инфляции не только в России в целом, но и в Дальневосточном регионе стал существенно ниже. С двузначных значений в 2015-2016 годах он за последние три года спустился до показателей вблизи 4%. На сегодня уровень инфляции достаточно стабилен. В среднем по России годовой уровень инфляции составил 3,7%. Но региональные различия, безусловно, присутствуют.
Так, если посмотреть на инфляцию в России за июль-август 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, то она немного выросла - с 3,4% до 3,6%. В то время как на Дальнем Востоке она немного снизилась - с 4% до 3,9%. Номинально кажется, что уровень инфляции чуть больше в ДФО. Однако, оценивая среднесрочную перспективу - 3-4 года, можно увидеть, что такие локальные изменения сглаживаются за счет исключения технических эффектов расчетов. В среднем цены по стране растут примерно одним темпом, и сказать, что у нас в ДФО есть какая-то устойчиво более высокая или низкая инфляция по сравнению с инфляцией в России в целом, мы не можем.
К слову, и динамика бывает разнонаправленной. Хоть мы и говорим, что уровень инфляции на Дальнем Востоке в августе по сравнению с июльским несколько снизился, но при этом в пяти регионах он немного повысился, в шести - напротив, снизился. Суммарный эффект - снижение.
- И все же сложно представить, что тенденции, скажем, на Сахалине и в Якутии были одинаковыми...
- Может быть все очень по-разному. К примеру, региональная власть решит в этом году снизить уровень компенсации тарифов на услуги ЖКХ по сравнению с федеральным уровнем. В следующем году подобная мера может быть использована в другом регионе. И это в некотором смысле позитивный немонетарный фактор инфляции: мы ожидали среднее повышение цен на жилищно-коммунальные услуги на уровне, условно, 3%, а имеем в результате, например, конкретно в Магаданской области и Республике Саха (Якутия), даже некоторое снижение уровня цен на ЖКУ. Это стало возможным благодаря принятому местной властью локальному решению: правительства этих регионов договорились с поставщиками или предприняли еще ряд мер. Но даже не вникая в детали этих мер, мы наглядно видим позитивную динамику.
- А руководители регионов идут на контакт с отделениями Центробанка, прислушиваются ли к советам?
- У нас нет задачи целенаправленно что-то им советовать. Мы высказываем предложения, которые обсуждаются с нами или без нашего участия, но в основном с властями регионов мы активно взаимодействуем, где нужно - участвуем в совместных рабочих группах, работа налажена достаточно четко.
- Расскажите о возможных мерах поддержки МСП, ведь время, так сказать, карантина еще не закончилось. Как действовать дальше?
- Сейчас уже можно оценить те меры поддержки, которые предприняло правительство России. Повлияла на ситуацию мягкая денежно-кредитная политика Банка России, которая способствует снижению кредитных ставок. Если сравнить данные с началом 2020 года, то средневзвешенная ставка по кредитам МСП на данный период упала на 1,3 п.п, до уровня 7,8% годовых, и это ниже, чем уровень льготных ставок.
То, что мы наблюдаем прохождение этого периода без особенных провалов - это в том числе результат принятого решения об условиях реструктуризации кредитов, закона о кредитных каникулах, собственных программ реструктуризации коммерческих банков. Кроме того, Банк России принял решение о так называемых регуляторных послаблениях. Сейчас до конца 2020 года действует соответствующее послабление, которое позволяет банкам не увеличивать резервы, что, в свою очередь, поддерживает кредитование.
Большая часть мер, как правительства России, так и Банка России, предпринятых в связи с пандемией, вскоре завершат свое действие. Программа беспроцентных кредитов на зарплату закончилась 1 октября, льготная программа по так называемым «кредитам под 2% годовых» завершается 1 ноября. Период, в течение которого возможно было обратиться за кредитными каникулами, истек 1 октября. Вместе с тем остается возможность получить реструктуризацию в рамках собственных программ банков.
Далее ситуация будет развиваться в основном под влиянием рыночных факторов, вместе с тем продолжит реализовываться программа льготного кредитования Банка России по ставке не выше 8,5% годовых; послабления в регулировании Банка России, направленные на то, чтобы стимулировать банки реструктурировать кредиты, продолжат действовать до 31 декабря 2020 года.
Андрей Пушкарев
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