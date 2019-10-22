Сбербанк - за простоту и скорость

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 23 Октября, 11:58 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.63 р.
1 EUR 70.92 р.
100 JPY 58.64 р.
10 CNY 89.85 р.
Тема номера
Якутия ищет баланс между экономикой и экологией
свежий номер
Дальневосточный капитал № 10, 2019

Регион сегодня
22.10 |
Получить ипотеку по беспрецедентно низкой процентной в 2% ставке смогут не все
22.10 |
Поручения президента по итогам ВЭФ
22.10 |
Как зарабатывать на бизнесе успешных компаний?
22.10 |
Помочь и советом, и рублем
21.10 |
Не все жители Дальнего Востока готовы раскрыть свою зарплату
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 10:00
Кадры наступающего завтра "Система образования на Дальнем Востоке должна соответствовать потребностям новой экономики региона, а не готовить специалистов исчезающих профессий"
статьи раздела
Часовой пояс
25 Сентября 2019, 12:00
Дальневосточники пристегивают ремни Решить проблему доступных авиабилетов возможно только за счет государства, рыночные механизмы в этом случае не работают
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2019, 11:45
Живем одной жизнью с Дальним Востоком Корреспондент газеты "Золотой Рог" взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова
статьи раздела
Рынки
25 Сентября 2019, 11:45
Дальневосточники делят угольный пирог Конкурентом Приморья по перевалке угля на экспорт выступает Хабаровский край
статьи раздела
Регион сегодня
25 Сентября 2019, 10:15
Оппозиция на вырост Выборы-2019 на Дальнем Востоке: жесткое администрирование региональных кампаний и "выпуск пара" в муниципалитетах
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
23 Октября 2019, 09:30 | Финансы |

Сбербанк - за простоту и скорость

Сбербанк в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) презентовал новые предложения для бизнеса, а также скрепил договоренности с институтами развития и региональными правительствами о взаимодействии в укреплении экономического потенциала территорий

Принимая участие в различных секциях, встречаясь с бизнесом, руководство банка делало акцент на готовности учитывать новые потребности компаний, модернизировать свои услуги, исходя из современных подходов ведения дела. Скорость, простота получения услуги, удобство, которое создают сервисы технологических компаний, входящих в так называемую экосистему Сбербанка, - все это обеспечивает конкурентность предложений банка и его востребованность.

Льготное кредитование - продлить

А если конкретизировать, то особый разговор состоялся с резидентами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Уже не новая тема - предложенные для регионального бизнеса преференции, однако поддержка банка номер один в России поможет двигаться дальше. Внедрение современных банковских технологий и развитие банковской инфраструктуры в регионах ДФО будут способствовать привлечению новых заинтересованных инвесторов для реализации проектов ТОР и СПВ.

Хорошая новость и для предприятий малого бизнеса: Сбербанк и Фонд развития Дальнего Востока расширяют программу льготного финансирования «Доступный кредит для МСП». Соглашение о привлечении банком целевого займа в сумме 2,7 млрд рублей для реализации программы льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса региона подписано председателем Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрием СУХОВЕРХОВЫМ и генеральным директором ФРДВ Алексеем ЧЕКУНКОВЫМ. Благодаря деньгам Фонда банк получает возможность существенно снизить процентную ставку для заемщиков из сегмента МСП, увеличить сроки кредитования (до 3-10 лет), повысить общий уровень доступности кредитных ресурсов за счет снижения нагрузки по регулярным выплатам.

Отметим, что эта программа на Дальнем Востоке с участием Сбербанка оказалась очень востребованной и эффективной. За время ее действия, по данным пресс-службы банка, оказана поддержка 814 проектам на сумму более 18 млрд рублей. Общий объем финансирования, с учетом расширения программы, составит порядка 5 млрд рублей.

