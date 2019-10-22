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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Октября, 11:58 |
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Сбербанк - за простоту и скорость
Принимая участие в различных секциях, встречаясь с бизнесом, руководство банка делало акцент на готовности учитывать новые потребности компаний, модернизировать свои услуги, исходя из современных подходов ведения дела. Скорость, простота получения услуги, удобство, которое создают сервисы технологических компаний, входящих в так называемую экосистему Сбербанка, - все это обеспечивает конкурентность предложений банка и его востребованность.
Льготное кредитование - продлить
А если конкретизировать, то особый разговор состоялся с резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Уже не новая тема - предложенные для регионального бизнеса преференции, однако поддержка банка номер один в России поможет двигаться дальше. Внедрение современных банковских технологий и развитие банковской инфраструктуры в регионах ДФО будут способствовать привлечению новых заинтересованных инвесторов для реализации проектов ТОР и СПВ.
Хорошая новость и для предприятий малого бизнеса: Сбербанк и Фонд развития Дальнего Востока расширяют программу льготного финансирования «Доступный кредит для МСП». Соглашение о привлечении банком целевого займа в сумме 2,7 млрд рублей для реализации программы льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса региона подписано председателем Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрием СУХОВЕРХОВЫМ и генеральным директором ФРДВ Алексеем ЧЕКУНКОВЫМ. Благодаря деньгам Фонда банк получает возможность существенно снизить процентную ставку для заемщиков из сегмента МСП, увеличить сроки кредитования (до 3-10 лет), повысить общий уровень доступности кредитных ресурсов за счет снижения нагрузки по регулярным выплатам.
Отметим, что эта программа на Дальнем Востоке с участием Сбербанка оказалась очень востребованной и эффективной. За время ее действия, по данным пресс-службы банка, оказана поддержка 814 проектам на сумму более 18 млрд рублей. Общий объем финансирования, с учетом расширения программы, составит порядка 5 млрд рублей.
Время имеет цену
Среди новых продуктов, презентованных бизнесу на ВЭФ, - предодобренный кредит в режиме реального времени (Real-time decision). Благодаря новой технологии, обеспечивающей автоматизацию банковских процессов и перевод взаимодействия с клиентом в онлайн, индивидуальный предприниматель может получить кредит в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн по паспорту без физического предоставления в банк документов в рамках предодобренного предложения. Главное условие - положительная оценка по уже имеющейся в банке информации.
Как сообщили в Дальневосточном банке Сбербанка, рассмотрение заявки займет всего одну минуту, предоставление кредита - две минуты, итого - всего три минуты на все про все. Для подписания кредита также не требуется посещение офиса банка, достаточно подписать документы в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн.
Как рассказывают в банке, до перевода в онлайн процесс рассмотрения заявки и выдачи кредита занимал не менее трех дней, в нем было задействовано три сотрудника банка, а заемщику нужно было предоставить шесть документов. Простой расчет показывает, что сейчас время предоставления кредита сократилось в 1300 раз!
Тендерный кредит уже встроен
Еще одно уникальное предложение от Сбербанка, не имеющее в настоящее время подобного технического решения, - при кредитовании под обеспечение тендерных закупок. Речь идет о возможности, при наличии специального счета участника закупок в банке, автоматически открыть возобновляемую кредитную линию (ВКЛ) для обеспечения участия в тендере либо аукционе в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ.
Как пояснили в Дальневосточном банке Сбербанка, при наличии специального счета клиент получает от банка предложение по заранее одобренному тендерному кредиту. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо заключить договор о возобновляемой кредитной линии. С этого момента в течение 3-х лет денежные средства для обеспечения участия в аукционе будут выдаваться и погашаться автоматически, на основании запроса от электронной площадки. При этом клиенту не нужно будет тратить время на посещение банка, направление распоряжений, предоставление каких-либо документов, исключается риск необеспечения заявки. При необходимости можно открыть дополнительный специальный счет для кредитования абсолютно бесплатно. Сумма лимита по подобной кредитной линии - до 1 000 000 руб. на срок до 36 месяцев.
Какие здесь преимущества, помимо экономии времени? Тендерный кредит к спецсчету облегчит работу и сэкономит время участникам закупок. Предприниматели будут избавлены от необходимости отвлекать собственные средства на обеспечение тендеров (до 5% от каждого контракта) и посещать отделение банка для получения кредитных средств. В банке уточняют, что кредитный лимит не снижается в течение всего периода, он будет автоматически восстанавливаться по окончании каждых торгов.
