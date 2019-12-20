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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Экспортные маркетплейсы от Сбербанка
В пятерке регионов-лидеров по ВЭД прочно занимает первое место Сахалин. Приморский край и Якутия - вторую и третью позицию соответственно. Вместе с тем именно в Приморье работают 56,4% участников ВЭД всего Дальнего Востока. На Хабаровский край приходится 12,8% такого бизнеса, на Амурскую область - 9,3%, на Сахалинскую область - 7,6%. В Республике Саха (Якутия) действует 2,1% субъектов ВЭД, в Еврейской автономной области - 1,3%, в Магаданской области - 0,9%, на Чукотке - 0,2% (по данным www.dvtu.ru).
О новых IT-продуктах, которые становятся все более необходимыми спутниками в экспортно-импортной деятельности компаний, на страницах «ДК» рассказывает Сергей МОСКАЛЕНКО, директор управления транзакционного бизнеса Дальневосточного ПАО Сбербанк.
- Сергей Юрьевич, сегодня Дальний Восток делает ставку на развитие экспорта со странами АТР, и Сбербанк традиционно предлагает авангардные решения на данном рынке. Расскажите о самых последних разработках в этой сфере.
- Действительно, ориентир Сбербанка как финансового партнера многих и многих компаний направлен на развитие взаимоотношений с нашими партнерами по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Поэтому мы закономерно наращиваем возможности для все большего количества клиентов, чей бизнес связан с внешнеэкономической деятельностью. Одним из подобных новшеств в 2019 году стала Программа акселерации, которую запустили Российский экспортный центр и Сбербанк. Данная разработка, или так называемый «Экспортный акселератор», представляет собой целостную систему образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на ускоренное развитие экспортной деятельности компаний. В рамках программы акселерации есть возможность получать государственную поддержку и развивать партнерские сервисы в одном блоке.
- По вашим наблюдениям, какая из опций данного партнерского сервиса оказалась особенно востребованной у бизнеса ДФО?
- Чаще всего клиенты проводят онлайн-диагностику компании, проверяют свою готовность выйти на зарубежные рынки. Замечу, что данный сервис абсолютно бесплатный. Как правило, следующий шаг - создание плана выхода на экспорт, система его формирует для каждого клиента индивидуально. В итоге за каждой компанией (и/или ИП) закрепляют клиентского менеджера, помогающего заключать контракты, обсуждать условия сделки, формировать пакет документации. Здесь важно отметить, что данная программа предназначена для компаний, имеющих уже готовый несырьевой продукт.
- Как известно, Сбербанк создал маркетплейс для экспортеров - Bank of Business Partners - первую открытую площадку для поиска бизнес-партнеров…
- С момента запуска платформа Bank of Business Partners обрела популярность среди предпринимателей по всему миру. Это произошло во многом благодаря разнообразию и надежности ее сервисов, в их ряду: онлайн-консультант, создание запросов, аналитика по товарам, ввозимым в страну и вывозимым из России, вплоть до деталей подгрупп товара. И, разумеется, проверка контрагентов уже в 212 странах мира. На базе Bank of Business Partners клиенты подбирают маркетплейсы, где могут представить свой товар на внешних рынках, видят перечень тендеров, в которых могут принять участие, выставки с господдержкой. Bank of Business Partners (далее - BBP) содержит в себе прямую ссылку на новый сервис Сбербанка - «Экспортный акселератор».
Главный показатель эффективности BBP - это реальные истории успеха предпринимателей, которые расширили границы и возможности своего бизнеса благодаря нашей платформе. Кроме того, рейтинговая система, которая «вшита» в функционал площадки, позволяет видеть, насколько чистоплотен тот или иной партнер, каков его рейтинг добропорядочности. И здесь фейковые истории не пройдут. Вся информация подвергается проверке.
Так, например, бренд «М-Конструктор», вышедший на рынок в 2012 году, уже сегодня - в BBP. Компания производит формы для тетраподов - бетонные изделия, а точнее, волнорезы, которые используют при строительстве морских портов. К слову, доставка такого сложного устройства уже было осуществлена из Москвы на Курилы, а там не далеко и до рынков АТР. «М-Конструктор» давно направляет свои товары на экспорт, и среди его заказчиков - партнеры из Польши, Нидерландов и Казахстана.