Время имеет цену

Среди новых продуктов, презентованных бизнесу на ВЭФ, - предодобренный кредит в режиме реального времени (Real-time decision). Благодаря новой технологии, обеспечивающей автоматизацию банковских процессов и перевод взаимодействия с клиентом в онлайн, индивидуальный предприниматель может получить кредит в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн по паспорту без физического предоставления в банк документов в рамках предодобренного предложения. Главное условие - положительная оценка по уже имеющейся в банке информации.

Как сообщили в Дальневосточном банке Сбербанка, рассмотрение заявки займет всего одну минуту, предоставление кредита - две минуты, итого - всего три минуты на все про все. Для подписания кредита также не требуется посещение офиса банка, достаточно подписать документы в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн.

Как рассказывают в банке, до перевода в онлайн процесс рассмотрения заявки и выдачи кредита занимал не менее трех дней, в нем было задействовано три сотрудника банка, а заемщику нужно было предоставить шесть документов. Простой расчет показывает, что сейчас время предоставления кредита сократилось в 1300 раз!

Тендерный кредит уже встроен

Еще одно уникальное предложение от Сбербанка, не имеющее в настоящее время подобного технического решения, - при кредитовании под обеспечение тендерных закупок. Речь идет о возможности, при наличии специального счета участника закупок в банке, автоматически открыть возобновляемую кредитную линию (ВКЛ) для обеспечения участия в тендере либо аукционе в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ.

Как пояснили в Дальневосточном банке Сбербанка, при наличии специального счета клиент получает от банка предложение по заранее одобренному тендерному кредиту. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо заключить договор о возобновляемой кредитной линии. С этого момента в течение 3-х лет денежные средства для обеспечения участия в аукционе будут выдаваться и погашаться автоматически, на основании запроса от электронной площадки. При этом клиенту не нужно будет тратить время на посещение банка, направление распоряжений, предоставление каких-либо документов, исключается риск необеспечения заявки. При необходимости можно открыть дополнительный специальный счет для кредитования абсолютно бесплатно. Сумма лимита по подобной кредитной линии - до 1 000 000 руб. на срок до 36 месяцев.

Какие здесь преимущества, помимо экономии времени? Тендерный кредит к спецсчету облегчит работу и сэкономит время участникам закупок. Предприниматели будут избавлены от необходимости отвлекать собственные средства на обеспечение тендеров (до 5% от каждого контракта) и посещать отделение банка для получения кредитных средств. В банке уточняют, что кредитный лимит не снижается в течение всего периода, он будет автоматически восстанавливаться по окончании каждых торгов.

Гарантии и НДС тоже уходят в онлайн

С четыре рабочих дней до 2,5 часов сократилось время предоставления банковской гарантии для клиентов МСП - участников торгов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-П. Сбербанк предоставляет банковскую гарантию в режиме реального времени, без посещения офиса банка и запроса конкурсной документации, на основании анкеты-заявки с указанием номера закупки/аукциона.

Помимо экономии времени при получении гарантии, предприниматель получает от банка существенную поддержку при возмещении НДС. Сбербанк помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете в Сбербанк Бизнес Онлайн, включающий заявку на электронную банковскую гарантию, предлагает подписать и нажатием кнопки отправить полный комплект в налоговую инспекцию. После проверки документов налоговая служба возвращает сумму налога на добавленную стоимость. Таким образом, процедура возмещения НДС для экспортеров происходит полностью в электронном виде, сроки возврата суммы налога можно сократить с 72 дней до пяти-семи без посещения налоговых органов, комментируют возможности в Дальневосточном банке Сбербанка.

Партнеры по бизнесу

Для экспортеров и импортеров у Сбербанка создана специальная онлайн-платформа с говорящим названием «Банк бизнес-партнеров» (Bank of business partners). И в Дальневосточном банке Сбербанка настоятельно рекомендуют своим клиентам пользоваться бесплатным сервисом, который предоставляет готовые решения и аналитику по различным отраслям, помогает продвинуть продукцию на зарубежные рынки. И, что немаловажно, с помощь этой платформы можно проверить добросовестность своих контрагентов в 47 странах. Можно, кстати, подобрать международный тендер и даже получить субсидию на участие в выставке.