Гарантии и НДС тоже уходят в онлайн
С четыре рабочих дней до 2,5 часов сократилось время предоставления банковской гарантии для клиентов МСП - участников торгов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-П. Сбербанк предоставляет банковскую гарантию в режиме реального времени, без посещения офиса банка и запроса конкурсной документации, на основании анкеты-заявки с указанием номера закупки/аукциона.
Помимо экономии времени при получении гарантии, предприниматель получает от банка существенную поддержку при возмещении НДС. Сбербанк помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете в Сбербанк Бизнес Онлайн, включающий заявку на электронную банковскую гарантию, предлагает подписать и нажатием кнопки отправить полный комплект в налоговую инспекцию. После проверки документов налоговая служба возвращает сумму налога на добавленную стоимость. Таким образом, процедура возмещения НДС для экспортеров происходит полностью в электронном виде, сроки возврата суммы налога можно сократить с 72 дней до пяти-семи без посещения налоговых органов, комментируют возможности в Дальневосточном банке Сбербанка.
Партнеры по бизнесу
Для экспортеров и импортеров у Сбербанка создана специальная онлайн-платформа с говорящим названием «Банк бизнес-партнеров» (Bank of business partners). И в Дальневосточном банке Сбербанка настоятельно рекомендуют своим клиентам пользоваться бесплатным сервисом, который предоставляет готовые решения и аналитику по различным отраслям, помогает продвинуть продукцию на зарубежные рынки. И, что немаловажно, с помощь этой платформы можно проверить добросовестность своих контрагентов в 47 странах. Можно, кстати, подобрать международный тендер и даже получить субсидию на участие в выставке.
В этом году Сбербанк запустил также сервисы для аутсорсинга бизнес-процессов - СБЕР Решения. Сервисы созданы на базе компании-основателя аутсорсинга в России и СНГ, с 25-летней историей, - «Интеркомп», с 2018 года входящей в экосистему Сбербанка. В нее входят решения в области финансового, HR, операционного (бэк-офис), юридического аутсорсинга, услуги в области налогообложения, консалтинг по развитию общих центров обслуживания.
Досье «Дальневосточного капитала": На сегодняшний день количество пользователей онлайн-платформы «Банк бизнес-партнеров» составляет более 34 тысяч из 175 стран мира, которые разместили около 13 тысяч предложений.
СБЕР Решения - это продолжение работы по максимальной автоматизации бизнес-процессов клиентов - как небольших предприятий, так и крупнейших корпораций, государственных и общественных учреждений. Все сервисы интегрированы в продукты экосистемы Сбербанка, что позволяет клиентам экономить главный ресурс - время, упрощает проведение операций и помогает бизнесу развиваться.
Все покажет монитор
Партнерство с высокотехнологичными компаниями обеспечивает Сбербанку широкие компетенции не только в финансовой сфере. Цифровой мир все больше проникает в различные сферы жизни, делая ее более удобной. Компания SberCloud (ООО «Облачные технологии») разработала и уже предложила дальневосточникам «Монитор мэра» - информационный портал, в режиме реального времени отображающий работу городских служб и общую ситуацию на дорогах в городе.
С помощью «Монитора мэра» можно ставить задачи по уборке города, вывозу мусора, очистке улиц от снега и контролировать их выполнение. На информационном портале «Монитора мэра» в режиме реального времени отображается работа городской техники - геолокация, скорость движения, пробег и загруженность. На основе полученных данных формируются аналитические отчеты о выполнении заданий.
Решение «Монитор мэра» позволяет сэкономить до 40% затрат на топливо, в 2 раза увеличить скорость выполнения заданий по уборке города и до 10 раз сократить возникновение внештатных ситуаций за счет точного и регулярного выполнения регламентных работ.
Первый «Монитор мэра» уже получил прописку в Петропавловске-Камчатском - городе с особыми, сложными климатическими условиями. Как рассказывают в Дальневосточном банке Сбербанка, в течение суток система собирает до 200 тыс. записей о состоянии техники и выполненных операциях. В качестве дополнительного средства контроля выполнения работ к «Монитору мэра» подключается модуль, фиксирующий обращения граждан.
Лариса ЛАРИНА
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