VLADY - www.vladyitaly.com - интернет-магазин товаров итальянских производителей Светланы Фесенко находит партнеров на площадке BBP Сбербанка. География ее контрактов простирается от Филадельфии до Пекина. На площадке BBP предприниматель размещает и объявления об аренде и о продаже недвижимости.
По данным на 25 ноября 2019 года, на площадке зарегистрировано 36 тысяч пользователей из 176 стран мира, которые разместили более 13 тысяч предложений. В будущем главным критерием успешности станет количество совершенных сделок на нашей платформе.
В перспективе на базе BBP появится возможность заключать сделки с иностранными контрагентами, а не только выстраивать первоначальный контакт и формировать рейтинговую систему. Мы станем гарантом качественного и чистого в правовом отношении контракта. В рамках пилотного проекта также идет разработка смс-информирования о движении средств в счет оплаты внешнеэкономического договора.
- Насколько другие IT-продукты банка, разработанные в контексте его экосистемы, заинтересовали дальневосточный бизнес?
- Фаворитом услуг в контексте ВЭД стало сопровождение экспортного контракта «под ключ». В данном случае произошла модернизация ранее существовавшего консультационного центра для бизнеса, и все его лучшие компетенции теперь гармонично используют в рамках данного сопровождения - формирование отчетных документов, справок, что исключает риски клиента по нарушению валютного законодательства, наложения штрафов и т.д.
Финансовая грамотность в данном случае - истина не преходящая, поэтому уже стало традицией проведение дважды в неделю вебинаров для клиентов, где мы рассказываем о нюансах ведения ВЭД, новшествах валютного законодательства.
И буквально в октябре 2019 года Сбербанк реализовал сервис по возмещению из бюджета НДС и акцизов при экспорте. Теперь клиенты решают все вопросы в этой области быстро и оперативно, фактически онлайн, исчезла необходимость очного визита в налоговую инспекцию. Особенно это актуально для компаний, которые имеют развитую филиальную сеть. Теперь можно в онлайн-режиме обратиться в банк и получить возврат налога в течение 7 дней. В октябре уже 21 крупная компания воспользовалась данным сервисом и получила возврат средств из бюджета. Сервис новый, только набирает обороты, убежден, что он будет востребован большей частью экспортеров.
- Дальний Восток граничит с самым бурно развивающимся регионом мира - АТР. Закономерно, участники ВЭД имеют устойчивый спрос на таможенные карты и проведение экспортно-импортных операций именно с их помощью на таможенных постах в ДФО. Какой современный функционал в этой сфере предлагает Сбербанк?
- Сегодня мы, в первую очередь, говорим об удаленном сервисе. Подключив услугу «Таможенные платежи и сервисы», клиенты получают возможность оформлять документы и проводить оплату в моментальном режиме через «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ). Все документы и платежи напрямую поступают в Федеральную таможенную службу Российской Федерации. Отмечу, что получение товара происходит ровно после оплаты, то есть клиент не будет думать о временном лаге, который ранее существовал при направлении средств в счет ФТС (без сервиса на это уходит один-два дня). В нашем случае деньги приходят через 5-7 минут, их видит таможенный брокер и приступает к таможенным процедурам здесь и сейчас.
Также клиент может настроить автоматическое исполнение платежей: как только поступает таможенная декларация в систему, направляется платеж с расчетного счета клиента в таможню. Клиенту, как говорится, не надо делать лишних движений. Бизнесмены, воспользовавшиеся услугой «Таможенные платежи и сервисы» Сбербанка, могут в полной мере оценить все преимущества и пользуются подобным сервисом регулярно.
Во всех случаях безусловным преимуществом Сбербанка является возможность получить все услуги в едином окне. Через СББОЛ клиент в круглосуточном режиме общается с банком, направляет все документы и получает ответы на сложные вопросы. Мы всегда на связи и готовы помочь.
Яна МАЛЬЦЕВА
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