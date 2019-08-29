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24 Сентября 2019, 14:45 | Финансы |

Александр Пахомов, член правления Банка "Открытие": Сеть - это фундамент, позволяющий развивать бизнес в регионе

Банк "Открытие" принял активное участие в Восточном экономическом форуме, воспользовавшись главной дальневосточной деловой площадкой для глубокой "разведки" интересов дальневосточного бизнеса и региональных властей

Возглавил делегацию президент-председатель правления Михаил ЗАДОРНОВ.

Обновленный банк еще в конце прошлого года заявил о том, что будет активно выходить на рынок региона. Перед командой поставлены амбициозные цели, а на расширение филиальной сети выделены значительные ресурсы. «Дальневосточный капитал» встретился с членом правления банка «Открытие» Александром ПАХОМОВЫМ.

- Александр, поддается ли рынок вашим планам? Какие события в этом году вы считаете наиболее значимыми для развития бизнеса банка «Открытие»?

- Прежде всего, мы укрепляем свою филиальную сеть. Сеть - это фундамент, позволяющий развивать бизнес в регионе. Именно так мы к этой задаче и относимся. Практически все планы в этом направлении уже реализованы. Банк присутствует в 13 городах Дальнего Востока. Мы открыли флагманский офис во Владивостоке в новом формате. С начала сентября его возглавил новый управляющий - Кирилл ГРИБОВ, имеющий опыт работы в разных банках и на разных должностях. Кадры в нашем бизнесе решают многое.

Переформатировали и тоже перевели в лучшую локацию офис в Южно-Сахалинске. Открыли филиал на Камчатке. В конце октября планируем открытие офиса в Якутске. Общий объем наших капитальных вложений в развитие сети в ДФО превысил 600 млн рублей. Таким образом, банк будет представлен в 72 субъектах Федерации.

Банк «Открытие» динамично наращивает объемы бизнеса на Дальнем Востоке. По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель Дальневосточного филиала банка увеличился в 2,8 раза и превысил 13,3 млрд рублей, привлеченные средства выросли на 15%, до 22,2 млрд рублей.

- На ВЭФ банк подписал соглашения с администрацией Камчатского и Приморского краев, весной подобное соглашение было заключено с Хабаровским краем. Сотрудничество с региональными властями - это приоритетное направление для банка «Открытие»?

- На ВЭФе мы подписали также соглашения с правительствами Амурской и Сахалинской областей, Якутии. У нас много продуктов и партнерских предложений, которые могут быть востребованы администрациями регионов и приносить очевидную пользу жителям. Банк «Открытие» готов профинансировать региональные бюджеты только на Дальнем Востоке в объеме 50 млрд рублей. Хабаровскому краю недавно выдали 3 млрд рублей. По сути, это деньги, которые пошли на замещение другого кредита с менее выгодными для региона условиями. Это позволит правительству края сэкономить несколько десятков миллионов бюджетных рублей, которые будут направлены на решение злободневных социальных вопросов. Основная потребность в финансировании приходится на осень, думаю, что наши средства будут востребованы.

Все отчетливее обозначается тенденция сокращения долговой нагрузки региональных бюджетов, и одновременно - роста потребления кредитов унитарными предприятиями, всевозможными МУПами, отвечающими за коммунальные услуги, дороги и прочие инфраструктурные объекты и проекты. Если сравнивать объем квартал к кварталу - тут рост кредитов составил 3-4 раза. Мы отреагировали на тренд и идем в этот сектор, установили лимит кредитования в несколько миллиардов рублей. На сегодняшний день на Дальнем Востоке рассматриваются заявки на кредитование 57 МУПов.

- Сегодня субъекты Федерации заинтересованы в длинных деньгах. В рамках национальной программы развития Дальнего Востока предстоит построить большое количество социальных объектов, и здесь только бюджетными деньгами и банковскими кредитами не обойтись.

- С точки зрения получения длинных денег, мы готовы содействовать субъектам Федерации в выпуске облигационных займов. У нас сильная инвестиционная команда, которая может провести полный анализ потребностей и возможностей региона для выпуска облигационного займа, мы можем выступить организатором торгов.

Безусловно, в приоритет выходит финансирование социальной инфраструктуры через механизм государственно-частного партнерства. Мы активно движемся к концессионной истории. Сейчас прорабатываем четыре проекта с дальневосточными субъектами, в частности, ведем переговоры о парт- нерстве в строительстве Центра ядерной медицины в Бурятии.

Лариса Ларина

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2019 год.  

Теги: банк  Александр Пахомов  Открытие 


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