В этом году Сбербанк запустил также сервисы для аутсорсинга бизнес-процессов - СБЕР Решения. Сервисы созданы на базе компании-основателя аутсорсинга в России и СНГ, с 25-летней историей, - «Интеркомп», с 2018 года входящей в экосистему Сбербанка. В нее входят решения в области финансового, HR, операционного (бэк-офис), юридического аутсорсинга, услуги в области налогообложения, консалтинг по развитию общих центров обслуживания.

Досье «Дальневосточного капитала": На сегодняшний день количество пользователей онлайн-платформы «Банк бизнес-партнеров» составляет более 34 тысяч из 175 стран мира, которые разместили около 13 тысяч предложений.

СБЕР Решения - это продолжение работы по максимальной автоматизации бизнес-процессов клиентов - как небольших предприятий, так и крупнейших корпораций, государственных и общественных учреждений. Все сервисы интегрированы в продукты экосистемы Сбербанка, что позволяет клиентам экономить главный ресурс - время, упрощает проведение операций и помогает бизнесу развиваться.

Все покажет монитор

Партнерство с высокотехнологичными компаниями обеспечивает Сбербанку широкие компетенции не только в финансовой сфере. Цифровой мир все больше проникает в различные сферы жизни, делая ее более удобной. Компания SberCloud (ООО «Облачные технологии») разработала и уже предложила дальневосточникам «Монитор мэра» - информационный портал, в режиме реального времени отображающий работу городских служб и общую ситуацию на дорогах в городе.

С помощью «Монитора мэра» можно ставить задачи по уборке города, вывозу мусора, очистке улиц от снега и контролировать их выполнение. На информационном портале «Монитора мэра» в режиме реального времени отображается работа городской техники - геолокация, скорость движения, пробег и загруженность. На основе полученных данных формируются аналитические отчеты о выполнении заданий.

Решение «Монитор мэра» позволяет сэкономить до 40% затрат на топливо, в 2 раза увеличить скорость выполнения заданий по уборке города и до 10 раз сократить возникновение внештатных ситуаций за счет точного и регулярного выполнения регламентных работ.

Первый «Монитор мэра» уже получил прописку в Петропавловске-Камчатском - городе с особыми, сложными климатическими условиями. Как рассказывают в Дальневосточном банке Сбербанка, в течение суток система собирает до 200 тыс. записей о состоянии техники и выполненных операциях. В качестве дополнительного средства контроля выполнения работ к «Монитору мэра» подключается модуль, фиксирующий обращения граждан.

Лариса ЛАРИНА 

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2019 год.
 

Теги: ВЭФ  Сбербанк 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:45
Александр Андреев: Приходится насаждать "светлые инициативы", но плохо получается В деловой повестке Восточного экономического форума (ВЭФ) традиционно нашлось место и экологическим проблемам
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:30
Анастасия ЯКУБЕК: Магадан - место силы Известный магаданский журналист, шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК "Магадан", Анастасия Якубек, которая является лауреатом премии ТЭФИ-Регион, представила в Москве, Магадане и на кинофестивале "Берега" (удостоен Диплома) документальный фильм "Я свободен".
статьи раздела
Финансы
24 Сентября 2019, 15:05
Дмитрий Брейтенбихер: Быть главным банком для VIP клиентов - это большая ответственность Российские банки активно наращивают бизнес в сегменте Private banking, следуя за потребностью состоятельных клиентов качественно управлять личным капиталом
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 13:15
Хорошая инвестпогода устанавливается в Приморье По итогам 2018 года, Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись сразу на 20 позиций
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 12:00
Угольные терминалы на подходе Стивидорный бизнес традиционно считается объективным маркером состояния экономики Приморского края, уже давно являющегося лидером среди российских регионов по объемам перевалки угля на экспорт
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика