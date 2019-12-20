Экспортные маркетплейсы от Сбербанка

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 24 Декабря, 02:41 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62.25 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 56.92 р.
10 CNY 88.76 р.
Тема номера
Один в пыли не воин
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2019

Регион сегодня
23.12 |
"Океанрыбфлот" поделится квотами
23.12 |
Строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля начнется на ДВЖД в 2020 году
20.12 |
"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим"
20.12 |
Чукотка получила новую атомную энергию
20.12 |
Верховный суд России подарил ТРЦ "Счастье" в Хабаровске право на жизнь
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2019, 19:16
"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим" Порты – ключевой элемент логистики Дальнего Востока, пожалуй, самый резонансный с точки зрения экологии и экономики субъектов макрорегиона
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:54
Мостовые извилины Череда завершенных строительством судьбоносных для Дальнего Востока мостов и обещание Президента России дали четкий сигнал: власти осознали проблему и реализация двух долгожданных проектов для региона - мостов через Лену и на Сахалин - дело решенное
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:50
Четыре года "Звезде": как приморское предприятие стало новым центром российского судостроения Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК "Звезда") в Большом Камне, без преувеличения, на сегодняшний день является самым передовым промышленным проектом на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:40
Хвост отвилял собакой ТОП-10 событий в политике Дальнего Востока в 2019 году
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:30
Дальний Восток устал зависеть от привозного топлива Сезонный рост потребления зимнего дизтоплива в Приморье вновь напомнил о проблеме нехватки на Дальнем Востоке производственных мощностей НПЗ
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Финансы
23 Декабря 2019, 15:00 | Финансы |

Экспортные маркетплейсы от Сбербанка

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) традиционно сильна в ДФО

В пятерке регионов-лидеров по ВЭД прочно занимает первое место Сахалин. Приморский край и Якутия - вторую и третью позицию соответственно. Вместе с тем именно в Приморье работают 56,4% участников ВЭД всего Дальнего Востока. На Хабаровский край приходится 12,8% такого бизнеса, на Амурскую область - 9,3%, на Сахалинскую область - 7,6%. В Республике Саха (Якутия) действует 2,1% субъектов ВЭД, в Еврейской автономной области - 1,3%, в Магаданской области - 0,9%, на Чукотке - 0,2% (по данным www.dvtu.ru).

О новых IT-продуктах, которые становятся все более необходимыми спутниками в экспортно-импортной деятельности компаний, на страницах «ДК» рассказывает Сергей МОСКАЛЕНКО, директор управления транзакционного бизнеса Дальневосточного ПАО Сбербанк.

- Сергей Юрьевич, сегодня Дальний Восток делает ставку на развитие экспорта со странами АТР, и Сбербанк традиционно предлагает авангардные решения на данном рынке. Расскажите о самых последних разработках в этой сфере.

- Действительно, ориентир Сбербанка как финансового партнера многих и многих компаний направлен на развитие взаимоотношений с нашими партнерами по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Поэтому мы закономерно наращиваем возможности для все большего количества клиентов, чей бизнес связан с внешнеэкономической деятельностью. Одним из подобных новшеств в 2019 году стала Программа акселерации, которую запустили Российский экспортный центр и Сбербанк. Данная разработка, или так называемый «Экспортный акселератор», представляет собой целостную систему образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на ускоренное развитие экспортной деятельности компаний. В рамках программы акселерации есть возможность получать государственную поддержку и развивать партнерские сервисы в одном блоке.

- По вашим наблюдениям, какая из опций данного партнерского сервиса оказалась особенно востребованной у бизнеса ДФО?

- Чаще всего клиенты проводят онлайн-диагностику компании, проверяют свою готовность выйти на зарубежные рынки. Замечу, что данный сервис абсолютно бесплатный. Как правило, следующий шаг - создание плана выхода на экспорт, система его формирует для каждого клиента индивидуально. В итоге за каждой компанией (и/или ИП) закрепляют клиентского менеджера, помогающего заключать контракты, обсуждать условия сделки, формировать пакет документации. Здесь важно отметить, что данная программа предназначена для компаний, имеющих уже готовый несырьевой продукт.

- Как известно, Сбербанк создал маркетплейс для экспортеров - Bank of Business Partners - первую открытую площадку для поиска бизнес-партнеров…

- С момента запуска платформа Bank of Business Partners обрела популярность среди предпринимателей по всему миру. Это произошло во многом благодаря разнообразию и надежности ее сервисов, в их ряду: онлайн-консультант, создание запросов, аналитика по товарам, ввозимым в страну и вывозимым из России, вплоть до деталей подгрупп товара. И, разумеется, проверка контрагентов уже в 212 странах мира. На базе Bank of Business Partners клиенты подбирают маркетплейсы, где могут представить свой товар на внешних рынках, видят перечень тендеров, в которых могут принять участие, выставки с господдержкой. Bank of Business Partners (далее - BBP) содержит в себе прямую ссылку на новый сервис Сбербанка - «Экспортный акселератор».

Главный показатель эффективности BBP - это реальные истории успеха предпринимателей, которые расширили границы и возможности своего бизнеса благодаря нашей платформе. Кроме того, рейтинговая система, которая «вшита» в функционал площадки, позволяет видеть, насколько чистоплотен тот или иной партнер, каков его рейтинг добропорядочности. И здесь фейковые истории не пройдут. Вся информация подвергается проверке.

Так, например, бренд «М-Конструктор», вышедший на рынок в 2012 году, уже сегодня - в BBP. Компания производит формы для тетраподов - бетонные изделия, а точнее, волнорезы, которые используют при строительстве морских портов. К слову, доставка такого сложного устройства уже было осуществлена из Москвы на Курилы, а там не далеко и до рынков АТР. «М-Конструктор» давно направляет свои товары на экспорт, и среди его заказчиков - партнеры из Польши, Нидерландов и Казахстана.

VLADY - www.vladyitaly.com - интернет-магазин товаров итальянских производителей Светланы Фесенко находит партнеров на площадке BBP Сбербанка. География ее контрактов простирается от Филадельфии до Пекина. На площадке BBP предприниматель размещает и объявления об аренде и о продаже недвижимости.

По данным на 25 ноября 2019 года, на площадке зарегистрировано 36 тысяч пользователей из 176 стран мира, которые разместили более 13 тысяч предложений. В будущем главным критерием успешности станет количество совершенных сделок на нашей платформе.

В перспективе на базе BBP появится возможность заключать сделки с иностранными контрагентами, а не только выстраивать первоначальный контакт и формировать рейтинговую систему. Мы станем гарантом качественного и чистого в правовом отношении контракта. В рамках пилотного проекта также идет разработка смс-информирования о движении средств в счет оплаты внешнеэкономического договора.

- Насколько другие IT-продукты банка, разработанные в контексте его экосистемы, заинтересовали дальневосточный бизнес?

- Фаворитом услуг в контексте ВЭД стало сопровождение экспортного контракта «под ключ». В данном случае произошла модернизация ранее существовавшего консультационного центра для бизнеса, и все его лучшие компетенции теперь гармонично используют в рамках данного сопровождения - формирование отчетных документов, справок, что исключает риски клиента по нарушению валютного законодательства, наложения штрафов и т.д.

Финансовая грамотность в данном случае - истина не преходящая, поэтому уже стало традицией проведение дважды в неделю вебинаров для клиентов, где мы рассказываем о нюансах ведения ВЭД, новшествах валютного законодательства.

И буквально в октябре 2019 года Сбербанк реализовал сервис по возмещению из бюджета НДС и акцизов при экспорте. Теперь клиенты решают все вопросы в этой области быстро и оперативно, фактически онлайн, исчезла необходимость очного визита в налоговую инспекцию. Особенно это актуально для компаний, которые имеют развитую филиальную сеть. Теперь можно в онлайн-режиме обратиться в банк и получить возврат налога в течение 7 дней. В октябре уже 21 крупная компания воспользовалась данным сервисом и получила возврат средств из бюджета. Сервис новый, только набирает обороты, убежден, что он будет востребован большей частью экспортеров.

- Дальний Восток граничит с самым бурно развивающимся регионом мира - АТР. Закономерно, участники ВЭД имеют устойчивый спрос на таможенные карты и проведение экспортно-импортных операций именно с их помощью на таможенных постах в ДФО. Какой современный функционал в этой сфере предлагает Сбербанк?

- Сегодня мы, в первую очередь, говорим об удаленном сервисе. Подключив услугу «Таможенные платежи и сервисы», клиенты получают возможность оформлять документы и проводить оплату в моментальном режиме через «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ). Все документы и платежи напрямую поступают в Федеральную таможенную службу Российской Федерации. Отмечу, что получение товара происходит ровно после оплаты, то есть клиент не будет думать о временном лаге, который ранее существовал при направлении средств в счет ФТС (без сервиса на это уходит один-два дня). В нашем случае деньги приходят через 5-7 минут, их видит таможенный брокер и приступает к таможенным процедурам здесь и сейчас.

Также клиент может настроить автоматическое исполнение платежей: как только поступает таможенная декларация в систему, направляется платеж с расчетного счета клиента в таможню. Клиенту, как говорится, не надо делать лишних движений. Бизнесмены, воспользовавшиеся услугой «Таможенные платежи и сервисы» Сбербанка, могут в полной мере оценить все преимущества и пользуются подобным сервисом регулярно.

Во всех случаях безусловным преимуществом Сбербанка является возможность получить все услуги в едином окне. Через СББОЛ клиент в круглосуточном режиме общается с банком, направляет все документы и получает ответы на сложные вопросы. Мы всегда на связи и готовы помочь. 

Яна МАЛЬЦЕВА

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2019 год.

Теги: ВЭД  ДФО  Сбербанк 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
20 Декабря 2019, 13:30
"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона Успешная IT-компания из Приморья уверенно занимает лидирующие позиции как на рынке цифровых технологий, так и в российских рейтингах
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
20 Декабря 2019, 11:00
Возить воду будем айсбергами Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по низкой стоимости и широкой доступности Интернета, сотовой связи и по числу пользователей услуг "электронного правительства"
статьи раздела
Регион сегодня
19 Декабря 2019, 17:11
С 1 января начнется прием фото на конкурс "Посмотри на Владивосток" По итогам конкурса будет выбрано 160 фотографий – столько лет исполнится столице Приморья в 2020 году
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 14:45
Курорт для миллионов туристов Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" обживают новые инвесторы
статьи раздела
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:45
Александр Андреев: Приходится насаждать "светлые инициативы", но плохо получается В деловой повестке Восточного экономического форума (ВЭФ) традиционно нашлось место и экологическим проблемам
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика